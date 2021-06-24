Україна бачить нові можливості для тиску на Росію в питанні транзиту газу, — Вітренко

До вирішення суперечок про транзит газу "Нафтогаз" хоче залучити Антимонопольний орган ЄС.

Україна активізувала комунікацію про порушення "Газпромом" європейського антимонопольного законодавства. Про це сказав глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтервʼю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Він пояснив, мова йде про те, що Росія наразі забороняє подачу будь-якого газу в українську газотранспортну систему, якщо він не належить "Газпрому". Вітренко вважає, що таким чином фактично блокується доступ інших компаній на європейський ринок через український транзит, а це — порушення європейського антимонопольного законодавства.

"Нафтогаз" тільки нещодавно почав документування зловживань російським "Газпромом" домінувальним становищем на газовому ринку. Тому перейти до юридичних дій у цьому відношенні проти "Газпрому" НАК поки не готовий.

"Мало того, сподіваємося, що до цього не дійде. Тому що є певні кроки, які ми зараз проходимо і які, принаймні теоретично, можуть завершитися тим, що "Газпром" усе ж розблокує доступ інших компаній до транзитних потужностей України", — зазначив глава "Нафтогазу".

Якщо таке блокування буде скасовано, то газ в Європу через Україну зможуть постачати незалежні від "Газпрому" добувачі в Росії і компанії з країн Середньої Азії.

Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон нещодавно також говорив, що ЄС потрібно працювати над збільшенням не числа маршрутів постачання газу від одного постачальника (маючи на увазі перш за все газопровід "Північний потік — 2"), а джерел газу. "У тому числі, це і надання можливості іншим російським і середньоазійським постачальникам газу транспортувати газ до ЄС через ГТС РФ та України", — пояснював він.

Крім того, Макогон зазначив, що на вимогу ЄС Україна відновила своє енергетичне законодавство і впровадила вимоги Третього енергетичного пакету. Як результат — сьогодні транзит через українську ГТС може забронювати не тільки "Газпром", а й будь-який європейський трейдер. Він може отримувати газ на кордоні Україна — РФ і далі самостійно здійснювати транзит його в країни ЄС. У такому випадку бронювати українську ГТС і розплачуватися з "Оператором ГТС України" за транзит буде європейська компанія, а не "Газпром".

Нагадаємо, що транзитний контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" діє до кінця 2024 року, він містить умову "качай або плати". Тому "Газпром" повинен оплачувати "Нафтогазу України" за фіксованим тарифом прокачування на рік 40 млрд куб. м газу, навіть якщо сам газ не постачається в трубу.

В інтервʼю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Володимир Зеленський сказав, що "Північний потік — 2" загрожує енергетичній безпеці Європи. Він упевнений: Росія зупинить постачання газу через Україну, як тільки закінчиться термін чинного контракту.

Путін, коментуючи слова Зеленського про значення транзиту російського газу для України, сказав, що "Росія не зобовʼязана всіх годувати".