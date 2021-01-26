Сын шахтера, потомок Карла Великого. Армин Лашет — основной кандидат на пост канцлера ФРГ

Осенью Ангела Меркель покинет пост федерального канцлера Германии, который занимает 15 лет, с 22 ноября 2005-го. Фокус изучил вероятных кандидатов ей на смену.

В конце октября 2018 года, два дня спустя после того как Ангела Меркель объявила, что не будет претендовать на пост лидера ХДС на следующих выборах, сингапурская газета The Straits Times назвала Армина Лашета компромиссной фигурой в качестве ее преемника. Издание сочло, что у скромного и улыбчивого премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия (СРФ) шансы предпочтительнее, чем у "кронпринцессы" Меркель — Аннегрет Крамп-Карренбауэр и "анти-Меркеля" Йенса Шпана.

Если не считать, что Крамп-Карренбауэр все-таки примерила на себя корону главы партии, но год назад отказалась от идеи переизбрания на пост, предсказание сингапурцев сбылось. Январский онлайн-съезд Христианско-демократического союза стал триумфом 59-летнего Лашета. Во втором туре — с 521 голосом за и 466 против — он оставил позади Фридриха Мерца (65 лет), корпоративного юриста, пользующегося популярностью среди консерваторов в партии. А в первом туре от этого тандема отпал еще один соискатель главного кресла ХДС — Норберт Реттген (55 лет), председатель комитета Бундестага по иностранным делам. Хотя по ходу гонки Лашету своих соперников приходилось догонять.

Хотя Лашет впервые избран депутатом Бундестага в далеком 1994-м, в возрасте чуть за тридцать, его нельзя назвать ни политическим тяжеловесом, ни харизматиком

Первое лицо партии, хоть это нигде не прописано, — главный претендент на должность канцлера Германии. Но социсследования, проведенные накануне выборов, свидетельствовали, что видеть Лашета на этом посту немцы не хотят. Так, по данным опроса второго канала телевидения ФРГ (ZDF), за выступали лишь 28% респондентов — меньше, чем за его соперников, которых в итоге он победил.

Сама Меркель во время этого процесса старалась соблюдать внешний нейтралитет. Однако Хельге Браун, глава ее администрации и влиятельный политический менеджер из тех, кто любит проявлять свое влияние, находясь в тени, перед выборами описал, какую фигуру желательно видеть на партийном олимпе: человека с правительственным опытом. Таких было двое — Лашет и Рёттен. Но последнего в свое время Меркель уволила с поста министра экологии, и этот пункт в его резюме сыграл против него.

Простой парень, неудачник, потомок императора

В прошлом году биографы Лашета раскопали, что его родословная берет начало от императора Карла Великого. Ахен — город, где родился Лашет, — был столицей при Карле. Супруга нового главы ХДС Сюзанна, в которую Лашет влюбился еще в нежном возрасте, когда вместе с ней пел в детском католическом хоре, которым руководил ее отец, видный бизнесмен Генрих Малангре, в некотором смысле тоже из сливок общества. Она племянница политического деятеля ХДС и лорд-мэра Ахена Курта Малангре.

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Однако сам Лашет позиционирует себя простым парнем. Свое предвыборное выступление он закончил демонстрацией отцовского жетона шахтtра за №813 и душещипательной историей, которая, по его словам, во многом сформировала его взгляды: "Мой отец был шахтером, каждый день он спускался на тысячу метров под землю, где его ждали жара, темнота и тяжелая работа. Отец всегда говорил: "Когда ты под землей, неважно, откуда твой коллега, какой он веры, происхождения и как он выглядит. Главное, ты можешь на него положиться. Свой спусковой жетон шахтера отец до сих пор носит с собой на связке ключей, потому что он напоминает ему о том доверии к людям, которому он научился под землей. Когда я сюда ехал, отец дал мне на счастье свой спусковой жетон. Он сказал мне: "Скажи им, что они могут тебе доверять".

