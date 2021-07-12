Зеленский в Германии встретился с преемником Меркель и обсудил опасность "Северного потока-2"

Украинский лидер считает, что старт эксплуатации газопровода является прямой угрозой энергетической безопасности стран ЕС.

В ходе рабочей поездки в Германию президент Украины Владимир Зеленский встретился с Армином Лашетом, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и лидером Христианско-демократического союза (ХДС), которого считают наиболее вероятным переемником на Ангелы Меркель на должности канцлера ФРГ. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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Отмечается, что Зеленский встретился с Лашетом сразу же по прилету в Берлин. В ходе встречи украинский лидер подчеркнул, что главным для него является сохранение дружеских отношений между странами. Также Зеленский выразил надежду на то, что следующее правительство Германии будет поддерживать Украину в вопросах восстановления ее суверенитета с территориальной целостностью и способствовать ее вступлению в ЕС и НАТО.

Во время встречи украинский лидер также рассказал Лашету о ситуации с безопасностью в регионе и о концентрации российских войск с вооружениями возле границы с Украиной. Зеленский сообщил и о необходимости активизировать переговоры в рамках Минского процесса и Нормандского формата для достижения мира на востоке Украины.

Зеленский с Лашетом обсудили и вопрос "Северного потока — 2". Украинский лидер заявил председателю ХДС, что начало эксплуатации газопровода "несет прямую угрозу энергетической безопасности стран Европейского союза".

Также в ходе встречи Зеленский и Лашет разговаривали о дальнейшем торгово-экономическом сотрудничестве Украины с Германией и о борьбе с пандемией COVID-19.

[ + – ] Зеленский встретился с Лашетом Фото: пресс-служба ОП

Отметим, в понедельник, 12 июля, должна состояться встреча Зеленского и Меркель.

Фокус рассказывал, что и как должен сказать украинский лидер в ходе разговора с действующим канцлером ФРГ. Также мы анализировали получится ли у Зеленского в ходе визита в Берлин найти решение конфликта на Донбассе.