"Нічого особистого — це економіка". Чим обернеться для України угода США та Німеччини про ПП-2

Вашингтон і Берлін уклали угоду щодо газопроводу, що будується, "Північний потік-2", яка передбачає і компенсації для України. Фокус зібрав усе, що відомо про ці домовленості, і дізнався в експертів, чим вони обернуться для Києва.

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США та Німеччина уклали угоду щодо російського газопроводу "Північний потік-2", будівництво якого практично завершене. Відповідну заяву 21 липня зробила заступниця керівника Державного департаменту США Вікторія Нуланд, а пізніше текст документа був опублікований на сайті Міністерства закордонних справ ФРН.

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Серед іншого угода передбачає і гарантії з компенсаціями для України. Фокус вирішив зібрати все, що відомо про угоду, і поспілкувався з експертами, щоб зрозуміти, яких наслідків — економічних і політичних — чекати від неї Україні.

[ + – ] США та Німеччина уклали угоду щодо російського газопроводу "Північний потік-2" Фото: GettyImages.com

Угода між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2": у чому його суть

Згідно з оприлюдненим текстом документа, який носить назву "Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей", домовленості між Вашингтоном і Берліном щодо російського газопроводу "Північний потік-2" передбачають:

Німеччина зобовʼязується добиватися продовження транзиту російського газу через територію України на десять років після закінчення контракту в 2024 році; переговори з цього питання повинні стартувати не пізніше 1 вересня;

після закінчення контракту в 2024 році; переговори з цього питання повинні стартувати не пізніше 1 вересня; Берлін надішле більше 1 мільярда доларів фінансової допомоги у так званий "Зелений фонд" для розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні; перший внесок німецька сторона зробить в розмірі 175 млн доларів США;

у так званий "Зелений фонд" для розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні; перший внесок німецька сторона зробить в розмірі 175 млн доларів США; для розвитку енергетичних проєктів і підтримки поетапної відмови Києва від використання вугілля Німеччина призначить спеціального посланника, який керуватиме спеціально створеними для цього фондами в розмірі 70 мільйонів доларів;

Вашингтон і Берлін будуть домагатися зниження залежності України від транзиту і поставок на її територію російського газу;

Німеччина вводитиме санкції проти Росії і закликатиме до аналогічного кроку Європейський Союз, якщо Кремль почне використовувати енергетичні ресурси для тиску на інші країни або продовжить здійснювати агресивні дії щодо України;

і закликатиме до аналогічного кроку Європейський Союз, якщо Кремль почне використовувати енергетичні ресурси для тиску на інші країни або продовжить здійснювати агресивні дії щодо України; Берлін зобовʼязується добиватися врегулювання конфлікту на Донбасі; Німеччина має намір активізувати нормандський переговорний формат для здійснення Мінських угод, а США висловили підтримку Берліну та Парижу в досягненні миру на сході України.

Також у документі підкреслюється, що США та Німеччина підтримують суверенітет, територіальну цілісність, енергетичну безпеку та європейський шлях України.

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На інформацію про угоду вже відреагував глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Під час пресконференції, яка відбулася 22 липня, чиновник заявив, що в офіційного Києва є "багато питань" щодо того, як домовленість між Вашингтоном і Берліном може зменшити оборонні ризики для України і країн Європи.

Кулеба вважає, що закріплені в угоді гарантії безпеки для України повинні бути більш очевидними і підкреслив, що українська сторона має намір обговорити цей момент із США та Німеччиною.

[ + – ] Дмитро Кулеба: в Києва залишилося багато питань Фото: Getty Images

Коментуючи економічну частину угоди глава дипломатичного відомства зазначив, що Київ оприлюднить офіційну позицію з цього питання після більш уважного аналізу тексту.

Також Кулеба підкреслив, що на поточний момент невідомо, чи погодиться російська сторона виконувати обовʼязки, які передбачені договором. А саме — чи збереже транзит газу через Україну після 2024 року. Поставив під сумнів глава української дипломатії і гарантії безпеки України з боку РФ.