Таких "домашних заготовок" в походных ранцах лиц, жаждущих оказаться на самых высоких этажах политики, пруд пруди. Но некоторые полагают, что именно эта эмоциональная составляющая добавила Лашету голосов избирателей. Хотя, вероятно, двумя главными качествами, позволившими ему стать у руля партии, являются умение подниматься после карьерных падений и источать неиссякаемый оптимизм.

Немецкие СМИ пишут, что "гнев с востока" и проколы в молодежной политике могут стать камнем преткновения для нового главы ХДС

В прошлом году, когда карнавальный клуб в его родном Ахене назвал его почетным рыцарем, он с трудом скрывал свое восхищение: "Наконец-то я получаю работу с первой попытки, не проиграв дважды". Как написала Financial Times, имея в виду череду его неудач в политике: "Он столько раз соскальзывал с засаленного шеста, что некоторые думали, что он никогда больше не вернется на него".

Но он всегда возвращался, хотя никогда не мог похвастать динамикой ранних достижений, которые демонстрировали те, по стопам кого он сегодня идет. Та же Ангела Меркель стала федеральным канцлером в 51 год. А Гельмут Коль, с кем Лашета порой сравнивают, в 39 уже был премьер-министром земли Рейнланд-Пфальц.

Притом что впервые депутатом Бундестага Лашета избрали в далеком 1994-м, в возрасте чуть за 30, его нельзя назвать политическим тяжеловесом. Еще в меньшей мере — харизматиком. Он скорее упорен и вынослив, как ольденбургская лошадь. Столкнувшись с неудачами на выборах, этот сын шахтера, изучавший право, а затем работавший журналистом, "никогда не бросал полотенце и не уходил, — говорит Серап Гюлер, политик ХДС, который знает Лашета 15 лет. — Его поражения никогда не подводили его — он всегда продолжал". Так было в 1998-м, когда он не смог вновь получить мандат депутата Бундестага, и в 2010-м, когда баллотировался на пост главы отделения ХДС в своей родной земле Северный Рейн-Вестфалия и вновь потерпел поражение. Все это закалило Лашета, а сверх того — научило встречать с улыбкой не только радости, но и невзгоды. Неизменно хорошее настроение — одно из качеств его характера, позволившее стать непотопляемым в плохо предсказуемом политическом рафтинге.

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Этот "багаж" позволяет ему сходиться с людьми и заключать важные союзы. Причем порой экзотические. Будучи умеренным "меркелианцем" (именно с Лашетом связывают "последовательность и предсказуемость" политики, 16 лет проводимой нынешним канцлером Германии), у себя в земле Северный Рейн-Вестфалия он сформировал кабинет, разношерстность которого многих ставила в тупик. Там есть жесткий министр внутренних дел, который организовал громкие рейды на криминальные кланы. Есть министр труда из "леваков" ХДС, являющийся экспертом по социальной политике. Есть г-жа Гюлер, секретарь по интеграции, дочь турецких иммигрантов.

"Лашет — объединяющая фигура, в этом его главная сила, — говорит Йозеф Ховенюрген, генеральный секретарь партии в СРФ. — Он понимает, что ХДС нужны экономические либералы, сторонники ценностей и те, у кого больше социальных интересов. Партия должна оставаться широкой церковью".

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Без создания симптоматичного альянса не обошлась и избирательная кампания, приведшая Лашета на вершину партийной власти. В феврале 2019-го он заключил политический союз с министром здравоохранения Йенсом Шпаном, католиком и открытым геем, умелая борьба которого с COVID-19 превратила его в популярную в стране фигуру. За несколько дней до выборов лидера партии они опубликовали совместную программу под названием #Impulse2021, в которой сформулировали видение ХДС как основной народной партии с "четкими ограничениями справа", но с левым крылом, призванным защитить интересы рабочего класса, и одновременно с более консервативным "экономическим" крылом. Это был удачный ход. Особенно с учетом того, что Меркель призывала голосовать за "команду", как называли себя последние недели оба политика. Шпан сыграл свою роль и во время съезда. Как пишут немецкие медиа, он использовал отведенное ему время для того, чтобы произнести "оду" в честь Лашета. И стал после этого его заместителем.

