Репетиція перед Байденом. Що обговорюватимуть Зеленський і Меркель в Берліні

12 липня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Швидше за все, це будуть їхні останні переговори тет-а-тет у такому статусі. Фокус розповідає, на що розраховує наш президент і що запропонує глава німецького уряду.

До Німеччини українського лідера запросили, щоб обговорити двосторонні відносини. Для Меркель це може бути остання зустріч із Зеленським у статусі канцлера: вже восени німці отримають нового главу уряду ФРН. Сама Меркель після 16 років роботи на цій посаді більше на неї не претендує, хоча її партія "Християнсько-демократичний союз" продовжує боротьбу за владу. Щоб утримати рейтинг політсили, канцлер намагається підтягти всі хвости у внутрішній і зовнішній політиці. Це непросто, адже її конкуренти сильні і сміливіші у заявах. Зокрема, вони багато говорять про Україну і критикують чинну владу Німеччини за слабку підтримку Києва.

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Репетиція перед Байденом

Символічним в поїздці українського президента до Берліна стане те, що запрошення Зеленському надійшло після візиту до канцлера держсекретаря США Ентоні Блінкена, у процесі якого сторони обговорювали подолання глобальних викликів, які створюють Китай і Росія. Крім пріоритетних питань на кшталт відновлення миру після пандемії коронавірусу та кліматичної кризи зачіпали українську проблематику, особливо будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Візит Зеленського в Німеччину відбудеться перед іншою важливою дипломатичною подією — зустріччю українського та американського президентів у США, яка готується на це літо. Так що поїздка глави держави в ФРН стане її генеральною репетицією, хоча Петро Олещук, політолог, сумнівається, що Меркель буде озвучувати Зеленському меседжі американців. Так, українське питання було в порядку денному США і Німеччини, але точно не серед пріоритетних: "В першу чергу їх хвилює поліпшення американо-німецьких відносин". Дипломат Олександр Левченко також не вважає, що зустріч Меркель і Зеленського спланована в інтересах американців.

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Небезпечна сила газопроводу "Північний потік-2"

На зустрічі з Меркель держсекретар Блінкен озвучив позицію США щодо запуску газопроводу "Північний потік-2", побудованого Росією: американці проти, хоча і відмовилися вводити нові санкції проти компанії-оператора газопроводу та її директора Матіаса Варніга. Президент Байден відмову від санкцій пояснив тим, що на фінальному етапі будівництва вони є контрпродуктивними, до того ж американці не можуть диктувати Німеччині як їй чинити, особливо якщо це зачіпає німецьких громадян.

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Проте Блінкен закликав Меркель вжити заходів для зниження ризиків, які можуть торкнутися України.

"Ми продовжуємо вважати трубопровід російським геополітичним проектом, який загрожує європейській енергетичній безпеці та потенційно підриває безпеку України та інших країн в регіоні", — заявив у Берліні держсекретар США.

У Німеччині відмову Америки від санкцій проти газопроводу сприйняли схвально, пообіцявши не забувати і про Україну. "Північний потік-2" зменшує для України плату за газ, який йде по її території. І ми завжди говоримо, що в України повинна залишатися можливість отримувати цю плату", — заявляє Меркель.

За інформацією американського видання Bloomberg, в липні США і Німеччина повинні затвердити план допомоги Україні через запуск "Північного потоку-2". Це можуть бути компенсації транзитних зборів, які Київ втратить через газопровід, а також інвестиції в будівництво електростанцій в Україні та підтримку зеленої енергетики.

"Цю проблему потрібно вирішувати саме в такому трикутнику. Німеччина, з одного боку, зацікавлена добудувати "Північний потік-2", але з іншого — не хоче псувати відносини з США. Україна ж зацікавлена в тому, щоб використовувати геополітичну міць Америки для того, щоб відстояти свої інтереси у цьому конфлікті", — аналізує політолог Олещук, додаючи, що якщо зараз США не вводять нові санкції проти "Північного потоку-2", це не означає, що їх не буде потім.

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Поки Вашингтон і Берлін по-своєму бачать цю ситуацію, нюанси Меркель хоче обговорити з Зеленським. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (ОП), підтверджує Фокусу, що питання "Північного потоку-2" буде пріоритетним для українського президента. Він стверджує, що в Європі для всіх очевидно, що цей проект не має економічного підґрунтя, його основа політична. Так керівництво Росії намагається посилити свій вплив у Східній Європі. "Як юридично Німеччина може гарантувати Україні, що наша безпека не постраждає від німецької допомоги керівництву Росії в реалізації "Північного потоку-2"? Переговори про це йдуть на різних рівнях. Очікуємо конкретики і від канцлера", — уточнює Подоляк.

