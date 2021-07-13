От Байдена все зависит. Почему встреча Зеленского и Меркель не принесла результатов

Владимир Зеленский и Ангела Меркель так и не огласили, что будет после достройки Северного потока-2, как установить мир на Донбассе и переложили все решения на американского президента.

Офис президента Украины не опубликовал подробных деталей или результатов переговоров. Это наталкивает на мысль, что прийти к каким-либо позитивным для Украины договоренностям Киеву с Берлином не удалось. Встречу Зеленского с Меркель некоторые эксперты называют репетицией перед скорыми переговорами обоих политиков с американским президентом. Именно после поездки Зеленского в Вашингтон можно будет судить об эффективности всех трех встреч.

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Вместо денег — вакцины

Переговоры политиков длились четыре часа. Перед встречей Владимир Зеленский с Ангелой Меркель провели брифинг, где обозначили ключевые темы: запуск газопровода "Северный поток-2", установление мира на Донбассе, возможное присоединение США к Нормандскому формату, торгово-экономическое сотрудничество, участие немецкой стороны в Крымской платформе.

Накануне встречи Зеленского с Меркель в немецких СМИ появилась информация о том, что украинский президент будет требовать компенсации для нашей страны по строительству и запуску Северного потока-2. Речь шла о предположительно 2 млрд евро. А также будут звучать требования о продлении газового контракта Украины с Россией на десять лет.

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Запоминается последняя фраза. Как и что должен сказать Зеленский на встрече с Меркель

Прессекретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ на заявления немецких СМИ говорил, что, в первую очередь, президент будет наставить на прекращении строительства Северного потока-2. И только если этого не удастся сделать, будут обсуждаться компенсации, но связанные не с деньгами, в первую очередь, а с гарантиями безопасности.

"В Офисе президента опровергают денежные компенсации по Северному потоку-2. Я так понимаю, это тактика, надо показать, что мы боремся против строительства СП-2. Но де-факто мы понимаем, что остановить его шансов мало, так к концу августа, (по словам исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига) он будет завершен, поэтому обсуждается тема компенсации, просто пока об этом неудобно говорить", — объясняет Фокусу политический эксперт Владимир Фесенко.

После встречи, уже вернувшись в Киев 13 июля Владимир Зеленский подтвердил предположения, что по Северному потоку у Киева с Берлином есть разные взгляды, но президенту Украины удалось представить достаточно аргументов Германии в пользу своей позиции.

"Будет встреча канцлера вместе с президентом Байденом и там будет обсуждаться, что несет Северный поток-2: что он принесет Европе и что принесет Украине, и как гарантировать безопасность, в первую очередь Украине", — обозначил президент.

[ + – ] "Пока Владимир Зеленский вернулся домой с заявлением Меркель о том, что Украина останется транзитером до 2024 года. Что потом — непонятно" Фото: president.gov.ua

По словам экспертов, встреча Меркель с Зеленским только положила начало переговорам по Северному потоку-2. Поэтому никаких результатов мы не услышим, как минимум, до встречи украинского президента с американским.

По Северному потоку-2 существует два базовых сценария, которые Украина предлагает Германии: продолжение газового транзита через украинскую ГТС после 2024 года, что устраивает немцев. Второй сценарий — компенсация Украине экономических потерь. Здесь обсуждаются разные варианты, но пока неофициально. Речь как о денежных компенсациях, так и возможных инвестициях немцев в украинскую инфраструктуру.

"Пока Владимир Зеленский вернулся домой с заявлением Меркель о том, что Украина останется транзитером до 2024 года. Что потом — непонятно. Немного подсластило послевкусие встречи информация о том, что Германия пообещала 1, 5 млн доз вакцины для Украины. С учетом новой волны пандемии осенью это уместно. В остальном никаких осязаемых результатов, судя по всему, не было", — говорит Фокусу политический эксперт Андрей Золотарев.

Обо всем договорятся в Вашингтоне

Вторая ключевая тема переговоров — установление мира на Донбассе. Перед встречей с Меркель Зеленский отметил, что будет поднимать тему участия американцев в Нормандском формате.

"Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении мирного урегулирования и деоккупации. Будет ли это в рамках нормандского формата? Или же это будет в другом формате — думаю, это вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом) и у меня тоже будет встреча, я тоже буду поднимать этот вопрос", — отметил Зеленский на брифинге перед ужином с канцлером Германии.

[ + – ] Ангела Меркель вспомнила про формулу Штайнмайера, которую Киев должен не просто выполнить, а внести в законодательство Фото: president.gov.ua

При этом Ангела Меркель неожиданно вспомнила про формулу Штайнмайера, которую Киев должен не просто выполнить, а внести в законодательство. По Штанмайеру, последовательность действий на Донбассе должна быть следующей: сначала закон о выборах, затем отвод вооружений, после — сами выборы, в случае признания их демократичности наблюдателями ОБСЕ — "особый статус" для ОРДЛО на временной основе, далее — изменения в Конституцию, закрепляющие такой статус на постоянной основе, и уж потом — восстановление контроля Украины над государственной границей. В Украине эта идея не нашла поддержки. Но после встречи с Меркель Зеленский не комментировал новое заявление канцлера.

Эксперты говорят, что после ухода с поста Ангелы Меркель Нормандский формат может стать менее эффективным, так как именно канцлер Германии играла определяющую роль и влияла на достижения компромиссов по разным вопросам. Если эффективность снизиться, понадобиться усиление роли США в переговорном процессе, чтобы компенсировать смену караула немецкой стороны.

Важно

Репетиция перед Байденом. Что будут обсуждать Зеленский и Меркель в Берлине

Американцам придется определиться, в какой форме они готовы принимать участие в переговорах. Присоединение к Нормандскому формату может не поддержать Россия. Тогда имеет смысл восстановить отдельный канал переговоров.

По словам Фесенко, раньше американцы не слишком стремились присоединяться к Нормандскому формату. Они следили, участвовали, но ведущую роль играли немцы и французы.

"Американцы контактировали с нами и с россиянами напрямую. Им выгодно и сейчас — меньше хлопот, все под контролем, и они влияют на этот процесс", — продолжает Фесенко.

Этот вопрос, как и многие другие, прояснится после визита Зеленского в Вашингтон. По словам политического эксперта Петра Олещука, вряд ли нынешнюю встречу президента Зеленского с Ангелой Меркель нужно рассматривать отдельно от всех других встреч, которые будут проводиться в ближайшее время.

"Когда мы поймем с чем придет Зеленский от Байдена, мы поймем, о чем договаривались Байден и Путин в Женеве, какая линия в окружении Байдена относительно России возьмет верх. Во многом поездка Зеленского к Байдену предопределит действия Киева по отношению к Донбассу на ближайшие подгода или год", — отмечает Золотарев.