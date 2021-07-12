Транзит газу через Україну повинен продовжитися і після запуску "ПП-2", — Меркель

На брифінгу з президентом Володимиром Зеленським канцлер ФРН пообіцяла розглянути це питання під час зустрічі з Джо Байденом.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила позицію ФРН стосовно збереження транзиту газу через Україну після закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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Про це політикиня повідомила під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

Також Меркель обіцяє обговорити це питання з президентом США Джо Байденом під час наступного її візиту в цю країну.

"Ми хочемо домогтися того, щоб залишився транзит газу через Україну й у майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу, навіть після завершення будівництва "Північного потоку-2". Ми бачимо, що Україна побоюється. І це буде однією з тем моєї розмови з Байденом", — заявила Ангела Меркель.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Німеччини президент Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом, якого вважають наступником Ангели Меркель, й обговорив із ним небезпеку "Північного потоку-2".

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна бачить нові можливості для тиску на Росію в питанні транзиту газу.

Зі свого боку, президент РФ Володимир Путін, говорячи про перспективи транзиту газу через Україну, заявив, що транзит газу через Україну може зберегтися і після 2024 року.

Разом із тим, Путін, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про значення транзиту російського газу для України, сказав, що Росія не зобовʼязана всіх годувати.