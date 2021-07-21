США закликали Україну не критикувати "Північний потік-2", — Politico

В адміністрації Байдена просять офіційний Київ утриматися від критики угоди ФРН і США щодо трубопроводу.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали офіційний Київ утриматися від критики майбутньої угоди з ФРН щодо "Північного потоку-2".

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Як пише Politico з посиланням на свої джерела в Білому домі, офіційні особи США дали зрозуміти, що відмовилися від зупинки "Північного потоку-2", і тепер щосили намагаються стримати завдані збитки, уклавши грандіозну угоду з Німеччиною.

У той же час, повідомляє видання, офіційні особи адміністрації Байдена закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною, що стосується трубопроводу.

За інформацією джерел, причиною цього прохання слугувало те, що публічний виступ проти майбутньої угоди може завдати шкоди двостороннім відносинам між Вашингтоном і Києвом.

Також стверджується, що представники адміністрації президента США закликали Україну не обговорювати з Конгресом потенційні плани США та Німеччини.

Американські дипломати дали зрозуміти, що відмовилися від блокування завершення будівництва "Північного потоку-2", за яким буде доставлятися дешевий природний газ із Росії до Німеччини.

Також вони намагалися заспокоїти Україну — ключового партнера США в регіоні — яка може втратити найбільше від остаточного завершення будівництва трубопроводу.

Джерело додало, що американські та німецькі офіційні особи ведуть переговори про трубопровід і його вплив на Україну, намагаючись знайти способи зменшити шкоду для Києва.

Politico повідомляє, що тиск офіційних осіб США на українську владу з метою утримання останньої від критики остаточної угоди між американцями та німцями зустріне серйозний опір.

Так, джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, заявило, що позиція Києва полягає в тому, що санкції США все ж можуть зупинити завершення проекту, якщо адміністрація Байдена буде використовувати їх на етапах будівництва та сертифікації.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Німеччини президент Володимир Зеленський зустрівся з Арміном Лашетом (наступником Ангели Меркель) та обговорив із ним небезпеку "Північного потоку-2".

Зазначимо, Володимир Зеленський та Ангела Меркель так і не оголосили, що буде після добудови "Північного потоку-2", як встановити мир на Донбасі й переклали всі рішення на американського президента.

При цьому, канцлерка ФРН Ангела Меркель підтвердила позицію Німеччини щодо збереження транзиту газу через Україну після закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".