Последний шанс для Донбасса. Сумеет ли Зеленский найти в Берлине решение конфликта

Что делать Украине, пока Германия решает свои экономические вопросы, США не хотят раздражать Россию, а на Донбассе — новое обострение.

"Мы живем от Минска до Минска. Многим сложно представить, как это — ждать каждой встречи", — говорит Ирина Момот, молодая женщина, живущая с двумя маленькими детьми на подконтрольной Украине территории, в селе Новоукраинка Донецкой области. Ее муж и отец детей Вячеслав Шаболда уже два года находится в донецком СИЗО.

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"По обвинению в шпионаже. Говорят, что работал на спецслужбы Украины", — уточняет Ирина. Единственный для него способ выйти на свободу — обмен. О его проведении Украина и Россия договариваются в Минске.

"Но результатов нет уже более года. Последний обмен состоялся в апреле 2020-го, с того времени — тишина. Звонишь в центр по обмену, а там говорят: "Ничего не знаем, ждем Минск". А в день встречи понимаешь, что переговоры вновь окончились ничем и впереди еще две недели ожидания", — продолжает Ирина.

От Новоукраинки до линии фронта всего 40 км. На украинских позициях тоже не понимают, как действуют договоренности, в частности, о так называемом перемирии, — за первые шесть дней июля военные насчитали более 60 обстрелов, двое военнослужащих погибли.

Невидимый план

Ни войны, ни мира. Так происходящее на Донбассе оценивают наблюдатели.

"Позиция России за семь лет не изменилась: она хочет создать пророссийский анклав с широкими полномочиями и вернуть территории Украине, чтобы ее марионетки влияли на внутреннюю и внешнюю политику страны", — говорит Олег Жданов, военный эксперт. Но пока осуществить свои планы Кремлю не удается, поэтому он старается дестабилизировать ситуацию в Украине с помощью конфликта низкой интенсивности: пугает, угрожает, убивает украинских солдат, задерживает заложников. При этом ни за что не отвечает на международном уровне.

Все эти годы Россия использовала любую возможность, чтобы встречи на высшем уровне не состоялись и не было обещаний. Украина, наоборот, инициировала переговоры (президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что готов посмотреть в глаза президенту РФ Владимиру Путину) и заверила, что будет действовать в "нормандском формате" на основе минских соглашений. Но план А не сработал — за последние полгода не принято практически ни одного решения по Донбассу не то чтобы в области безопасности или политики, но даже в гуманитарной сфере. Поэтому Зеленский констатирует: "Мы находимся в плане Б".

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Суть его в том, чтобы, с одной стороны, повысить обороноспособность страны и не допустить смещения линии фронта в глубину контролируемых Украиной территорий, с другой — продемонстрировать приоритетность развития прифронтовых территорий в социальном и экономическом плане. В этом уверен Олег Саакян, руководитель Платформы социально-гуманитарных инициатив.

"Поэтому мы наблюдаем, во-первых, налаживание связей прифронтовых территорий с другими регионами Украины. Во-вторых, попытки решения вопросов их развития и проблем, накопившихся за семь лет. В-третьих, усилия, направленные на обеспечение связей с оккупированными территориями, чтобы люди выезжали хотя бы временно из ОРДЛО, а не возвращались туда", — говорит эксперт.

Консультации в Берлине

Этот план Зеленский должен положить на стол канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену, после чего попросить их о помощи. Одна из главных тем для Запада — газопровод "Северный поток-2", несущий Украине риски по безопасности. Об этом Владимиру Зеленскому придется говорить в Берлине и Вашингтоне.

"Во-первых, Украине важно заявить о приоритетности развития прифронтовых территорий, инвестициях в инфраструктуру, размещении бизнес-мощностей если не в области конфликта, то в соседних с Донецкой и Луганской областях для обеспечения новых рабочих мест. И не забывать о военной помощи, дабы повысить цену нарастания российской агрессии. Во-вторых, нужно создавать коалиции, которые бы выходили за рамки российско-украинской войны, а также идентифицировать собственные потенциалы, наращивать геополитический вес, чтобы с нами говорили не только о российско-украинской войне", — объясняет эксперт.

