"Есть голос", - в США опровергли информацию об угрозах Киеву из-за критики "Северного потока-2"

Советник Госдепа заверил, что Белый дом стремится выстроить с украинскими коллегами партнерство, благодаря которому можно отстаивать общие интересы.

Дерек Шолле, советник Государственного департамента США, опроверг информацию издания Politico о том, что Белый дом угрожая "ухудшением двухсторонних отношений" призвал Офис президента Украины воздержаться от критики соглашения Вашингтона и Берлина по "Северному потоку-2". Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

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На соответствующий вопрос чиновник заявил, что Украина является демократической страной, у которой есть свой голос.

Шолле подчеркнул, что американская сторона стремится к близкому и конструктивному партнерству с Киевом, благодаря которому можно было отстаивать общие ценности и интересы.

На вопрос действительно ли США с Германией согласовали перечень мероприятий в поддержку Украины из-за завершения строительства "Северного потока — 2" представитель Госдепа подчеркнул, что стороны обсуждали энергетическую безопасность Украины, однако не стал вдаваться в детали.

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя Фокусу информацию издания Politico о том, что США угрожали Украине из-за критики "Северного потока-2", заявил, что официальному Киеву регулярно поступает информация от различных американских политиков, однако, по его словам, ее нельзя "изображать как-то примитивно", в том числе — "через угрозы".

Напомним, упомянутая статья издания Politico о "давлении Белого дома на Офис президента" была опубликована вечером 20 июля.