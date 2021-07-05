Репетиция перед Байденом. Что будут обсуждать Зеленский и Меркель в Берлине

12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Скорее всего, это будут их последние переговоры ­тет-а-тет в таком статусе. Фокус рассказывает, на что рассчитывает наш президент и что предложит глава немецкого правительства.

В Германию украинского лидера пригласили, чтобы обсудить двусторонние отношения. Для Меркель это может быть последняя встреча с Зеленским в статусе канцлера: уже осенью немцы получат нового главу правительства ФРГ. Сама Меркель после 16 лет работы на этом посту больше на него не претендует, хотя ее партия "Христианско-демократический союз" продолжает борьбу за власть. Чтобы удержать рейтинг политсилы, канцлер пытается подтянуть все хвосты во внутренней и внешней политике. Это непросто, ведь ее конкуренты сильные и более смелые в заявлениях. В частности, они много говорят об Украине и критикуют действующую власть Германии за слабую поддержку Киева.

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Репетиция перед Байденом

Символичным в поездке украинского президента в Берлин станет то, что приглашение Зеленскому последовало после визита к канцлеру госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе которого стороны обсуждали преодоление глобальных вызовов, которые создают Китай и Россия. Кроме приоритетных вопросов вроде восстановления мира после пандемии коронавируса и климатического кризиса затрагивали украинскую проблематику, в особенности строительство газопровода "Северный поток-2".

Визит Зеленского в Германию произойдет перед другим важным дипломатическим событием — готовящейся на это лето встречей украинского и американского президентов в США. Так что поездка главы государства в ФРГ станет ее генеральной репетицией, хотя Петр Олещук, политолог, сомневается, что Меркель будет озвучивать Зеленскому месседжи американцев. Да, украинский вопрос был в повестке дня США и Германии, но точно не в числе приоритетных: "В первую очередь их волнует улучшение американо-немецких отношений". Дипломат Александр Левченко также не считает, что встреча Меркель и Зеленского спланирована в интересах американцев.

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Опасная сила газопровода "Северный поток-2"

На встрече с Меркель госсекретарь Блинкен озвучил позицию США касательно запуска газопровода "Северный поток-2", построенного Россией: американцы против, хотя и отказались вводить новые санкции против компании-оператора газопровода и ее директора Матиаса Варнига. Президент Байден отказ от санкций объяснил тем, что на финальном этапе строительства они контрпродуктивны, к тому же американцы не могут диктовать Германии, как ей поступать, особенно если это затрагивает немецких граждан.

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Тем не менее Блинкен призвал Меркель предпринять шаги для снижения рисков, которые могут коснуться Украины.

"Мы продолжаем считать трубопровод российским геополитическим проектом, угрожающим европейской энергетической безопасности и потенциально подрывающим безопасность Украины и других стран в регионе", — заявил в Берлине госсекретарь США.

В Германии отказ Америки от санкций против газопровода восприняли одобрительно, пообещав не забывать и об Украине. "Северный поток-2" уменьшает для Украины плату за газ, который идет по ее территории. И мы всегда говорим, что у Украины должна оставаться возможность получать эту плату", — заявляет Меркель.

По информации американского издания Bloomberg, в июле США и Германия должны утвердить план помощи Украине в связи с запуском "Северного потока-2". Это могут быть компенсации транзитных сборов, которые Киев потеряет из-за газопровода, а также инвестиции в строительство электростанций в Украине и поддержку зеленой энергетики.

"Эту проблему нужно решать именно в таком треугольнике. Германия, с одной стороны, заинтересована достроить "Северный поток-2", но с другой — не хочет портить отношения с США. Украина же заинтересована в том, чтобы использовать геополитическую мощь Америки для того, чтобы отстоять свои интересы в этом конфликте", — анализирует политолог Олещук, добавляя, что если сейчас США не вводят новые санкции против "Северного потока-2", это не означает, что их не будет потом.

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Пока Вашингтон и Берлин по-своему видят эту ситуацию, нюансы Меркель хочет обсудить с Зеленским. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (ОП), подтверждает Фокусу, что вопрос "Северного потока-2" будет приоритетным для украинского президента. Он утверждает, что в Европе для всех очевидно, что этот проект не имеет экономической основы, его основа политическая. Так руководство России пытается усилить свое влияние в Восточной Европе. "Как юридически Германия может гарантировать Украине, что наша безопасность не пострадает от немецкой помощи руководству России в реализации "Северного потока-2"? Переговоры об этом идут на разных уровнях. Ожидаем конкретики и от канцлера", — уточняет Подоляк.