Не тот для молодежи и востока

Низкая популярность Лашета за пределами круга видных партийных функционеров делает его мишенью для критики со стороны немецких СМИ. Прежде всего потому, что ставка ХДС на Лашета означает продолжение политики Меркель без каких-либо заметных изменений, в то время как общество застыло в их ожидании. Влиятельное издание Die Zeit пишет о провале нынешнего канцлера на территории, которая до падения Берлинской стены была обозначена аббревиатурой ГДР. Именно "гнев с востока", считают обозреватели, потребовал смены на капитанском мостике ХДС.

"На востоке страны, на ее родине, рухнули основы власти Ангелы Меркель, — замечает Мартин Маховец, глава Лейпцигского офиса Die Zeit. — Второй раз Союзу пришлось заменить своего высшего руководителя, потому что к этому его вынудили недовольные и рассерженные люди из собственной партии. И во второй раз Союз нашел человека, у которого создается впечатление, что все может продолжаться по-прежнему. Армин Лашет не соответствует вкусу тех, кто хотел форсировать смену руководства ХДС. А это значит, что с первого дня пребывания в должности у него будут проблемы".

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Вряд ли Маховец ошибается, если учесть, что на вопрос о его опыте на востоке Лашет ответил, что он несколько раз назначался в "новых федеральных землях" в качестве спичрайтера для президента Бундестага Риты Зюссмут в 1990-х. Если Лашет в срочном порядке не станет "экспертом по востоку", деструктивная роль последнего для ХДС останется в силе. С той лишь разницей, что Лашет все-таки не Меркель. И при нём многие проблемы, берущие начало на пяти федеральных землях с населением 16 млн человек, могут ещё сильнее обостриться.

Другое высказываемое обозревателями опасение касается молодежной политики. Ясмин М’Барек в том же Die Zeit утверждает, что ХДС нужен кто-то, кто открывает новые горизонты в образовательной политике и не считает проблемы молодежи досадным бременем. Армин Лашет не из их числа. Она напоминает, что в своей книге "Восходящая республика" Лашет обрисовал будущее, в котором у всех будут одинаковые возможности. Однако система образования, ориентированная только на достижения, а не на поддержку, увеличивает неравенство. А именно такой подход, по мнению М’Барек, демонстрировал Лашет после того, как стал премьером СРВ, заключив альянс с партией Свободных демократов. Кабинет министров земли Северный Рейн-Вестфалия инвестирует в образование так мало, что СРВ по этому показателю занимает предпоследнее место среди всех земель.

"Несмотря на правительственный опыт, Армин Лашет мало компетентен в политике в области образования, которая требует всесторонней реформы", — заключает обозреватель. И если ничего не изменится, то ХДС начнет терять электоральную базу среди молодых немцев.

Может ли Лашет не стать канцлером

Да, может. И это главная интрига предстоящей осени.

Дело в том, что не существует закона, по которому кандидатом в канцлеры должен быть выдвинут непременно глава партии. Это подчеркивали и председатель Бундестага Вольфганг Шойбле, и глава парламентской фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус — оба принадлежат к крылу консерваторов.

"В ХДС/ХСС есть несколько персон, которым я бы доверил такую задачу", — сказал Бринкхаус, намекая на Йенса Шпана, лидера среди христианских демократов в упомянутом выше опросе ZDF. Видеть его в кресле канцлера рады были бы 32% немцев. Пока что Шпан позиционирует себя как игрок в команде Лашета, но как человек амбициозный он может выйти из этой роли и побороться за высший государственный пост.

[ + – ] "Герр 54%" из Мюнхена. Более половины немцев хотели бы видеть в кресле канцлера Маркуса Зёдера, премьер-министра Баварии и лидера ХСС

Еще одна фигура, перед которой слегка бледнеет январский трофей Лашета, — Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии и лидер ХСС. Он, как и Шпан, стал "бенефициаром" в борьбе с пандемией (и это в то время, когда Лашет в начале пандемии опростоволосился, предлагая смягчить карантин). Сегодня по популярности в стране Шпан уступает только Ангеле Меркель. Видеть его канцлером хотят 54% немцев — это почти вдвое больше, чем у Лашета. В истории ФРГ уже дважды случалось, что по договоренностям между ХДС и ХСС в гонку за высокое кресло отправлялся лидер баварского Христианско-социального союза. Правда, обе попытки оказались провальными. В 1980 году шанс упустил Франц-Йозеф Штраус, а в 2002-м — Эдмунд Штойбер. Но, возможно, в этот раз расклад будет иным.

