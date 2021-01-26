Син шахтаря, нащадок Карла Великого. Армін Лашет — основний кандидат на посаду канцлера ФРН

Восени Ангела Меркель залишить посаду федерального канцлера Німеччини, яку займає 15 років, з 22 листопада 2005-го. Фокус розглянув імовірних кандидатів їй на зміну.

В кінці жовтня 2018 року, через два дні після того як Ангела Меркель оголосила, що не претендуватиме на пост лідера ХДС на наступних виборах, сінгапурська газета The Straits Times назвала Арміна Лашета компромісною фігурою у ролі її наступника. Видання визнало, що у скромного і усміхненого прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія (СРФ) шанси кращі, ніж у "кронпринцеси" Меркель — Аннегрет Крамп-Карренбауер і "анти-Меркеля" Йенса Шпана.

Якщо не зважати, що Крамп-Карренбауер все-таки приміряла на себе корону голови партії, але рік тому відмовилася від ідеї переобрання на пост, пророкування сінгапурців збулося. Січневий онлайн-з'їзд Християнсько-демократичного союзу став тріумфом 59-річного Лашета. У другому турі — з 521 голосом за і 466 проти — він залишив позаду Фрідріха Мерца (65 років), корпоративного юриста, популярного серед консерваторів у партії. А в першому турі від цього тандему відпав ще один претендент на головне крісло ХДС — Норберт Реттген (55 років), голова комітету Бундестагу у закордонних справах. Хоча під час гонки Лашету своїх суперників доводилося наздоганяти.

Хоча Лашет вперше обраний депутатом Бундестагу у далекому 1994-му, у віці трохи за тридцять, його не можна назвати ні політичним важкоатлетом, ні харизматиком

Перша особа партії, хоч це ніде не прописано, — головний претендент на посаду канцлера Німеччини. Але соцдослідження, проведені напередодні виборів, свідчили, що бачити Лашета на цій посаді німці не хочуть. Так, за даними опитування другого каналу телебачення ФРН (ZDF), за виступали лише 28% респондентів — менше, ніж за його суперників, яких він переміг.

Сама Меркель під час цього процесу намагалася дотримуватися зовнішнього нейтралітету. Однак Хельге Браун, голова її адміністрації та впливовий політичний менеджер з тих, хто любить проявляти свій вплив, перебуваючи в тіні, перед виборами описав, яку фігуру бажано бачити на партійному олімпі: людину з урядовим досвідом. Таких було двоє — Лашет і Реттген. Але останнього Меркель звільнила з посади міністра екології, і цей пункт у його резюме зіграв проти нього.

Простий хлопець, невдаха, нащадок імператора

У минулому році біографи Лашета розкопали, що його родовід бере початок від імператора Карла Великого. Ахен — місто, де народився Лашет, — був столицею за часів Карла. Дружина нового голови ХДС Сюзанна, в яку Лашет закохався ще в ніжному віці, коли разом з нею співав в дитячому католицькому хорі, яким керував її батько, відомий бізнесмен Генріх Малангре, в деякому сенсі теж з вершків суспільства. Вона племінниця політичного діяча ХДС і лорд-мера Ахена Курта Малангре.

[ + – ] Пост здав — пост прийняв Політик ХДС Фрідріх Мерц спостерігає, як Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка очолювала партію з грудня 2018-го, вітає Арміна Лашета з перемогою

Однак сам Лашет позиціонує себе простим хлопцем. Свій передвиборчий виступ він закінчив демонстрацією батьківського жетона шахтаря №813 і жалісливою історією, яка, за його словами, багато в чому сформувала його погляди: "Мій батько був шахтарем, кожен день він спускався на тисячу метрів під землю, де його чекали спека, темрява і важка робота. Батько завжди говорив: "Коли ти під землею, неважливо, звідки твій колега, якої він віри, походження і як він виглядає. Головне, ти можеш на нього покластися. Свій спусковий жетон шахтаря батько досі носить з собою на зв'язці ключів, тому що він нагадує йому про ту довіру до людей, яким він навчився під землею. Коли я сюди їхав, батько дав мені на щастя свій спусковий жетон. Він сказав мені: "Скажи їм, що вони можуть тобі довіряти".

Таких "домашніх заготівок" у похідних ранцях осіб, спраглих опинитися на найвищих поверхах політики, хоч греблю гати. Але деякі вважають, що саме ця емоційна складова додала Лашету голосів виборців. Хоча, імовірно, двома головними якостями, що дозволили йому стати біля керма партії, є вміння підніматися після кар'єрних падінь і виділяти невичерпний оптимізм.

