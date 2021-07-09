Запоминается последняя фраза. Как и что должен сказать Зеленский на встрече с Меркель

Накануне встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель Фокус попросил лидеров мнений поразмышлять о том, чего они ждут от переговорного процесса и какие рекомендации хотят дать главе государства.

Сергей Гармаш

журналист, представитель Донецка в ТКГ по Донбассу

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[ + – ] Сергей Гармаш — журналист, представитель Донецка в ТКГ по Донбассу

— Германия хочет получить комфортные отношения с Россией ценой де-факто игнорирования оккупации украинских земель. Один из последних примеров — заигрывание Берлина и Парижа с Путиным, когда те предложили пригласить его на саммит ЕС. Мы не можем быть уверены в Германии и Франции как в принципиальных сторонниках соблюдения мирового правопорядка и соответственно суверенитета Украины. Если такая политика будет продолжаться, надо дать понять Берлину, что Киев будет вынужден работать над поиском других дипломатических форматов и более действенных форм для освобождения своей территории. Нужен четкий сигнал: если немцы не хотят войны в Европе, а они не хотят, пусть активнее давят на агрессора, а не на жертву и не решают свои экономические и политические проблемы за счет страдания украинского народа.

Я бы советовал Зеленскому взять с собой результаты последнего соцопроса Центра Разумкова, чтобы объяснить, что украинское общество не воспринимает компромиссы любой ценой. Никакой политической автономии ОРДЛО быть не может. Это тупиковый путь. Если Берлин продолжит на этом настаивать, то может получить серьезную дестабилизацию в Украине, что станет проблемой и для них.

Татьяна Печончик

правозащитница, председатель правления Центра прав человека ZMINA

[ + – ] Татьяна Печончик — правозащитница, председатель правления Центра прав человека ZMINA

— В первую очередь Владимир Зеленский должен попросить канцлера Германии повлиять на Путина в вопросе освобождения наших политзаключенных. Прошло почти два года после возвращения Олега Сенцова и других, но ни одного нового освобождения с тех пор не произошло. Россия бросила за решетку еще несколько десятков украинских граждан. Сейчас в тюрьмах оккупированного Крыма и РФ находятся по меньшей мере 105 наших политзаключенных, еще шесть — под домашним арестом. 84 из этого списка — крымские татары. Несколько сотен военных и гражданских заложников также находятся в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ангела Меркель должна продемонстрировать лидерство и помочь Украине добиться освобождения наших граждан, незаконно осужденных оккупантами.

Накануне встречи с канцлером Германии хотелось бы напомнить президенту Зеленскому, что у него на подписи лежит Закон о наказании за военные преступления, принятый Верховной Радой полтора месяца назад. Этот документ гармонизирует национальное уголовное право с международным гуманитарным правом и позволит украинским правоохранителям более эффективно расследовать тяжкие военные преступления, совершенные в связи с российской агрессией.

Олесь Доний

журналист, блогер

[ + – ] Олесь Доний журналист, блогер

— Интерес Зеленского не в формальной встрече с Меркель, а в том, чтобы показать, что мы являемся партнерами Германии, и попытаться во время визита агитировать Германию участвовать в Крымской платформе.

Нормандский процесс сфокусирован на оккупации Луганщины и Донетчины. Зеленский, в отличие от Порошенко, пытается выровнять ситуацию с оккупированными территориями и привлечь внимание к проблеме Крыма, которую не готов обсуждать Путин. Эта задекларированная акция не должна провалиться. На сегодня список гостей власть не обнародовала. Несмотря на переговоры, видно, что украинской стороне трудно привлечь реальную поддержку. Хочется верить, что Германия даст позитив­ный ответ и согласится участвовать — пусть не на уровне первого лица, но хотя бы второго, а не какого-нибудь представителя МИД или посла.

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Для Меркель встреча с Зеленским — это попытка держать баланс после фактически поддержки российской идеи с "Северным потоком-2". Приглашение президента Украины в Берлин — жест извинения. Вряд ли встреча будет прорывной, у сторон разные интересы. Но важно любое общение на высоком уровне, тем более с представителями "Нормандской четверки", чтобы в очередной раз получить слова поддержки в словесном и дипломатичном противостоянии с Россией. В последнее время Зеленский позволял себе довольно критические замечания в адрес руководителей Франции и Германии. То, что с ним готовы встречаться, означает, что критические стрелы не закрыли дорогу для переговорного процесса.

Елена Рыхальская

психотерапевт

[ + – ] Елена Рыхальская — психотерапевт

— Я бы рекомендовала президенту (он уже умеет, научился) отойти от образа актера и подростка. Есть дипломатический протокол, которому нужно следовать. Политика — очень серьезное дело, и на языке психологии это значит, что если человек испытывает какие-то эмоции, показывать их не стоит, иначе политик становится уязвимым. Ангела Меркель очень давно в политике, она человек сдержанный, эмоциями ее не взять. Подпрыгивать, жать руку, бегать — это все ей непонятно.

На Владимира Зеленского до сих пор стереотипно смотрят не как на президента, а как на актера, поэтому сдержанность должна стать его главным преимуществом. Не нужно жестикулировать. Каждое движение подкрепляет сказанное слово. Любой лишний жест показывает уязвимость партнера. Чем меньше жестов, тем сильнее переговорщик. Я бы рекомендовала больше подумать над тем, что президент будет говорить, а в остальном максимально держать себя в руках, контролировать мимику. У каждого из нас есть определенные мимические проявления, которые выражают неуверенность. У Зеленского это "улыбочка". Я бы над этим поработала.