[ + – ] Газопровід "Північний потік-2" частково проходить по дну моря Фото: УП

"Новий Будапештський меморандум": експерти про угоду між США та Німеччиною щодо ПП-2

Політолог Євген Магда в коментарі Фокусу зазначає, що документ, оприлюднений за підсумками переговорів між Вашингтоном і Берліном щодо "Північного потоку-2", є лише декларативним.

"Це просто заява. Там немає жодного підпису. І хто нестиме відповідальність за її невиконання?" — зазначає експерт, нагадуючи про Будапештський меморандум 1994 року, який також не має юридичної сили і не є обовʼязковим для виконання.

Євген Магда вважає, що німецька партія "Союз 90/Зелених", яка виступає проти власне ідеї "Північного потоку-2", в разі приходу до влади навряд чи буде дотримуватися досягнутої угоди.

У цілому ж Магда оцінює угоду між США та Німеччиною як програшну для України.

Експерт підкреслює, що обіцяний Берліном Києву 1 мільярд доларів для бюджету України несуттєвий (заплановані доходи державного бюджету України на 2021 рік — майже 40 мільярдів доларів). Також Магда зазначає, що щорічно російський "Нафтогаз" платить українському "Газпрому" за транспортування газу по своїй території більше тієї суми, яку Німеччина має намір надати Україні як компенсації за запуск "Північного потоку-2" (тільки за 2020 рік Russian Federation заплатила Україні 2,11 мільярдів доларів за транспортування блакитного палива).

Перспективу зниження цін на комунальні послуги для українців через можливий розвиток "зеленої" енергетики Магда вважає малоймовірною, а в політичному плані експерт прогнозує кризу через посилення впливу президента РФ Володимира Путіна.

[ + – ] "Угода щодо ПП-2 — не перемога і не "зрада", це сувора трагікомічна реальність великої політики" Фото: УП

"Реальність великої політики": чому США та Німеччина не обговорили з Україною договір щодо ПП-2

Політтехнолог Олег Постернак називає угоду між США та Німеччиною "внеском в американо-німецьку звʼязку, вигідну адміністрації Джо Байдена та німецькому уряду". За його словами, зміцнення такої звʼязки і відродження практики малих спілок важливі президенту США в контексті пріоритетного протистояння з Китаєм.

Постернак передбачає, що в майбутньому можна буде побачити дії Німеччини, спрямовані на обмеження китайського торговельно-економічного впливу.

"Тому для України це не перемога і не "зрада" — це сувора трагікомічна реальність великої політики. І ця реальність була і раніше зрозумілою, але просто не настільки публічно підсвіченою", — констатує експерт.

Постернак стверджує, що інтереси України хвилюють Захід лише тоді, коли вони повʼязані з інтересами провідних західних країн.

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"З іншого боку, якщо цей болісний удар по своїх енергетичних інтересах буде роздмухувати власне українська влада, то це може вплинути на сприйняття громадянами доцільності та значущості євроінтеграційного курсу", — підкреслює політтехнолог, додаючи, що без певних знакових успіхів цей курс втрачає в очах звичайних українців колишній ідейно-політичний сенс.

Постернак вважає, що Росія однозначно буде згортати транзит газу через Україну в звʼязку із закінченням у 2024 році контракту, а Німеччина та США обмежаться класичними заявами. "Нічого особистого — це економіка, як то кажуть", — зазначає він.

Щоб уникнути політичної та економічної криз, стверджує Постернак, Україні необхідно вкладати ресурси в компенсацію втрат від зниження транзиту газу та зміцнювати стратегічний союз країн Балтійсько-Чорноморської осі, наповнюючи його економічними проєктами.