Игры с Москвой: Меркель и Макрон как "адвокаты Путина"

Дипломат Левченко в разговоре с Фокусом называет еще одну тему, которую Зеленский может поднять при встрече с Меркель, — заигрывание Германии с Россией, где "Северный поток-2" — вершина айсберга взаимоотношений между этими странами.

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Сейчас Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступают адвокатами российского лидера Владимира Путина в Европейском союзе (ЕС). Они настаивают на возобновлении диалога с Россией, к примеру, по вопросам защиты климата.

"Лично я хотела бы более смелых шагов", — говорит Меркель и отмечает, что Евросоюз должен создать новый диалог с Россией, иначе урегулировать конфликты не удастся.

Большая часть лидеров ЕС канцлера не поддерживает. Против выступили страны Восточной Европы, среди которых Польша, Литва, Латвия и Эстония. К тому же Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев. Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Кремль обязан выполнять минские соглашения.

Учитывая, что Берлин продолжает принимать участие в разрешении конфликта на Донбассе, во время визита в ФРГ Зеленскому нужно выяснить, почему Ангела Меркель лоббирует сближение Германии с Россией. Ведь подыгрывание агрессору рискует окончательно развязать руки Путину, и следующие военные учения России на границе с Украиной могут закончиться наступлением.

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Вопрос защиты границ ЕС

"Германия не оказывала нам военной помощи, хотя могла бы это сделать", — сказал Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он также акцентирует, что Украина защищает не только свои границы, но и границы Европы. Впрочем, на Берлин такие аргументы не действуют.

"Мы преследуем ограничительную и ответственную политику в области вооружений и не даем разрешения на поставки оружия в Украину", — ответил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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Менее категоричными оказались представители немецкой оппозиции. Роберт Хабек, сопредседатель партии "Зеленых", у которой высокий рейтинг в Германии, предлагает пересмотреть позицию Берлина относительно Украины и предоставить ей вооружение. Об этом он говорил с Зеленским во время визита в Киев, так что есть вероятность, что вопрос поднимут и на встрече с Меркель. Результат, скорее всего, нам не понравится: или Германия помогает Украине с вооружением, но отказывается отстаивать ее интересы по "Северному потоку-2", или Украина отказывается от желания получить оружие, но обретает гарантии Германии по газопроводу. При этом дипломат Левченко напоминает, что внешняя политика любой страны куда консервативнее, нежели внутренняя, поэтому предвыборные обещания тех же "Зеленых" могут сойти на нет, как только те займут должности в новом правительстве.

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На конструктив по разрешению военного конфликта на Донбассе опрошенные Фокусом эксперты и вовсе не надеются. Сомнительно, что Меркель перед выборами будет искать пути мира на востоке Украины, учитывая, что немцев это мало интересует. Однако в ОП ждут, что на встрече лидеров Германия предложит, как активизировать переговоры с Россией и стимулировать ее руководство выполнять обязательства для прекращения войны на Донбассе. Об этом Фокусу заявил Михаил Подоляк.

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Ни в НАТО, ни в ЕС

Стратегический курс Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции, но в ближайшем будущем в этих организациях нас не видят. В первую очередь украинскую власть интересует План действий по членству в НАТО, но предоставлять его Украине в Альянсе не хотят.

"У Украины есть право свободного выбора, однако в настоящий момент никаких дальнейших шагов по поводу ее членства в НАТО не предусмотрено", — говорит Ульрике Деммер, заместитель представителя правительства ФРГ. А посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию "Зеркало недели" прямо сказала, что все члены НАТО "боятся быть с Россией в прямой войне".

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"Мы давно заслужили реализацию амбициозного плана быть партнерами по НАТО и реальной имплементации позиций, утвержденных на Бухарестском саммите в 2008 году. Нам остро необходима четкая позиция немецкого правительства по этому вопросу", — признается Подоляк.

Зеленский об этом также будет говорить с Меркель, а позже — с Байденом. Но чем бы ни закончились эти переговоры, важно уже то, что они есть. Здесь, как и в любом другом деле, чем активнее и настойчивее будет позиция Украины, тем выше ее шансы добиться успеха.