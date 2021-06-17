Я не впевнений, що його поведінка зміниться. Чому Байден переграв Путіна, але це не стало сенсацією

Що мав на увазі Байден, коли сказав: "Я прийшов зробити те, що я зробив" і чому в Путіна більше не виходить зображати мачо.

Джо Байден на пресконференції за підсумками саміту з Володимиром Путіним сказав, що політика — це продовження людських відносин. А після з посмішкою пожартував, що це, звичайно, не настільки задовільна відповідь, як якщо б він повідомив, що вторгнеться в Росію.

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Це було реакцією на те, що журналісти чекають від нього якихось сенсаційних заяв в умовах, коли на ділі ніякої сенсації не сталося. Навіть сама зустріч тривала всього 3 години, а не 4 або 5, як передбачалося.

Коли американського президента запитали, чому так, він відповів: "Ви пам'ятаєте, коли востаннє двоє глав держав провели більше двох годин через стіл один від одного, обговорюючи найдрібніші подробиці? Я не пам'ятаю такого. Ми проговорили кілька годин, а далі потрібно подивитися, що станеться через 3-6 місяців, і подивитися, чи зможемо підійти до переговорів про стратегічну взаємодію". Ймовірно, це і є головний підсумок зустрічі.

Без четвертої стіни

Решта залишається в тумані. Хіба що крім кількох тем, які майже напевно мали попередню узгодженість. Посли повертаються, хоча терміни і не названі. Діалог про стратегічні озброєння розпочато. Арктика повинна залишатися територією співпраці. Ще б пак, Путін поговорив про клімат стільки часу, скільки він відвів на просторікування про Арктику — і були б збудовані чотири стіни будівлі двосторонніх відносин, які загально навряд можна назвати опорними конструкціями, і порожнечею всередині ще більшою, ніж вона здавалася б без цих стін .

Єдина несподіванка — анонс спільних консультацій з питань кібербезпеки. Тут була помітна різниця в позиціях. Байден на своїй пресконференції заявив, що передав російському президенту список 16 найнебезпечніших кібератак на американські системи — від системи каналізації до системи постачання продуктів.

А Путін, посилаючись на якісь американські джерела ("Пєсков потім вам передасть"), сказав журналістам про те, що найбільша кількість кібератак відбувається з території США, потім йде Канада, дві латиноамериканських держави і Великобританія. Росії в цьому списку немає. Тобто зіграв постфактум в ту його улюблену гру, яку колишня головна радниця Дональда Трампа Фіона Хілл назвала "вотебаутизмом". Це коли замість відповіді на питання Путін починає говорити про те, що відбувається в іншій країні — у цьому випадку в Сполучених Штатах.

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Власне, демонстрація "вотебаутизму" ("невизначеність російської зовнішньої політики? — а хто радів державному перевороту в Україні?"; "Навальний? — а як вчинили з тими, хто штурмував Капітолій?" — і т.п.), розрахована перш за все на аудиторію, яка дивиться Перший канал російського ТБ і вірить в могутність своєї країни, оскільки у неї такий могутній лідер, і показує, що Москва не збирається щось змінювати в тактиці своїх міжнародних відносин. А стратегія, якщо вона взагалі є, полягає у тому, щоб нагадувати про свій ядерний арсенал, змушуючи західний світ, і в першу чергу Вашингтон, зважати на Росію, як би вона себе не поводила.

[ + – ] Зустріч тривала всього 3 години, а не 4 або 5, як передбачалося Фото: скриншот

Нічого нового на роздільних пресконференціях двох лідерів ми не почули. Зате побачили. Абсолютно різна поведінка Путіна і Байдена. Перший все ще намагався грати роль мачо, але виглядав при цьому кимось на кшталт Міккі Рурка після пластичної операції. Напередодні зустрічі в Женеві, коли Путін давав інтерв'ю NBC, оператор не раз і не два ловив камерою його ноги, що не знаходять спокою. Хвороба це чи ні, але якась нервове тремтіння виходило від нього і на пресконференції. Значно більше, ніж неупередженість і цинізм, про який пишуть американські ЗМІ.

[ + – ] Путін виглядав кимось на кшталт Міккі Рурка після пластичної операції Фото: GettyImages.com

Байден виглядав набагато розслабленішим. Таким собі старцем, добре бачить картину світу загалом. Як сказав ексглава українського МЗС Павло Клімкін, всього в міжнародній політиці знати не можна, але Байден знає майже все. Коли, наприклад, його запитали про ймовірність нової Холодної війни, він відповів риторично: уявіть, що у вас багато тисяч кілометрів кордону з Китаєм, найпотужнішою армією світу, і слабка економіка, хіба в таких умовах починають Холодну війну?