Німецькі ЗМІ пишуть, що "гнів зі сходу" і проколи в молодіжній політиці можуть стати каменем спотикання для нового голови ХДС

У минулому році, коли карнавальний клуб в його рідному Ахені назвав його почесним лицарем, він насилу приховував своє захоплення: "Нарешті-то я отримую роботу з першої спроби, не програвши двічі". Як написала Financial Times, маючи на увазі низку його невдач у політиці: "Він стільки разів зісковзував із засаленої жердини, що деякі думали, що він ніколи більше не повернеться на неї".

Але він завжди повертався, хоча ніколи не міг похвалитися динамікою ранніх досягнень, які демонстрували ті, чиїми слідами він сьогодні йде. Та сама Ангела Меркель стала федеральним канцлером в 51 рік. А Гельмут Коль, з ким Лашета часом порівнюють, в 39 уже був прем'єр-міністром землі Рейнланд-Пфальц.

Враховуючи, що вперше депутатом Бундестагу Лашета обрали у далекому 1994-му, у віці трохи за 30, його не можна назвати політичним важкоатлетом. Ще в менше — харизматиком. Він швидше завзятий і витривалий, як Ольденбурзький кінь. Зіткнувшись з невдачами на виборах, цей син шахтаря, який вивчав право, а потім працював журналістом, "ніколи не кидав рушник і не йшов, — каже Серап Гюлер, політик ХДС, який знає Лашета 15 років. — Його поразки ніколи не підводили його — він завжди продовжував". Так було у 1998-му, коли він не зміг знову отримати мандат депутата Бундестагу, і у 2010-му, коли балотувався на пост голови відділення ХДС на своїй рідній землі Північний Рейн-Вестфалія і знову зазнав поразки. Все це загартувало Лашета, а ще — навчило зустрічати з посмішкою не тільки радості, а й негаразди. Незмінно гарний настрій — одна з якостей його характеру, і це дозволило йому стати непотоплюваним у погано передбачуваному політичному рафтингу.

[ + – ] Маски не зняті. Йенс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини та друга особа в партії, — один з тих, кого консерватори ХДС можуть запропонувати кандидатом в канцлери восени

Цей "багаж" дозволяє йому сходитися з людьми і укладати важливі союзи. До того ж деколи екзотичні. Бувши помірним "меркеліанцем" (саме з Лашетом пов'язують "послідовність і передбачуваність" політики, яка 16 років проводиться нинішнім канцлером Німеччини), у себе на землі Північний Рейн-Вестфалія він сформував кабінет, різношерстність якого багатьох заганяла у глухий кут. Там є жорсткий міністр внутрішніх справ, який організував гучні рейди на кримінальні клани. Є міністр праці з "ліваків" ХДС, який є експертом з питань соціальної політики. Є пані Гюлер, секретар з інтеграції, дочка турецьких іммігрантів.

"Лашет — об'єднувальна фігура, у цьому його головна сила, — каже Йозеф Ховенюрген, генеральний секретар партії в СРФ. — Він розуміє, що ХДС потрібні економічні ліберали, прихильники цінностей і ті, у кого більше соціальних інтересів. Партія повинна залишатися широкою церквою" .

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Без створення симптоматичного альянсу не обійшлася і виборча кампанія, яка підштовхнула Лашета на вершину партійної влади. У лютому 2019 року він уклав політичний союз з міністром охорони здоров'я Йенсом Шпаном, католиком і відкритим геєм, вміла боротьба якого з COVID-19 перетворила його на популярну в країні фігуру. За кілька днів до виборів лідера партії вони опублікували спільну програму під назвою #Impulse2021, у якій сформулювали бачення ХДС як основної народної партії з "чіткими обмеженнями з правого боку", але з лівим крилом, покликаним захистити інтереси робітничого класу, і одночасно з більш консервативним "економічним "крилом. Це був вдалий хід. Особливо з урахуванням того, що Меркель закликала голосувати за "команду", як називали себе останні тижні обидва політики. Шпан зіграв свою роль і під час з'їзду. Як пишуть німецькі медіа, він використовував відведений йому час для того, щоб вимовити "оду" на честь Лашета. І став після цього його заступником.

