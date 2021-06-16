RU
RU
Розділи
Матеріали
Технології та наука Зустріч Байдена і Путіна

Женева покаже. Чи закопають Байден і Путін сокиру кібервійни між США і РФ

Ірина Рефагі
281
Байден, Путін, кібервійна, кібератаки
Фото: коллаж Фокуса | РФ і США ведуть кібервійну — як довго вона триватиме?

США виснажені боротьбою з хакерськими атаками, Росія стверджує, що не має до цього стосунку і пропонує шукати кіберзлочинців разом. Чи готові США піти на це чи запропонований формат — красива обгортка перемир'я в неоголошену війну? Женева покаже.

Серед головних питань порядку денного на зустрічі президентів Росії і США — регулярні кібератаки на найбільші виробництва США, в яких, як заявляють у ФБР, винні хакери, повʼязані з Кремлем.

Фокус розбирався, чи можливе ослаблення напруженості в цифровому просторі між двома державами.

Трамп пішов, і грянула кібервійна

Не встиг Дональд Трамп покинути президентський пост, як низка великих американських компаній і держорганізаций атакували хакери з угруповань REvil, Sodinokibi, Cozy Bear, DarkSide.

Першою, в грудні 2020 року, під роздачу потрапила компанія SolarWinds. ПЗ, яке вона випускає, було заражене вірусом — його завантажили і індивідуальні користувачі, і держслужби, і приватні компанії, серед яких Microsoft і FireEye. За оцінками експертів, "отруєне" ПЗ було встановлено на 18 тисяч пристроїв. Деякий час по тому Бред Сміт, президент Microsoft, виступаючи в комітеті Сенату США з розвідки, повідомив, що у компанії є докази причетності РФ до цієї кібератаки. Тоді ж адміністрація Байдена почала готувати санкції, спрямовані проти Росії.

Далі стало відомо, що жертвами кіберзлочинців стала ціла низка держвідомств США, включаючи Міністерство фінансів і торгівлі — про це повідомив сайт The Washington Post. Тоді джерела повідомили ЗМІ, що хакери з угрупування Cozy Bear (також відома як APT29 і вважається близькою до Кремля) кілька місяців вели "шпигунську кампанію". ФБР утримувалося від коментарів, але представники IT-компанії FireEye заявили, що злом був здійснений через сервер оновлень системи управління мережею, створений SolarWinds. У SolarWinds підтвердили, що продукти для моніторингу, випущені нею в березні і червні 2020 року, могли бути перетворені "у зброю для замаху на національну безпеку".

Важливо
"Робін Гуди" з Темної сторони. Хто такі хакери з DarkSide, які шантажують Америку?

У травні прогримів справжній кібервибух: угруповання DarkSide атакувало трубопровід Colonial Pipeline. Система, яка поставляє паливо 45% населення Східного узбережжя США, вийшла з ладу на 5 днів. Ціни на паливо піднялися, на заправках утворилися черги через дефіцит. У кількох штатах навіть оголосили надзвичайний стан. Хакери шантажували компанію-жертву, вимагаючи перевести їм на крипто-гаманець 75 біткоїнів ($4,5 млн), після чого обіцяли деактивувати вірус. Справа набула серйозного характеру, коли Джен Псакі, прессекретар Білого дому, в офіційній заяві назвала причетним до інциденту російську державу.

"З огляду на те, що організація (DarkSide. — Ред.), яка несе відповідальність за атаку, згідно з висновком ФБР, знаходиться в Росії, ця країна повинна вжити відповідних заходів", — підкреслила Псакі.

Зі свого боку, зловмисники заявили, що вони аполітичні і їх цікавлять тільки гроші. Як би там не було, але ФБР вдалося отримати доступ до крипто-гаманця хакерів і повернути постраждалій компанії більшу частину викупу. Про це Фокус докладно писав у матеріалі "Погоріли на Біткоїнах: як ФБР вдалося відібрати частину викупу у хакерів Darkside".

Останній, наразі, удар був нанесений на початку червня. ФБР повідомило, що атакована компанія з виробництва яловичини JBS. В цьому тут же звинуватили групи хакерів REvil і Sodinokibi, які нібито знаходяться в РФ. Злому піддалася система, що відповідає за забій худоби, через що довелося зупинити виробництво не тільки в США, але і в канадській та австралійській філіях. Злочинці вимагали у JBS 11 млн доларів, і компанія заплатила викуп. Forbes в публікації, присвяченій цьому інциденту, порахував, що злочинцями рухала не тільки жага наживи, а й бажання посилити напругу між Байденом і Путіним напередодні їх женевської зустрічі.

