Зеленський в Німеччині зустрівся з наступником Меркель і обговорив небезпеку "Північного потоку-2"

Український лідер вважає, що старт експлуатації газопроводу є прямою загрозою енергетичній безпеці країн ЄС.

Під час робочої поїздки до Німеччини президент України Володимир Зеленський зустрівся з Арміном Лашетом, премʼєр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія і лідером Християнсько-демократичного союзу (ХДС), якого вважають найбільш імовірним наступником Ангели Меркель на посаді канцлера ФРН. Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

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Зазначається, що Зеленський зустрівся з Лашетом відразу ж після прильоту в Берлін. Під час зустрічі український лідер підкреслив, що головним для нього є збереження дружніх відносин між країнами. Також Зеленський висловив надію на те, що наступний уряд Німеччини підтримуватиме Україну в питаннях відновлення її суверенітету з територіальною цілісністю і сприяти її вступу в ЄС і НАТО.

Під час зустрічі український лідер також розповів Лашету про ситуацію з безпекою в регіоні і про концентрацію російських військ з озброєннями біля кордону з Україною. Зеленський повідомив і про необхідність активізувати переговори у межах Мінського процесу і Нормандського формату для досягнення миру на сході України.

Зеленський з Лашетом обговорили і питання "Північного потоку-2". Український лідер заявив голові ХДС, що початок експлуатації газопроводу "несе пряму загрозу енергетичній безпеці країн Європейського союзу".

Також під час зустрічі Зеленський і Лашет розмовляли про подальше торгово-економічне співробітництво України з Німеччиною та про боротьбу з пандемією COVID-19.

[ + – ] Зеленський зустрівся з Лашетом Фото: прес-служба ОП

Зазначимо, в понеділок, 12 липня, має відбутися зустріч Зеленського і Меркель.

Фокус розповідав, що і як повинен сказати український лідер у процесі розмови з чинним канцлером ФРН. Також ми аналізували чи вийде у Зеленського під час візиту в Берлін знайти рішення конфлікту на Донбасі.