Режет слух. Почему Зеленский не может подобрать слова для общения с Западом

Публично и жестко критикуя международных партнеров Украины, Владимир Зеленский пытается с ними дружить. На Западе к такой риторике пока что относятся с пониманием, но терпеть бесконечно никто не будет.

Конституция Украины гласит, что за внешнеполитическую деятельность страны отвечает президент. Он — ответственный за переговоры с государствами, представляет страну на международной арене и является гарантом реализации стратегического курса по вступлению Украины в Европейский союз и НАТО. Соответственно, президент обязан тщательно подходить к вопросу отношений с международными партнерами, подбирать правильные заявления и посылы, учитывая непростую геополитическую ситуацию Украины и войну с Россией.

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Глава государства Владимир Зеленский за два года работы попробовал разные методики. Начинал с простого парня, пытаясь обворожить всех харизмой. На то время он был неопытным в вопросах конструктивных переговоров с лидерами других стран, из-за чего в поступках главы государства прослеживалась наивность. Он даже надеялся, что для прекращения огня на Донбассе достаточно будет разговора тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.

Резкие заявления Зеленского могут привести к недоразумениям и даже конфликтам, поэтому эмоцио­нальность в дипломатии скорее враг, чем друг

Справедливости ради отметим, что в неформальных беседах Зеленский куда резче высказывался о привлеченных к урегулированию конфликта на Донбассе международных партнерах. В опубликованной стенограмме разговора украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году Зеленский упрекает Францию и Германию в слабой поддержке Украины. Немецкие СМИ писали тогда, что непростые отношения Киева с Евросою­зом сложились из-за сближения ЕС с Россией в связи со строительством газопровода "Северный поток-2", подразумевающего транзит российского газа в Европу в обход Украины. Заявление Зеленского Трампу о том, что США куда эффективнее поддерживают Киев, в Брюсселе восприняли болезненно.

Официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла парировал: "Поддержка Украины Евросоюзом беспрецедентна. На протяжении этих пяти лет мы собрали для Украины самый большой портфель помощи в истории ЕС". При этом серьезных международных последствий из-за выпада Зеленского в адрес Европы для Украины не произошло. По словам главы государства, он не ожидал, что Белый дом может его подставить и опубликовать разговор президентов.

Казалось бы, это стало уроком для украинского президента, но в последнее время Зеленский и его окружение жестко критикуют западных партнеров. Причем делают это открыто. Теперь под горячую руку попали не только Германия и Франция, но и США, вынужденные оправдываться перед Украиной.

Пророссийский Евросоюз

На пресс-конференции в мае Зеленский признал, что Франция и Германия хотя и поддерживают Украину, но этого недостаточно.

"Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение, я очень открыт с ними. Считаю, что в последнее время они немного ослабляют свои позиции в отношении России", — сказал президент. По его мнению, это связано с тем, что немецкие компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток-2", требуют от правительства ФРГ добиться снятия в их отношении санкций США.

В Берлине утверждают, что этот газопровод — исключительно экономический проект, не несущий угрозы Украине, которая все равно останется транзитером российского газа. При этом в немецких СМИ пишут другое: если Кремль больше не будет зависеть в экономическом отношении от транзита своих важнейших экспортных товаров через Украину, она станет более уязвима для политических и военных атак со стороны России. Прямых ответов на этот аргумент руководство Германии избегает.

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Кроме ослабления позиции в данном вопросе украинский лидер вспомнил еще об одном неприятном моменте.

"Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать", — сказал Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, вышедшем 1 июня. По его словам, война на украинских границах и на временно оккупированных территориях Украины — это также война в Европе, на которой умирают "за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС".

Глава государства отметил, что в таком случае для защиты границ Евросоюза Украине нужны от Германии патрульные катера, автоматическое оружие, средства радиосвязи и бронетехника. На что получил ответ, дескать, конфликт на Донбассе невозможно решить военным путем, поэтому поставлять вооружение нам Германия не намерена.

"Мы преследуем ограничительную и ответственную политику в области вооружений и не даем разрешения на поставки оружия в Украину", — за­явил Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии.

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Единственными, кто выступил против такой позиции, стали представители немецкой Партии зеленых. Ее сопредседатель Роберт Хабек приезжал в Украину и поддержал идею военной помощи. Для Офиса президента это важно, поскольку Партия зеленых имеет хорошие шансы получить максимум на выборах в Бундестаг в этом году и даже возглавить будущее правительство ФРГ.

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Не отстает от президента в критике иностранных партнеров Украины и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В начале июня он выступил с заявлением, что за аннексию Крыма РФ часть вины лежит на Франции и Германии.

"Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ [План действий по членству в НАТО], когда почти все было готово, Грузии и Украине. Мы помним, что в 2008 году на Грузию напала РФ. После этого у нас [возникла] ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Считаю, что должны", — сказал Данилов.

Тем временем бесхребетностью европейских стран пользуется Путин, который сообщил о скором завершении строительства газопровода. Воспрепятствовать этому могли бы США, но те отказались.

Неоднозначные американцы

Хотя в разговоре с Трампом Зеленский хвалил США за постоянную поддержку, с приходом к власти президента Джо Байдена риторика Банковой несколько изменилась. В феврале в интервью американским СМИ украинский лидер выступил с прямым вопросом к американскому коллеге: "Мы благодарны за все, но мы, украинцы, хотим быть равноправным членом НАТО. Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"

Далее Владимир Зеленский неоднократно поднимал эту тему в разговоре с Байденом и другими членами его команды, но ответ получили только после прошедшего 15 июня саммита НАТО.

"Им [Украине] все еще нужно вычистить коррупцию, отвечать другим требованиям, чтобы начать выполнять ПДЧ в НАТО, поэтому посмотрим", — отрезал Байден.

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Неоднозначное отношение у США сложилось и к строительству "Северного потока-2". Ранее американцы выступали против него и вводили санкции относительно связанных с ним компаний и лиц. Теперь же Байден заявляет, что попытки помешать запуску уже достроенного газопровода контрпродуктивны. Такая смена взглядов, вероятнее всего, связана с намерением американцев наладить контакт с РФ. Свою риторику Белый дом начал менять после попыток Кремля напугать весь мир новым вторжением российских войск в Украину, стянув под видом военных учений технику и личный состав к нашим границам. На этом фоне Киев потребовал ускорить интеграцию Украины в НАТО, но идти на прямой конфликт с Путиным, выступающим против, Альянс отказался. Отступили даже США, выбрав тактику мирных переговоров.

Зеленский же заявляет, что сдаваться не собирается и вопрос вступления в НАТО и ЕС не закрыт. Другое дело, захотят ли об этом говорить стратегические партнеры? Дело в том, что озвучиваемые им претензии эмоционально окрашены. По словам Павла Климкина, бывшего министра иностранных дел, такая риторика вызывает улыбку, нежели желание обсуждать болезненные темы.

"Во внешней политике нет ни простых, ни быстрых, ни популярных решений. Во внешней политике постоянство и последовательность идут наравне с уважением и доверием. Поэтому сложно сказать, к чему эти претензии [Зеленского]. Думаю, что спустя какое-то время эти эмоциональные вещи исчезнут", — рассуждает Климкин во время беседы с Фокусом.

О чрезмерной эмоциональности украинского президента говорит и Сергей Солодкий, представитель Центра "Новая Европа", который не исключает, что такие заявления Зеленского носят спонтанный характер, мол, президент из тех политиков, которых принято называть "антиистеблишмент", он олицетворяет новый лагерь лидеров, пришедших к власти на волне критики господствующего политического класса. Для них, по словам Солодкого, характерна недипломатичная эмоциональная речь, которая нравится избирателям и является основой их популярности.

"В классической дипломатии в основном эмоциональный тон является проявлением неуважения. Но в современной, с приходом людей без дипломатического или политического опыта, такие вещи становятся все более популярными и, возможно, в определенной степени допустимыми", — считает Солодкий.

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Тем не менее резкие заявления могут привести к недоразумениям и даже конфликтам, поэтому эмоциональность в дипломатии скорее враг, чем друг. Да, пока что украинскому президенту это сходит с рук, ведь зарубежные партнеры относятся к нему с пониманием, поскольку Зеленский для них нетипичный президент. Прощают ему такие высказывания еще и потому, что Украина воюет с Россией. Однако важно не перегнуть палку. Одно дело критика, другое — враждебная тирада. Последствием второго варианта станет то, что украинские вопросы будут решаться без нас. По словам Климкина, это уже происходит, поэтому резкие заявления он советует заменить частыми встречами и звонками с партнерами, в ходе которых напрямую обсуждать волнующие вопросы.

"Украину стали меньше уважать и меньше доверять. Но пока я не вижу катастрофических тенденций. Сейчас перед Зеленским стоит большой вызов превратиться в реального игрока в сфере внешней политики. Но благодаря эмоциональным заявлениям таким игроком еще никто не становился", — резюмирует экс-министр иностранных дел. Необходимо также учитывать, что и Германия, и Франция заняты предстоящими в этих странах выборами, поэтому на повестке дня у них внутренние вопросы. Что будет с их внешней политикой, станет понятно лишь после выборов.

Отметим также, что в Офисе президента, куда обратился Фокус, смену тональности Владимира Зеленского в отношении стратегических партнеров до выхода номера прокомментировать не смогли.