До речі, Володимир Путін в інтервʼю щодо цього інциденту поскаржився: "Ви перерахували цілий набір спеціальний служб США, шанованих, потужних. Вони можуть знайти тих, кому був заплачений викуп, врешті-решт, чи ні? Я сподіваюся, що вони переконаються в тому, що Росія до цього не має ніякого відношення".

хакери, РФ, Білий дім, ФБР
ФБР і Білий дім звинувачують РФ у хакерських атаках на великі компанії та держустанови
Фото: minval.az

Що говорить про атаки Джо Байден

Після злому JBS Білий дім заявив, що Джо Байден обовʼязково підніме питання про кібератаки, коли зустрінеться з Володимиром Путіним.

"Відповідальні держави не приховують злочинців-здирників", — заявила тоді Джен Псакі.

Конгресмени вимагають від глави держави бути жорстким з Путіним у питаннях кібербезпеки. Однак сам Байден не вважає атаку на JBS провокацією з боку російського лідера. Коли журналісти запитали президента США, чи вважає він, що Путін "випробовує" його напередодні зустрічі в Женеві (маючи на увазі під "випробуванням" інцидент з JBS), Байден, як повідомляє CNN, відповів негативно. А про заходи у відповідь сказав: "Ми уважно вивчаємо це питання".

Що говорить про дії хакерів Путін

В інтервʼю NBC News Володимир Путін заявив, що вважає звинувачення Кремля в причетності до кіберзлочинів, здійсненими в США, бездоказовими і необгрунтованими.

"Нас звинувачували у втручанні у вибори, кібератаки. І жодного разу не потрудилися представити якісь докази. Просто необгрунтовані звинувачення", — сказав Путін, додавши, що вважає ці звинувачення фарсом.

У цьому ж інтервʼю російський лідер заявив: "Найпростіше було б — сісти нам спокійно і поговорити про проблеми в кіберпросторі. Ми ж пропонували це ще адміністрації пана Обами. Потім ми запропонували це ж адміністрації пана Трампа, нам відповіли, що це цікаво, але до реальних переговорів не дійшло. Є підстави вважати, що ми зможемо вибудувати роботу в цій сфері з новою адміністрацією".

Навіть після того, як США ввели чергові санкції проти РФ після зараження ПЗ SolarWinds, використовуваного американською адміністрацією, Кремль продовжує заперечувати свою причетність до діяльності хакерів.

Путін, Байден, кібербезпека
Чи вдасться Байдену умовити Путіна співпрацювати у сфері кібербезпеки: питання відкрите
Фото: УП

Війна чи співпраця: що виберуть США і РФ?

Деякі експерти вважають, що сторони зможуть домовитися. Йован Курбалія, директор фонду DiploFoundation і глава "Женевської інтернет-платформи", у своїй авторській колонці пише: "У березні вони (РФ і США — ред.) схвалили доповідь" Робочої групи ООН відкритого складу з кібербезпеки" (РОВС), а минулого тижня дали добро відповідній доповіді Групи урядових експертів ООН. За підсумками цієї роботи Росія і США погодилися розробити більш передбачуваний глобальний режим кібербезпеки, заснований на нормах поведінки урядів у кіберпросторі і на спільні заходи по боротьбі з кібер-загрозами".

Курбалія висловлює оптимізм ще й тому, що у 2025 році Росія стане організатором "Форуму ООН з управління Інтернетом". Це знаковий захід у сфері кібербезпеки і всього, що повʼязано зі Всесвітньою павутиною. Тому, вважає експерт, "у Росії скоро зʼявляться додаткові стимули для розробки цілісного підходу до глобальної цифрової політиці".

Президент США Джо Байден ще в травні під час брифінгу заявив, що хотів би обговорити з Володимиром Путіним розробку міжнародних стандартів з кібербезпеки.

"Ми працюємо над створенням міжнародного стандарту, спираючись на який, держави могли б протидіяти кримінальній діяльності в кіберпросторі, здійснюваної з їх територій", — заявив він.

До речі, в тому ж місяці глава США підписав указ про кібербезпеку і захист мереж урядових структур від хакерських атак. У документі сказано, що для посилення захисту від атак потрібно обʼєднати зусилля держсектору з приватним сектором.

Байден, Путін, кібервійна, кібератаки
Чи зуміють Джо Байден і Володимир Путін поставити на місце хакерів?
Фото: Колаж: Фокус

А чи був хакер?

Не виключено, що заяви про створення спільного майданчика для боротьби з невловимими хакерами робляться виключно для формалізації перемирʼя і "збереження обличчя" кремлівського керівництва.

Неможливо ж уявити, що Путін на камеру скаже: "Соррі, це були наші хакери, ми зараз їх попросимо, щоб перестали". І якщо після Женеви і домовленості про "спільну боротьбу" з кіберзлочинністю кібератаки на США чарівним чином припиняться — отже, сторони дійшли згоди.