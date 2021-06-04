Транзит газу через Україну може зберегтися і після 2024 року — Путін

У Росії вважають, що споживання газу в Європі зростатиме, тому всі існуючі і створювані транзитні потужності можуть бути завантажені.

Говорячи про перспективи транзиту газу через Україну, президент РФ Володимир Путін на економічному форумі в Петербурзі сказав: "Ми виходимо з того, що поставки в Європу будуть рости". За його словами, Росія має намір за 10 років наростити поставки газу в Європу на 50 млрд куб. м.

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Зазначимо, що потужність газопроводу "Північний потік-2", який Росія зараз прагне добудувати, становить 55 млрд кубометрів на рік. У південну частину Європи газ почав надходити через "Турецький потік" — там можлива поставка до 10-15 млрд кубометрів на рік.

Незважаючи на наявність цих потужностей, Путін вважає, що є можливість завантажувати ГТС України і далі, але "потрібна воля Києва до нормальних економічних відносин".

Згідно з чинним до 2024 року контрактом, Росія повинна прокачувати через Україну не менше 40 млрд куб. м газу на рік (принцип "качай або плати"). Вона також може замовляти додаткові потужності для прокачування.

У 2019 через Україну в Європу було поставлено майже 90 млрд російського газу. У колишні часи обсяг прокачування досягав 200 млрд кубометрів.

У 2020 році обсяг експорту російського газу по всіх каналах в Європу становив 175 млрд кубометрів, у 2019 році було 199 млрд кубометрів. Путін вважає, що у 2021 році експорт російського газу в Європу може перевищити 200 млрд куб. м.

Споживання газу в Європі у 2018 році склало 549 млрд куб. м, у 2019-му — 560 млрд. Очікується, що до 2040 року обсяг споживання збережеться на приблизно такому ж рівні або трохи виросте.

[ + – ] Джерело: "Газпром", грудень, 2020

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленський сказав, що "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці Європи. Він упевнений: Росія зупинить поставки газу через Україну, як тільки закінчиться термін чинного контракту.

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про значення транзиту російського газу для України, сказав, що Росія не зобов'язана всіх годувати.