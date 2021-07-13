Від Байдена все залежить. Чому зустріч Зеленського і Меркель не принесла результатів

Володимир Зеленський і Ангела Меркель так і не оголосили, що буде після добудови Північного потоку-2, як встановити мир на Донбасі і переклали всі рішення на американського президента.

Офіс президента України не опублікував докладних деталей або результатів переговорів. Це наштовхує на думку, дійти будь-яких позитивних для України домовленостей Києву з Берліном не вдалося. Зустріч Зеленського з Меркель деякі експерти називають репетицією перед швидкими переговорами обох політиків з американським президентом. Саме після поїздки Зеленського у Вашингтон можна буде судити про ефективність всіх трьох зустрічей.

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Замість грошей — вакцини

Переговори політиків тривали чотири години. Перед зустріччю Володимир Зеленський з Ангелою Меркель провели брифінг, де позначили ключові теми: запуск газопроводу "Північний потік-2", встановлення миру на Донбасі, можливе приєднання США до Нормандського формату, торгово-економічне співробітництво, участь німецької сторони у Кримській платформі.

Напередодні зустрічі Зеленського з Меркель в німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що український президент буде вимагати компенсації для нашої країни по будівництву і запуску Північного потоку-2. Йшлося про імовірно 2 млрд євро. А також звучатимуть вимоги про продовження газового контракту України з Росією на десять років.

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Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у відповідь на заяви німецьких ЗМІ говорив, що, в першу чергу, президент наполягатиме на припиненні будівництва Північного потоку-2. І тільки якщо цього не вдасться зробити, обговорюватимуться компенсації, але пов'язані не з грошима, в першу чергу, а з гарантіями безпеки.

"В Офісі президента спростовують грошові компенсації по Північному потоку-2. Я так розумію, це тактика, треба показати, що ми боремося проти будівництва СП-2. Але де-факто ми розуміємо, що зупинити його шансів мало, оскільки кінця серпня, (за словами виконавчого директора Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніга) він буде завершений, тому обговорюється тема компенсації, просто поки про це незручно говорити", — пояснює Фокусу політичний експерт Володимир Фесенко.

Після зустрічі, вже повернувшись до Києва 13 липня Володимир Зеленський підтвердив припущення, що по Північному потоку у Києва з Берліном є різні погляди, але президенту України вдалося представити достатньо аргументів Німеччині на користь своєї позиції.

"Буде зустріч канцлера разом з президентом Байденом і там обговорюватиметься, що несе Північний потік-2: що він принесе Європі і що принесе Україні, і як гарантувати безпеку, в першу чергу Україні", — зазначив президент.

[ + – ] "Поки Володимир Зеленський повернувся додому із заявою Меркель про те, що Україна залишиться транзитером до 2024 року. Що потім — незрозуміло" Фото: president.gov.ua

За словами експертів, зустріч Меркель із Зеленським тільки поклала початок переговорам по Північному потоку-2. Тому ніяких результатів ми не почуємо, як мінімум, до зустрічі українського президента з американським.

По Північному потоку-2 існує два базових сценарії, які Україна пропонує Німеччині: продовження газового транзиту через українську ГТС після 2024 року що влаштовує німців. Другий сценарій — компенсація Україні економічних втрат. Тут обговорюються різні варіанти, але поки неофіційно. Йдеться як про грошові компенсації, так і можливі інвестиції німців в українську інфраструктуру.

"Поки Володимир Зеленський повернувся додому із заявою Меркель про те, що Україна залишиться транзитером до 2024 року. Що потім — незрозуміло. Трохи підсолодила післясмак зустрічі інформація про те, що Німеччина пообіцяла 1, 5 млн доз вакцини для України. З урахуванням нової хвилі пандемії восени це доречно. В іншому ніяких відчутних результатів, судячи з усього, не було", — говорить Фокусу політичний експерт Андрій Золотарьов.

Про все домовляться у Вашингтоні

Друга ключова тема переговорів — встановлення миру на Донбасі. Перед зустріччю з Меркель Зеленський зазначив, що підніматиме тему участі американців у Нормандські форматі.

"Я дійсно хотів би, щоб США допомагали нам у вирішенні мирного врегулювання і деокупації. Чи буде це у межах нормандського формату? Або ж це буде в іншому форматі — думаю, це питання переговорів і пані Меркель (з Байденом) і у мене теж буде зустріч, я теж буду піднімати це питання", — зазначив Зеленський на брифінгу перед вечерею з канцлером Німеччини.

[ + – ] Ангела Меркель згадала про формулу Штайнмаєра, яку Київ повинен не просто виконати, а внести в законодавство Фото: president.gov.ua

При цьому Ангела Меркель несподівано згадала про формулу Штайнмаєра, яку Київ повинен не просто виконати, а внести в законодавство. За Штайнмаєром, послідовність дій на Донбасі повинна бути наступною: спочатку закон про вибори, потім відведення озброєнь, після — самі вибори, у разі визнання їх демократичності спостерігачами ОБСЄ — "особливий статус" для ОРДЛО на тимчасовій основі, далі — зміни до Конституції, що закріплюють такий статус на постійній основі, і вже потім — відновлення контролю України над державним кордоном. В Україні ця ідея не знайшла підтримки. Але після зустрічі з Меркель Зеленський не коментував нову заяву канцлера.

Експерти кажуть, що після відходу з поста Ангели Меркель Нормандський формат може стати менш ефективним, оскільки саме канцлер Німеччини відігравала визначальну роль і впливала на досягнення компромісів з різних питань. Якщо ефективність знизиться, знадобитися посилення ролі США в переговорному процесі, щоб компенсувати зміну варти німецької сторони.

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Американцям доведеться визначитися, в якій формі вони готові брати участь в переговорах. Приєднання до Нормандського формату може не підтримати Росія. Тоді має сенс відновити окремий канал переговорів.

За словами Фесенка, раніше американці не дуже прагнули приєднуватися до Нормандського формату. Вони стежили, брали участь, але провідну роль грали німці і французи.

"Американці контактували з нами і з росіянами безпосередньо. Їм вигідно і зараз — менше клопоту, все під контролем, і вони впливають на цей процес", — продовжує Фесенко.

Це питання, як і багато інших, проясниться після візиту Зеленського у Вашингтон. За словами політичного експерта Петра Олещука, навряд нинішню зустріч президента Зеленського з Ангелою Меркель потрібно розглядати окремо від усіх інших зустрічей, які будуть проводитися найближчим часом.

"Коли ми зрозуміємо з чим прийде Зеленський від Байдена, ми зрозуміємо, про що домовлялися Байден і Путін в Женеві, яка лінія в оточенні Байдена щодо Росії візьме верх. Багато в чому поїздка Зеленського до Байдена зумовить дії Києва по відношенню до Донбасу на найближчі пів року або рік", — зазначає Золотарьов.