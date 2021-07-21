США призвали Украину не критиковать "Северный поток-2", – Politico

В администрации Байдена просят официальный Киев воздержаться от критики соглашения ФРГ и США по трубопроводу.

Представители администрации президента США Джо Байдена призывали официальный Киев воздержаться от критики будущего соглашения с ФРГ по "Северному потоку-2".

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Как пишет Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме, официальные лица США дали понять, что отказались от остановки "Северного потока – 2", и теперь изо всех сил пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив грандиозную сделку с Германией.

В то же время, сообщает издание, официальные лица администрации Байдена призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося трубопровода.

По информации источников, причиной этой просьбы послужило то, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом.

Также утверждается, что представители администрации президента США призвали Украину не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии.

Американские дипломаты дали понять, что отказались от блокирования завершения строительства "Северного потока-2", по которому будет доставляться дешевый природный газ из России в Германию.

Также они пытались успокоить Украину – ключевого партнера США в регионе — которая может потерять больше всего от окончательного завершения строительства трубопровода.

Источник добавил, что американские и немецкие официальные лица ведут переговоры о трубопроводе и его влиянии на Украину, пытаясь найти способы уменьшить ущерб для Киева.

Politico сообщает, что давление официальных лиц США на украинскую власть с целью воздержания последней от критики окончательной сделки между американцами и немцами встретит серьезное сопротивление.

Так, источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, заявил, что позиция Киева состоит в том, что санкции США все же могут остановить завершение проекта, если администрация Байдена будет использовать их на этапах строительства и сертификации.

Напомним, во время рабочей поездки в Германию президент Владимир Зеленский встретился с Армином Лашетом (преемником Ангелы Меркель) и обсудил с ним опасность "Северного потока-2".

Отметим, Владимир Зеленский и Ангела Меркель так и не огласили, что будет после достройки "Северного потока-2", как установить мир на Донбассе и переложили все решения на американского президента.

При этом, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила позицию Германии относительно сохранения транзита газа через Украину после окончания строительства газопровода "Северный поток – 2".