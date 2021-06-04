Транзит газа через Украину может сохраниться и после 2024 года, – Путин

В России считают, что потребление газа в Европе будет расти, поэтому все существующие и создаваемые транзитные мощности могут быть загружены.

Говоря о перспективах транзита газа через Украину, президент РФ Владимир Путин на экономическом форуме в Петербурге сказал: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти". По его словам, Россия намерена за 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м.

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Отметим, что мощность газопровода "Северный поток – 2", который Россия сейчас стремится достроить, составляет 55 млрд кубометров в год. В южную часть Европы газ начал поступать через "Турецкий поток" – там возможна поставка до 10–15 млрд кубометров в год.

Несмотря на наличие этих мощностей, Путин считает, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям".

Согласно действующему до 2024 года контракту, Россия должна прокачивать через Украину не менее 40 млрд куб. м газа в год (принцип "качай или плати"). Она также может заказывать дополнительные мощности для прокачки.

В 2019 году через Украину в Европу было поставлено почти 90 млрд российского газа. В прежние времена объем прокачки достигал 200 млрд кубометров.

В 2020 году объем экспорта российского газа по всем каналам в Европу составил 175 млрд кубометров, в 2019 году было 199 млрд кубометров. Путин считает, что в 2021 году экспорт российского газа в Европу может превысить 200 млрд куб. м.

Потребление газа в Европе в 2018 году составило 549 млрд куб. м, в 2019-ом – 560 млрд. Ожидается, что до 2040 года объем потребления сохранится на примерно таком же уровне или немного вырастет.

[ + – ] Источник: "Газпром", декабрь, 2020

Напомним, в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский сказал, что "Северный поток – 2" угрожает энергетической безопасности Европы. Он уверен: Россия остановит поставки газа через Украину, как только закончится срок действующего контракта.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для Украины, сказал, что Россия не обязана всех кормить.