Сам Зёдер, впрочем, пока не заявляет о своих федеративных притязаниях: "Не может быть никаких иллюзий о том, что народу Германии сегодня не до выборов. Их пока не волнует, кто может стать кандидатом на пост канцлера, они думают о том, как пережить кризис, связанный с коронавирусом". Но многие считают, что он попросту темнит, не желая раньше времени открывать свои карты.

Новый Шрёдер для России

Если все-таки восшествие на престол канцлера Лашета состоится, то в Москве вздохнут с облегчением, а в Киеве напрягутся. Новый глава ХДС не раз демонстрировал благорасположение к России. Например, после оккупации Крыма в 2014 году он заметил, что это, "конечно, нарушает международное право", однако нужно уметь "посмотреть на все глазами партнера по диалогу". Примерно тогда же в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил, что "демонизация Путина — это не политика, а алиби для ее отсутствия".

Он критиковал царящий, по его мнению, в Германии политический "климат, при котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой точкой зрения по поводу России, объявляют или купленным "Газпромом", или сторонником российского президента Владимира Путина". Убеждал, что "Россия необходима для решения многих международных вопросов", в частности для урегулирования сирийского конфликта.

Два главных качества, позволивших Лашету стать у руля партии, — умение подниматься после карьерных падений и источать неиссякаемый оптимизм

В 2018-м, после отравления Скрипалей в Солсбери, когда Запад вовсю обсуждал методы расправы Кремля над "провинившимися", он был единственным из крупных фигур ХДС, кто считал, что Лондон "принуждает к солидарности" своих союзников по НАТО.

Летом 2019-го, принимая у себя германо-российский форум "Диалог Петербурга", Лашет рассыпался в благодарности России за "примирение с Германией" после Второй мировой войны и за ее роль в том, что Берлинская стена пала, а также поддержал строительство трубопровода "Северный поток — 2". После отравления Алексея Навального он по-прежнему оставался приверженцем проекта и выступал против единоличного — без согласия других европейских партнеров — выхода из него Германии.

И все-таки "казус Навального" стал чуть ли не единственной для Лашета ситуацией, когда он потребовал от России разобраться с тем, что произошло, и привлечь виновных к ответственности.

"После этого, — заявил он, — нам потребуется единый европейский ответ, а не единоличное выступление, — такой, в котором Европа четко определит свою позицию по отношению к России".

Для такого человека, как Лашет, это можно назвать чем-то вроде бунта против себя самого. И в этом он и впрямь напоминает Герхарда Шрёдера, бывшего канцлера Германии, занимающего теперь пост председателя совета директоров "Роснефти" и компании «Северный поток — 2». На днях Шрёдер впервые публично раскритиковал политику Кремля. Прежде всего — за оккупацию Крыма и хакерские атаки на серверы Бундестага.

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И все же, принимая во внимание "русофильство" Лашета, ожидать, что курс Берлина в отношении Москвы резко изменится, не стоит. Во-первых, если дрейф и начнется, то не раньше чем наследник Меркель вселится в здание Ведомства федерального канцлера в правительственном квартале "Федеральная лента". Так что даже до этого события (если оно все-таки произойдет) — еще месяцы. Во-вторых, у Германии хватает внутренних проблем куда более насущных, чем сближение с Россией. В-третьих, многое будет зависеть от результата, который покажут христианские демократы на парламентских выборах 26 сентября этого года. В-четвертых — от того, какой расклад сил будет внутри самого блока ХДС/ХСС. ФРГ — это не страна одного сюзерена. Потому сдерживающих противовесов здесь всегда хватает, кто бы ни занял кресло канцлера. И это повод для того, чтобы Москва не слишком радовалась перестановкам в Берлине, а Киев ими не слишком огорчался. Особенно тогда, когда эти перестановки еще не произошли.