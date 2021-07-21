"Є голос", — у США спростували інформацію про погрози Києву через критику "Північного потоку-2"

Радник Держдепу запевнив, що Білий дім прагне вибудувати з українськими колегами партнерство, завдяки якому можна відстоювати спільні інтереси.

Дерек Шолль, радник Державного департаменту США, спростував інформацію видання Politico про те, що Білий дім, погрожуючи "погіршенням двосторонніх відносин", закликав Офіс президента України утриматися від критики угоди Вашингтона та Берліна щодо "Північного потоку-2". Про це він повідомив у інтервʼю "Радіо Свобода".

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На відповідне запитання чиновник заявив, що Україна є демократичною країною, у якої є свій голос.

Шолль підкреслив, що американська сторона прагне до близького та конструктивного партнерства з Києвом, завдяки якому можна було відстоювати спільні цінності та інтереси.

На питання, чи дійсно США з Німеччиною погодили перелік заходів на підтримку України через завершення будівництва "Північного потоку — 2", представник Держдепу підкреслив, що сторони обговорювали енергетичну безпеку України, однак не став вдаватися в деталі.

Відзначимо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи Фокусу інформацію видання Politico про те, що США погрожували Україні через критику "Північного потоку-2", заявив, що офіційному Києву регулярно надходить інформація від різних американських політиків, проте, за його словами, її не можна "зображати якось примітивно", у тому числі — "через погрози".

Нагадаємо, згадана стаття видання Politico про "тиск Білого дому на Офіс президента" була опублікована ввечері 20 липня.