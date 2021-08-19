"Газпром" обвалив ціни на газ в Європі заявою про постачання через "Північний потік-2"

Російський монополіст "Газпром" анонсував, що в 2021 році через "Північний потік-2" можуть поставити 5,6 млрд кубометрів газу.

Заява російського монополіста "Газпром" про використання газопроводу "Північний потік-2" спровокувало падіння ціни на газ на європейській біржі нижче за $ 500 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі ICE.

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У четвер, 19 серпня, російський монополіст "Газпром" заявив, що після запуску через "Північний потік-2" в країни Європи буде направлено 5,6 млрд кубометрів газу.

Оскільки фактор запуску газопроводу "Північний потік-2" є головним для динаміки газового ринку Європи, подібна заява спровокувала падіння цін на газ. Так, терміновий контракт — вересневий ф'ючерс на індекс газового хаба TTF на ICE Futures — обвалився з $ 531 до $ 482 за тисячу кубометрів.

Подібні скачки цін на газ на європейському ринку були зафіксовані днем раніше. В даних німецького газотранспортного оператора Gascade, який обслуговує сухопутне відведення від "Північного потоку-2" EUGAL, з'явилася інформація про отримання фізичних обсягів газу в точці виходу з морської магістралі — Libmin II. Чутки спровокували падіння котувань на газ з $ 550 до $ 515 за тисячу кубометрів, але оператор Gascade швидко спростував дані про отримання фізичних обсягів палива (перше постачання газу через "ПП-2" — ред.).

Раніше Фокус розповідав, що США й Німеччина досягли угоди щодо газопроводу "Північний потік-2". Після договору Берлін бере на себе зобов'язання з безпеки в Євросоюзі. Угода дозволяє Німеччині вводити санкції за використання газу для тиску на інші країни.

Також Фокус у своїй статті розбирався, чим обернеться для України угода США й Німеччини щодо "Північного потоку-2".