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Що робити Україні: "Битися до кінця і піднімати союзників"

Політичний експерт Тарас Загородній, коментуючи угоду між Вашингтоном і Берліном, підкреслює, що на поточний момент статус домовленостей "незрозумілий", оскільки не оприлюднені документи, що закріплюють заяву.

"Судячи з повідомлень, тандему Німеччині-Росії не вдалося вирвати обіцянку не вводити санкції на ПП-2 в майбутньому, хоча раніше про це миготіло. Тобто битися потрібно до кінця і піднімати союзників (Польщу та конгресменів у США)", — зазначає Загородній.

Україні необхідно вкладати ресурси в компенсацію втрат від зниження транзиту газу та зміцнювати стратегічний союз країн Балтійсько-Чорноморської осі.

Також експерт вважає, що немає сенсу аналізувати те, про що домовилися сторони в частині "підтримки України".

"Не бачу мотивації Німеччини цього робити, Росії теж. Ще одне підтвердження, що не тільки наші політики вміють добре триндіти. Американці й німці ще й як пафосно можуть обґрунтувати свою зраду", — стверджує Загородній.

Утім, він підкреслює, що не засуджує лідерів США та Німеччини за їхні дії, зазначаючи, що так ті "захищають свої національні інтереси".

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"Україні ніхто нічого не винен": навіщо США та Німеччині договір щодо ПП-2

Інвестиційний банкір Сергій Фурса, коментуючи реакцію деяких користувачів соцмереж на угоду між Вашингтоном і Берліном щодо "Північного потоку-2" (повідомлення в дусі "Україну обговорюють без України", "Україну зрадили" тощо), нагадує, що "Україні ніхто нічого не винен".

"Захід постійно і планомірно допомагає нам із 2014 року. І ми сприймаємо цю допомогу тепер як належне. Захід демонструє добру волю, а ми вважаємо, що нам чимось зобовʼязані. Захід вимагає реформ. Які роблять нас самих сильнішими. Захід стримує Росію санкціями. Захід допомагає Україні кредитами. А тепер ми виходимо і говоримо, що цього мало. Чому Захід повинен робити більше? З якого переляку?" — запитує коментатор.

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При цьому Фурса наголошує, що лідери США та Німеччини уклали угоду щодо ПП-2, "виходячи з власних інтересів" і ставить риторичне запитання: чому в процесі переговорів ті повинні були "виходити з українських інтересів".

"Весь процес щодо гальмування будівництва "Північного потоку-2" став можливий лише тому, що він погрожував американських інтересам. Тому що компанії із США хочуть постачати газ в Європу. І Трамп просував їхні інтереси. Насамперед. Для Байдена інтереси трансатлантичної єдності з Німеччиною, союз із німцями, виявився важливішим, ніж поставки газу в Європу", — зазначає Фурса, додаючи, що той факт, що дві великі країни в процесі переговорів враховували й інтереси України "дорогого коштує".

Розмірковуючи про ситуацію в Німеччині Фурса зазначає, що найближчим часом країні знадобиться більше газу, оскільки та має намір відмовитися від вугілля з атомною енергетикою. Утім, через десять років Німеччина планує відмовитися і від газу, оскільки її мета — повністю позбутися від викопних джерел палива. І в такому світлі, пише Фурса, Москва не є загрозою для Берліна в довгостроковій перспективі.

За словами аналітика, справжньою зрадою Заходу стало б те, що на Україну "махнули рукою", припинили тиснути на Київ, мотивуючи проводити реформи, і просто задарма виділяли б кошти, "аби тут не сталося Сомалі".

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Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що представники Білого дому під загрозою "погіршення двосторонніх відносин" закликали офіційний Київ утриматися від критики угоди США та Німеччини щодо ПП-2. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Фокусу розповів, що їм регулярно надходить інформація від різних американських політиків, проте, за його словами, її не можна "зображати якось примітивно", зокрема — "через погрози". Пізніше інформацію про "погрози Києву через критику "ПП-2" спростував і радник Держдепу США Дерек Шолль.