Не той для молоді та сходу

Низька популярність Лашета за межами кола відомих партійних функціонерів робить його мішенню для критики з боку німецьких ЗМІ. Перш за все тому, що ставка ХДС на Лашета означає продовження політики Меркель без будь-яких помітних змін, тоді як суспільство застигло в їх очікуванні. Впливове видання Die Zeit пише про провал нинішнього канцлера на території, яка до падіння Берлінської стіни була позначена абревіатурою НДР. Саме "гнів зі сходу", вважають оглядачі, зажадав зміни на капітанському містку ХДС.

"На сході країни, на її батьківщині, звалилися основи влади Ангели Меркель, — зауважує Мартін Маховець, глава Лейпцігського офісу Die Zeit. — Другий раз Союзу довелося замінити свого вищого керівника, тому що до цього його змусили незадоволені і розсерджені люди з власної партії. І вдруге Союз знайшов людину, у якої створюється враження, що все може тривати як і раніше. Армін Лашет не відповідає смаку тих, хто хотів форсувати зміну керівництва ХДС. А це значить, що з першого дня перебування на посаді у нього будуть проблеми ".

Навіть зважаючи на "русофільство" Лашета, очікувати, що курс Берліна щодо Москви різко зміниться, не варто. ФРН — це не країна одного сюзерена

Навряд чи Маховец помиляється, якщо врахувати, що на питання про його досвіді на сході Лашет відповів, що він кілька разів призначався в "нових федеральних землях" в якості спічрайтера для президента Бундестагу Ріти Зюссмут в 1990-х. Якщо Лашет в терміновому порядку не стане "експертом по сходу", деструктивна роль останнього для ХДС залишиться в силі. З тією лише різницею, що Лашет все-таки не Меркель. І при ньому багато проблем, що беруть початок на п'яти федеральних землях з населенням 16 млн чоловік, можуть ще сильніше загостритися.

Інша висловлюване оглядачами побоювання стосується молодіжної політики. Ясмін М'Барек в тому ж Die Zeit стверджує, що ХДС потрібен хтось, хто відкриває нові горизонти в освітній політиці і не вважає проблеми молоді прикрим тягарем. Армін Лашет не з їх числа. Вона нагадує, що в своїй книзі "Висхідна республіка" Лашет змалював майбутнє, в якому у всіх будуть однакові можливості. Однак система освіти, орієнтована тільки на досягнення, а не на підтримку, збільшує нерівність. А саме такий підхід, на думку М'Барек, демонстрував Лашет після того, як став прем'єром СРВ, уклавши союз з партією Вільних демократів. Кабінет міністрів землі Північний Рейн-Вестфалія інвестує в освіту так мало, що СРВ за цим показником займає передостаннє місце серед усіх земель.

"Не дивлячись на урядовий досвід, Армін Лашет мало компетентний в політиці в галузі освіти, яка потребує всебічної реформи", — підсумовує оглядач. І якщо нічого не зміниться, то ХДС почне втрачати електоральну базу серед молодих німців.

Чи може Лашет не стати канцлером

Да може. І це головна інтрига майбутньої осені.

Справа в тому, що не існує закону, за яким кандидатом у канцлери повинен бути висунутий неодмінно глава партії. На цьому наголошували і голова Бундестагу Вольфганг Шойбле, і глава парламентської фракції ХДС/ХСС Ральф Брінкхаус — обидва належать до крила консерваторів.

"У ХДС/ХСС є кілька персон, яким я б довірив таку задачу", — сказав Брінкхаус, натякаючи на Йенса Шпана, лідера серед християнських демократів в згаданому вище опитуванні ZDF. Бачити його в кріслі канцлера раді були б 32% німців. Поки що Шпан позиціонує себе як гравець в команді Лашета, але як людина амбітна він може вийти з цієї ролі і поборотися за найвищу державну посаду.

[ + – ] "Герр 54%" з Мюнхена. Більше половини німців хотіли б бачити в кріслі канцлера Маркуса Зёдера, прем'єр-міністра Баварії і лідера ХСС

Ще одна фігура, перед якою злегка блідне січневий трофей Лашета, — Маркус Зёдер, прем'єр-міністр Баварії і лідер ХСС. Він, як і Шпан, став "бенефіціаром" в боротьбі з пандемією (і це в той час, коли Лашет на початку пандемії опростоволосился, пропонуючи пом'якшити карантин). Сьогодні за популярністю в країні Шпан поступається тільки Ангелі Меркель. Бачити його канцлером хочуть 54% німців — це майже вдвічі більше, ніж у Лашета. В історії ФРН вже двічі траплялося, що за домовленостями між ХДС і ХСС в гонку за високе крісло вирушав лідер баварського Християнсько-соціального союзу. Правда, обидві спроби виявилися провальними. У 1980 році шанс упустив Франц-Йозеф Штраус, а в 2002-му — Едмунд Штойбер. Але, можливо, в цей раз розклад буде іншим.