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"Ангела Меркель каждый день читает новости об Украине. Для нее это личный вопрос, — подчеркивает Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине. — Не знаю, какие конкретно вопросы будут обсуждаться, но хорошо, что лидеры лично сядут и спокойно обо всем поговорят. Думаю, что это большой шанс". Украинские эксперты не сомневаются, что в Берлине речь пойдет о Донбассе, но прорыва не ждут. Во-первых, Меркель на посту дорабатывает последние месяцы — осенью в Германии выборы, результаты которых предугадать сложно.

Позиции трех кандидатов в канцлеры относительно Украины, РФ и "Северного потока-2" очень отличаются, так что многое здесь зависит от Зеленского — попытается ли он послать месседжи об Украине не только Меркель, но всем остальным. Во-вторых, Меркель, как и французский президент Эммануэль Макрон, лояльна к Кремлю, готова к переговорам с Путиным и недавно вместе с Макроном инициировала проведение саммита Россия — ЕС, от которого отказались главы большинства стран Евросоюза. В этой связи Меркель может попытаться надавить на Зеленского ради уступок Кремлю.

"Путин гарантировал Германии и Франции, что они остаются кураторами Западной Европы, а он хочет обеспечивать порядок и стабильность на всей территории бывшего Советского Союза. Кроме того, накануне выборов в Германии Меркель выгодно продемонстрировать победу на международной арене. Украине необходимо искать новые дипломатические форматы и формулы для освобождения своих территорий. И лучший партнер в этом — США", — считает Олег Жданов.

Ответ Вашингтона

В Белом доме возлагать на себя проблемы Украины не спешат, выражая поддержку Киеву на словах. Во время выборов в США говорили, что в случае победы Джо Байдена Украина получит статус союзника в борьбе с РФ и гарантии безопасности, но реальность такова, что США принимает не совсем дружественные нам решения. Например, не вводит санкции против "Северного потока-2", чтобы не огорчать Германию, не продвигает тему предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, чтобы не раздражать Россию, отказывается от предоставления ранее согласованной военной помощи на $100 млн — мол, она бы имела смысл, если бы Путин начал широкомасштабную войну. Поэтому эксперты сомневаются, что США станут ментором Украины, Байдену удобнее говорить с Зеленским о борьбе с коррупцией и реформах.

Позиция России неизменна: на Донбассе она хочет создать пророссийский анклав с широкими полномочиями и вернуть территории Украине

Главным признаком того, что США хотят войти в переговоры по Донбассу, станет возвращение должности спецпредставителя Государственного департамента по Украине. В этом уверена Анна Шелест, директор программ безопасности Совета по внешней политике "Украинская призма".

"По моим инсайдам из Вашингтона, в Белом доме на этот счет нет однозначной позиции. Многие советники отговаривают Байдена от этого не потому, что не поддерживают Украину, они боятся, что РФ использует эту возможность для дискредитации "нормандского формата". Это скорее даст карты в руки Москве, нежели усилит наши переговорные позиции", — говорит она.

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По этой же причине США так сдержанно комментируют призывы Украины войти в переговорный процесс в "нормандском формате". В Вашингтоне уверяют, что Германия и Франция справляются с ролью посредников.

"Для США очень важно, чтобы европейские дела решались с участием партнеров, чтобы они чувствовали ответственность. В том случае, если Белый дом видит, что Берлин и Париж переключились на что-то другое и не занимаются этим вопросом, это может стать гипотетическим условием для вхождения США в "нормандский" переговорный процесс", — считает Шелест. Второе условие — появление для США выгод от участия в "нормандском формате".

