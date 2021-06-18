Україна отримуватиме гроші, навіть якщо Росія припинить транзит газу, — Вітренко

Згідно з чинним контрактом, "Газпром" зобов'язаний платити "Нафтогазу" за транзит газу до кінця 2024 року.

Україна отримуватиме гроші від Росії за транзит газу, незважаючи на можливе завершення будівництва "Північного потоку-2" і припинення транзиту. Про це сказав глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "1+1".

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"Якщо "Північний потік-2" буде добудований, то Україна все одно за контрактом повинна отримувати мільярди доларів" — заявив він.

Зазначимо, що транзитний контракт діє до кінця 2024 року він містить умову "качай або плати". Тому "Газпром" повинен оплачувати "Нафтогазу України" за фіксованим тарифом прокачування на рік 40 млрд куб. м газу, навіть якщо власне газ не постачається в трубу.

Нагадаємо, в Росії вважають, що споживання газу в Європі зростатиме, тому всі наявні та створювані транзитні потужності можуть бути завантажені. Говорячи про перспективи транзиту газу через Україну, президент РФ Володимир Путін на економічному форумі в Петербурзі сказав: "Ми виходимо з того, що поставки в Європу будуть рости". За його словами, Росія має намір за 10 років наростити поставки газу в Європу на 50 млрд куб. м.

В інтервʼю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Володимир Зеленський сказав, що "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці Європи. Він упевнений: Росія зупинить поставки газу через Україну, щойно закінчиться термін чинного контракту.

Путін, коментуючи слова президента Зеленського про значення транзиту російського газу для України, сказав, що "Росія не зобовʼязана всіх годувати".