Ігри з Москвою: Меркель і Макрон як "адвокати Путіна"

Дипломат Левченко в розмові з Фокусом називає ще одну тему, яку Зеленський може підняти при зустрічі з Меркель, — загравання Німеччини з Росією, де "Північний потік-2" — вершина айсберга взаємин між цими країнами.

Німеччина і США шукають шляхи вирішення майбутнього "Північного потоку-2", щоб не нашкодити інтересам України. Їх мають намір озвучити до кінця літа

Зараз Меркель і президент Франції Еммануель Макрон виступають адвокатами російського лідера Володимира Путіна в Європейському союзі (ЄС). Вони наполягають на відновленні діалогу з Росією, наприклад, з питань захисту клімату.

"Особисто я хотіла б сміливіших кроків", — говорить Меркель і зазначає, що Євросоюз повинен створити новий діалог з Росією, інакше врегулювати конфлікти не вдасться.

Велика частина лідерів ЄС канцлера не підтримує. Проти виступили країни Східної Європи, серед яких Польща, Литва, Латвія і Естонія. До того ж Євросоюз продовжив санкції проти Росії на шість місяців. Глава Європейської ради Шарль Мішель підкреслив, що Кремль зобовʼязаний виконувати мінські угоди.

З огляду на те, що Берлін продовжує брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі, під час візиту до ФРН Зеленському потрібно зʼясувати, чому Ангела Меркель лобіює зближення Німеччини з Росією. Адже підігрування агресору ризикує остаточно розвʼязати руки Путіну, і такі військові навчання Росії на кордоні з Україною можуть закінчитися наступом.

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Питання захисту кордонів ЄС

"Німеччина не надавала нам військову допомогу, хоча могла б це зробити", — сказав Зеленський в інтервʼю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Він також акцентує, що Україна захищає не тільки свої кордони, а й межі Європи. Втім, на Берлін такі аргументи не діють.

"Ми ставимо перед собою обмежувальну і відповідальну політику в галузі озброєнь і не даємо дозволу на поставки зброї в Україні", — відповів представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Ми давно заслужили реалізацію амбітного плану бути членом НАТО. Нам необхідна чітка позиція німецького уряду радник керівника ОП Михайло Подоляк

Менш категоричними виявилися представники німецької опозиції. Роберт Хабек, співголова партії "Зелених", яка має високий рейтинг в Німеччині, пропонує переглянути позицію Берліна щодо України і надати їй озброєння. Про це він говорив із Зеленським під час візиту до Києва, так що є ймовірність, що питання піднімуть і на зустрічі з Меркель. Результат, швидше за все, нам не сподобається: або Німеччина допомагає Україні з озброєнням, але відмовляється відстоювати її інтереси по "Північному потоку-2", або Україна відмовляється від бажання отримати зброю, але знаходить гарантії Німеччини по газопроводу. При цьому дипломат Левченко нагадує, що зовнішня політика будь-якої країни набагато консервативніша, ніж внутрішня, тому передвиборчі обіцянки тих же "Зелених" можуть зійти нанівець, як тільки ті займуть посади у новому уряді.

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На конструктив з вирішення військового конфлікту на Донбасі опитані Фокусом експерти і зовсім не сподіваються. Сумнівно, що Меркель перед виборами буде шукати шляхи миру на сході України, з огляду на те, що німців це мало цікавить. Однак в ОП чекають, що на зустрічі лідерів Німеччина запропонує, як активізувати переговори з Росією і стимулювати її керівництво виконувати зобовʼязання для припинення війни на Донбасі. Про це Фокусу заявив Михайло Подоляк.

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Ні в НАТО, ні в ЄС

Стратегічний курс України в НАТО і ЄС закріплено в Конституції, але у найближчому майбутньому в цих організаціях нас не бачать. В першу чергу українську владу цікавить План дій щодо членства в НАТО, але надавати його Україні в Альянсі не хочуть.

"Україна має право вільного вибору, проте зараз ніяких подальших кроків щодо її членства в НАТО не передбачено", — говорить Ульріке Деммер, заступник представника уряду ФРН. А посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтервʼю виданню "Дзеркало тижня" прямо сказала, що всі члени НАТО "бояться бути з Росією у прямій війні".

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"Ми давно заслужили реалізацію амбітного плану бути партнерами по НАТО і реальної імплементації позицій, затверджених на Бухарестському саміті у 2008 році. Нам гостро необхідна чітка позиція німецького уряду з цього питання", — зізнається Подоляк.

Зеленський про це також говоритиме з Меркель, а пізніше — з Байденом. Але чим би не закінчилися ці переговори, важливо вже те, що вони є. Тут, як і в будь-якій іншій справі, чим активніше і наполегливіше буде позиція України, тим вище її шанси домогтися успіху.