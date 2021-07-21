У Зеленського відреагували на статтю Politico про погрози США Києву через критику "ПП-2"

Києву надходять різні сигнали від американських політиків, проте, за словами Подоляка, їх не можна "зображати якось примітивно — через погрози чи обіцянки".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що офіційний Київ отримує безліч сигналів від різних елементів політичного класу США, проте, за його словами, їх не можна "зображати якось примітивно — через погрози чи обіцянки".

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Про це Подоляк сказав коментуючи Фокусу статтю видання Politico, у якій із посиланнями на джерела стверджувалося, що представники Білого дому погрозою "погіршення двосторонніх відносин між Вашингтоном і Києвом" закликали Офіс президента утриматися від критики угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу "Північний потік — 2 ".

"Україна отримує різні сигнали з різних елементів політичного класу Америки, це не щось таке, що можна зображувати якось примітивно — через погрози чи обіцянки", — зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що позиція не тільки України, а й усіх "обʼєктивних субʼєктів у Європі та США" полягає в тому, що "Північний потік — 2" є не економічним проектом, а політичним інструментом керівництва Росії для тиску на Україну, Польщу, Литву, Словаччину та інші країни регіону.

"Тобто справа взагалі не в бізнесі, а, скоріше, у великій пропагандистській грі РФ. Наша позиція залишається незмінною та послідовною. Робота з цього питання триває на різних рівнях і різними мовами. Це не тільки про політику та дипломатію, а й у тому числі й про юриспруденцію. А також про контр/пропаганду", — розповів Подоляк.

Радник глави Офісу президента нагадав, що США неодноразово заявляли про те, що "Північний потік — 2" є загрозою для Європи та європейської енергетичної безпеки, зазначивши, що Конгрес приймав відповідні рішення з цього проекту.

Подоляк наголосив, що Вашингтон у будь-який момент може позбавити Росію цієї політичної зброї, зокрема за допомогою конкретних гарантій безпеки Україні та застосування відповідних інструментів щодо газопроводу.

Також радник глави Офісу президента підкреслив, що ситуація не є завершеною, і зазначив, що внести в неї ясність можна буде під час візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, поїздка Зеленського в США для зустрічі з американським лідером Джо Байденом відбудеться не в липні, як планувалося спочатку, а в серпні.

Відзначимо, стаття у виданні Politico, у якій із посиланнями на неназвані джерела стверджувалося, що представники Білого дому закликали Київ не критикувати угоду США та Німеччини щодо "ПП-2" через погрози "погіршення двосторонніх відносин", була опублікована ввечері 20 липня.

12 липня, під час поїздки поїздки Зеленського в Берлін, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що транзит газу через Україну повинен продовжитися і після завершення будівництва "ПП-2".