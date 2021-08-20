Після запуску "Північного потоку-2" ціни на газ в Україні можуть вирости, — Зеленський

Президент вважає, що Росія для підвищення вартості газу на європейському ринку може штучно створити дефіцит його поставок.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам Washington Post, Liberation, Funke Media, НВ та Нової газети допустив підвищення тарифів на природний газ для українців після того, як буде запущений російський газопровід "Північний потік-2", інформує пресслужба Офісу президента.

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Коментуючи обіцянки США і ФРН інвестувати в якості компенсації збитків від запуску цього проекту мільярд доларів у відновлювану енергетику України, глава держави заявив, що Україна через припинення транзиту газу через територію країни щорічно втрачатиме близько 2 мільярдів доларів.

Крім того, вважає Зеленський, можуть зрости ціни на газ для українських споживачів через те, що по українському трубопроводу буде транспортуватися менше палива.

"Північний потік-2" — це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу і тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов'язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди, досить використовувати економічні інструменти", — сказав він.

Зазначимо, заява російського "Газпрому" про використання газопроводу "Північний потік-2" спровокувала падіння ціни на газ на європейській біржі нижче $500 за тисячу кубометрів.

19 серпня "Газпром" заявив, що після запуску "Північного потоку-2" через цей газопровід в країни Європи буде поставлено 5,6 млрд кубометрів газу.

В кінці липня США і Німеччина досягли угоди по газопроводу "Північний потік-2", яка дозволяє Німеччині вводити санкції за використання газу для тиску на інші країни.

Фокус розбирався, чим може обернутися для України угода США і Німеччини по "Північному потоку-2".