Сергей Фурса

инвестиционный банкир

[ + – ] Сергей Фурса — инвестиционный банкир

— Думаю, после этого визита Украина получит еще один импульс для реформ, чтобы действительно их проводить, а не имитировать. В последнее время Ангела Меркель была одним из лидеров западного мира, побуждающих Украину реализовывать реформы. Надеюсь, так же произойдет и в этот раз.

"Северный поток-2", который могут обсуждать на встрече, в сфере экономических интересов Германии, поэтому они его и внедряют. Не думаю, что Украина сможет что-то предложить взамен или заставить Германию отказаться от этого проекта. Вопрос разве что в компенсациях — будут ли какие-то инвестиционные проекты, энергетические гарантии со стороны Германии. Надеюсь, украинская власть поставит вопрос о компенсации, так как наши интересы сильно пострадают, когда "Северный поток-2" запустят.

Александра Матвийчук

правозащитница, председатель правления организации "Центр гражданских свобод"

[ + – ] Александра Матвийчук — правозащитница, председатель правления организации "Центр гражданских свобод"

— Меркель будет встречаться с Зеленским накануне своей поездки в США. Решается судьба "Северного потока-2", и канцлер должна продемонстрировать Байдену, что Германия учитывает интересы Украины. От западной прессы мы уже знаем, что Берлин предложит Киеву компенсировать финансовые потери транзитных сборов, когда газ пойдет в обход ее территории, обсуждается также предоставление инвестиций для строительства собственных электростанций и т. п. "Северный поток-2" — вопрос не столько денег, сколько безопасности, и самое важное условие, на которое президент Украины мог бы согласиться в случае с газопроводом, — это вступление Украины в НАТО.

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Надеюсь, президент воспользуется возможностью и поднимет во время встречи с Меркель вопрос освобождения заложников Кремля. О некоторых людях мы точно знаем, что состояние их здоровья стремительно ухудшается, и смогут ли они дожить до момента освобождения — большой вопрос. Россия использует незаконно заключенных как валюту для торга и добивается от Украины в обмен на их освобождение политических уступок. Германия как член "нормандского формата" должна это прекратить.

Светлана Чунихина

политический психолог

[ + – ] Светлана Чунихина — политический психолог

— Для украинской власти привычно ожидать от Ангелы Меркель действенной и надежной поддержки. Многие годы благодаря своей взвешенной позиции она была гарантом политической стабильности Европейского союза в целом. Но теперь поддержка нужна ей самой. Для Ангелы Меркель сейчас нет более важной заботы, чем то, каким окажется ее политическое наследие для Германии, Европы и мира. Будет ли это надежная основа для дальнейшего развития и процветания или, наоборот, она оставит после себя множество незавершенных дел и нерешенных конфликтов, которые станут компрометировать будущее континента.

Поэтому Владимиру Зеленскому желательно приглушить требовательную тональность, в последнее время активно используемую им в общении с западными партнерами ("Почему мы до сих пор не в НАТО?!"), а предложить канцлеру Германии посильную помощь в создании крепкого политического наследия. Понятно, что в ущерб интересам Украины Меркель эту задачу решить не сможет, поскольку нестабильность в нашем регионе означает нестабильность Европы в целом. Так что украинскому президенту придется проделать филигранную дипломатическую работу, чтобы наилучшим образом вписать украинскую повестку в политическое наследие Ангелы Меркель.

Павел Климкин

министр иностранных дел в 2014–2019 гг.

[ + – ] Павел Климкин — министр иностранных дел в 2014–2019 гг.

— У Зеленского есть несколько ключевых задач для грядущей встречи. Первая — определить стратегию по "Северному потоку-2". Либо мы продолжаем последовательно бороться против запуска газопровода, либо начинаем обсуждать, каким образом вместе с американцами и Еврокомиссией реализовать компенсации для нас. Вторая задача — обсудить с Меркель "нормандский формат". Канцлер Германии скоро уходит с должности, нужно выяснить, насколько новая коалиция и новый канцлер будут продвигать идею "нормандского формата".

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Зеленскому стоит убедить Меркель, что нужны совместные действия по прекращению паспортизации украинцев на нашей и оккупированных территориях. Путин меняет стратегию относительно Украины. И это очень сложный вызов для Зеленского.

Кроме того, президент должен показать канцлеру, какие ключевые шаги мы сделаем в ближайшее время, чтобы нас воспринимали как надежного партнера. На Западе волнуются из-за СНБО и постоянных санкций. Наши партнеры считают, что эта идея противоречит верховенству права и Конституции. Зеленскому нужно объяснить позицию по этим вопросам.

Николай Томенко

политик, лидер партии "Общественное движение "Рідна країна"

[ + – ] Николай Томенко — политик, лидер партии "Общественное движение "Рідна країна"

— Это будет прощальная встреча Меркель с Украиной. Канцлер перед уходом хочет показать, что Берлин держит обязательства перед Киевом и не стал настолько пророссийским, как пишут в западной и украинской прессе. Прорывных вещей я не ожидаю. Германия помнит, что есть Украина и президент Зеленский, но системных действий в пользу деоккупации не будет. Риторика президента в последнее время сравнялась в вопросах внешней политики фактически с риторикой его предшественника Петра Порошенко — борьба за членство в ЕС и НАТО.

Единственное, что можно порекомендовать президенту, — это приостановить детскую агрессию относительно наших официальных союзников. Публичные выкрики, почему Байден мало работает, чтобы Украина вошла в НАТО, а Германия должна делать для нас больше, выглядят комично. При всем уважении к президенту требовать от руководителей других государств день и ночь работать для Украины — это несерьезно. В разговорах надо быть рациональным. Это мы можем требовать — журналисты, эксперты, политики, — а руководитель государства должен вести спокойную, последовательную политику и подтверждать все это конкретными результатами. Мы сильны своими делами, а не истерическими криками в адрес лидеров других стран.