"После встречи Байдена и Путина мы наблюдаем, что стороны склонны вести диалог. Но как соблюсти баланс, чтобы США в переговорах по Украине были посредником, а не так, что РФ пытается решить наш вопрос между Вашингтоном и Москвой, выбросив Украину из переговорного процесса", — продолжает эксперт. Она также уверяет, что в последнее время вопрос Донбасса не на повестке дня у международных партнеров.

Амбиции Кремля

Актуализация Донбасса на встречах в Берлине и Вашингтоне будет во многом зависеть от инициативы Владимира Зеленского — сможет ли он анонсировать свои действия и заручиться поддержкой не в решении нескольких десятков второстепенных вопросов, но в одном-двух, связанных именно с агрессией РФ. Если Меркель, а особенно Байден услышат украинского лидера, есть шанс сдвинуть переговоры по Донбассу с мертвой точки. Тем более что Путин как никогда готов к переговорам, желая вернуться в клуб мировых лидеров и перезагрузить отношения с США.

"Что подарил Путин Байдену на встрече? Ручку, расписанную под хохлому. Что такое ручка? Он хочет подписывать договора с Соединенными Штатами, он хочет стать на одну ступеньку с Соединенными Штатами. Он хочет, чтобы его признали великим вождем великой державы. Расписанная под хохлому ручка — знак того, чтобы в Белом доме не забыли о России", — убежден Жданов. Но проблема в том, что любые переговоры для Путина должны заканчиваться победой, поэтому уступать по Донбассу он вряд ли станет. Так что отступать от минских соглашений стороны не рискнут.

Вечный Минск

"Минские соглашения — это мертвый конь, невозможно с него слезть, приходится тащить, — реагирует на вопрос об эффективности переговоров в Минске Олег Саакян. — Мало кто сомневается, что полноценное выполнение соглашений невозможно. Со времен их подписания ситуация изменилась. Россия сама уничтожила пространство для реализации Минска, введя рублевую зону в ОРДЛО и деиндустриализовав оккупированные территории. Также на неподконтрольной территории она внедрила свои правовые нормы, раздает паспорта, навязывает российское образовательное пространство. Минск не в состоянии преодолеть эти последствия, даже если поменять местами политическую составляющую и безопасность".

Признаком того, что США хотят войти в переговоры по Донбассу, станет возвращение должности спецпредставителя Госдепа по Украине

Но в Москве так не считают. С помощью Минска, как ранее говорил глава российского МИДа Сергей Лавров, РФ "держит Зеленского на крючке". Да и Путин дает понять, что разговаривал с президентом США на эту тему: "Насколько я понял, господин Байден также считает выполнение минских соглашений единственным способом достижения мира на Донбассе".

Другими словами, отказываться от Минска никто не собирается. Более того, ЕС и США в скором времени единым фронтом выступят за реализацию Минска, Украина продолжит демонстировать, что готова его выполнять и в одностороннем порядке из переговоров не выйдет даже в условиях открытого саботажа со стороны России.

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В этой ситуации важно отойти от свободных трактовок минских соглашений.

"Минск — это рамка. И она не настолько жесткая, чтобы представлять для Украины какую-то опасность, — говорит Анна Шелест. — В соглашениях ничего не сказано об автономии ОРДЛО. Там записано: "Выборы по украинскому законодательству", а украинское законодательство отвечает нормам ОБСЕ, то есть к выборам должен быть у всех равный доступ. Опасность состоит в том, какими РФ видит эти соглашения, какие приоритеты расставляет. Это она почему-то решила, что сначала выборы, а потом — передача границы под контроль".

У Украины другое мнение. Если так будет продолжаться, то от минских соглашений вскоре останется только название — появятся новые договоренности и коалиции, в основу которых хоть и ляжет Минск, но прямой связи с ним уже не будет. В любом случае активизация в Вашингтоне и Берлине донбасского вопроса — чуть ли не последний шанс Зеленского начать решать эту проблему. Новая возможность появится не раньше, чем сменится власть у ключевых партнеров Украины.