Сам Зёдер, втім, поки не заявляє про свої федеративних домагання: "Не може бути ніяких ілюзій про те, що народу Німеччини сьогодні не до виборів. Їх поки не хвилює, хто може стати кандидатом на пост канцлера, вони думають про те, як пережити кризу, пов'язану з коронавірусів ". Але багато хто вважає, що він просто темнить, не бажаючи завчасно відкривати свої карти.

Новий Шредер для Росії

Якщо все-таки сходження на престол канцлера Лашета відбудеться, то в Москві зітхнуть з полегшенням, а в Києві напружаться. Новий глава ХДС не раз демонстрував прихильність до Росії. Наприклад, після окупації Криму в 2014 році він зауважив, що це, "звичайно, порушує міжнародне право", проте потрібно вміти "подивитися на все очима партнера по діалогу". Приблизно тоді ж в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung він заявив, що "демонізація Путіна — це не політика, а алібі для її відсутності".

Він критикував панує, на його думку, в Німеччині політичний "клімат, при якому будь-якого, хто виступає з відмінною від загальноприйнятою точкою зору з приводу Росії, оголошують або купленим" Газпромом ", або прихильником російського президента Володимира Путіна". Переконував, що "Росія необхідна для вирішення багатьох міжнародних питань", зокрема для врегулювання сирійського конфлікту.

Дві головні якості, які дозволили Лашету стати біля керма партії, — вміння підніматися після кар'єрних падінь і виділяти невичерпний оптимізм

У 2018-му, після отруєння Скрипаль в Солсбері, коли Захід щосили обговорював методи розправи Кремля над "винними", він був єдиним з великих фігур ХДС, хто вважав, що Лондон "примушує до солідарності" своїх союзників по НАТО.

Влітку 2019 го, приймаючи у себе німецько-російський форум "Діалог Петербурга", Лашет розсипався в подяки Росії за "примирення з Німеччиною" після Другої світової війни і за її роль в тому, що Берлінська стіна впала, а також підтримав будівництво трубопроводу " північний потік — 2 ". Після отруєння Олексія Навального він як і раніше залишався прихильником проекту і виступав проти одноосібного — без згоди інших європейських партнерів — виходу з нього Німеччини.

І все-таки "казус Навального" став чи не єдиною для Лашета ситуацією, коли він зажадав від Росії розібратися з тим, що сталося, і притягнути винних до відповідальності.

"Після цього, — заявив він, — нам буде потрібно єдиний європейський відповідь, а не одноосібне виступ, — такий, в якому Європа чітко визначить свою позицію по відношенню до Росії".

Для такої людини, як Лашет, це можна назвати чимось на зразок бунту проти себе самого. І в цьому він і справді нагадує Герхарда Шредера, колишнього канцлера Німеччини, що займає тепер посаду голови ради директорів "Роснефти" і компанії «Північний потік — 2». Днями Шредер вперше публічно розкритикував політику Кремля. Перш за все — за окупацію Криму і хакерські атаки на сервери Бундестагу.

І все ж, беручи до уваги "русофільство" Лашета, очікувати, що курс Берліна щодо Москви різко зміниться, не варто. По-перше, якщо дрейф і почнеться, то не раніше ніж спадкоємець Меркель вселиться в будівлю Відомства федерального канцлера в урядовому кварталі "Федеральна стрічка". Так що навіть до цієї події (якщо воно все-таки відбудеться) — ще місяці. По-друге, у Німеччині вистачає внутрішніх проблем куди більш насущних, ніж зближення з Росією. По-третє, багато чого буде залежати від результату, який покажуть християнські демократи на парламентських виборах 26 вересня цього року. По-четверте — від того, який розклад сил буде всередині самого блоку ХДС/ХСС. ФРН — це не країна одного сюзерена. Тому що стримують противаг тут завжди вистачає, хто б не зайняв крісло канцлера. І це привід для того, щоб Москва не надто раділа перестановок в Берліні, а Київ ними не дуже засмучувався. Особливо тоді, коли ці перестановки ще не відбулися.