"Нам не обов'язково обніматися і співати пісні, але всі розуміють, що Холодна війна зараз не відповідає нічиїм інтересам. Мені здається, він зі мною згоден".

[ + – ] Байден: "Я прийшов зробити, те що я зробив" Фото: GettyImages.com

Після повернення додому кожного з президентів чекають і власні реалії, зокрема економічні (Байден навіть запитував, знову-таки не припускаючи отримати відповідь, оскільки він очевидний: хотіли б ви жити в країні з економікою, як у Росії?). І різна ступінь критики.

Попереду — холодний душ

Нічого дивного немає в тому, що Байдену від своїх політичних опонентів і преси дістанеться на горіхи більше, ніж Путіну. Перед початком саміту найчастішим питанням, який намагалися поставити йому американські журналісти, було: як ви збираєтеся тиснути на Путіна? В результаті, кожен з двох лідерів після за підсумками зустрічі заявив, що ніякого тиску не було. Путін сказав, що це було б марним, і тоді б взагалі не було потреби зустрічатися. Тепер Байдена чекає холодний душ з питань: як же так, що він не тільки зустрівся з людиною, якого назвав вбивцею, але ще й не намагався його притиснути до нігтя?

Навряд хтось за межами Росії повірить в слова Путіна, що після "вбивці" на адресу господаря Кремля Байден в телефонному дзвінку все пояснив, і Путіна ці пояснення задовольнили. Проте, в США багато хто вважає, що він все ж був недостатньо жорстким. І цілі зустрічі, й без того неявні і розмиті, досягнуті не були.

[ + – ] Байден виглядав таким собі старцем, який добре бачить картину світу загалом

Чи так це насправді? Напевно, не зовсім. Від зустрічі не було великих очікувань. І ця досить низько поставлена планка перспектив робить її схожою, швидше, не на традиційний саміт, який може завершитися підписанням будь-яких документів, а приблизно на ті переговори, які 60 років тому провели Джон Кеннеді і Микита Хрущов. Це був жанр політичного знайомства. Пошуки точок, за якими можна домовитися. І хоча для Байдена і Путіна це вже не перша зустріч, як висловився американський президент: "Важливо, що ми зустрілися віч-на-віч, щоб не було ніяких помилок і недомовок. Я прийшов зробити, те що я зробив".

Тонкі червоні лінії

Чи були позначені кожною зі сторін "червоні лінії"? Путін у певному роздратуванні відповідав на це питання: мовляв, вони починають вимальовуватися у процесі обговорення проблем. Хоча до переговорів в російських ЗМІ багато писалося про те, що "червона лінія" для Москви — це вступ України в НАТО. Аргументація все та ж — американські ракети десь у Харкові, які за лічені хвилини долітають до Москви. Але вийшовши до преси, жоден з лідерів не акцентував увагу на цьому питанні.

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Хоча обидва, зрозуміло, про Україну сказали. Байден — про прихильність США підтримки суверенітету України. І обидва — про мінських угодах. Путін, природно, звинуватив Київ у тому, що вони залишаються не реалізованими. А Байден пообіцяв "займатися дипломатією для виконання мінських угод". Як і побоювався президент Володимир Зеленський, ніякої конкретики за цими висловлюваннями не стояв.

Це можна сприймати як тривожний фактор лише у тому випадку, якщо не брати до уваги загальну невизначеність зустрічі. А це, власне і її лейтмотив, і її підсумок. Точніше те, що можна прийняти за такий, маючи перед очима лише матеріал пресконференцій двох глав держав (і лише несміливо припускаючи, що анонсований на сьогодні план американської дипломатії проінформувати на зустрічі в Брюсселі про результати саміту Україну, Японію, представників НАТО і ЄС, може таїти в собі якісь приємні сюрпризи і бонуси).

У жодної зі сторін немає впевненості, що опонент якось змінить свою поведінку в майбутньому. Путін на питання, чи можуть погіршитися відносини з Вашингтоном відповів: "Важко сказати. Конгресмени — народ винахідливий, що вони там ще понавигадували, я не знаю". Байден нагрубив журналістці CNN, коли вона запитала, чому він так впевнений, що поведінка Путіна зміниться: "Я не впевнений, що його поведінка зміниться. Де, чорт забирай... де ви були весь цей час? Коли це я сказав, що впевнений?". Щоправда, пізніше він вибачився перед нею.

Це непогано характеризує Байдена як джентльмена. Однак майбутнє російсько-американських відносин ніяк проясняє. Як висловився професор інституту міжнародних відносин Дипломатичної академії КНР Лі Хайдун, "зустріч може пом'якшити протистояння на якийсь час, проте контакти лідерів не можуть змінити структурні конфлікти між інтересами двох країн".