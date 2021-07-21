RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

США досягли угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

240
будівництво північного потоку-2
Фото: Euronews

Документ передбачає, що ФРН бере на себе ряд зобов'язань з безпеки в ЄС. У тому числі — введення санкцій за використання газу для тиску на інші країни.

Сполучені штати і Німеччина досягли угоди щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявила заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд.

"Ми ввели в травні значні за обсягами санкції щодо додаткових 19 організацій, були також введені санкції проти компанії — оператора і співробітників, але ми призупинили їх, щоб подивитися, чи могли ми зробити так, щоб Німеччина працювала з нами, Україною і Польщею з питання наслідків і вразливостей, які створює цей газопровід для України", — заявила Нуланд.

Усі подробиці сторони планують озвучити пізніше, але наразі відомі основні його частини:

  1. Німеччина буде домагатися продовження контракту з транзиту газу через Україну ще 10 років після 2024 року
  2. Якщо Росія почне використовувати енергоресурси для тиску на інші країни, то Німеччина буде домагатися введення санкцій проти Кремля
  3. Вашингтон і Берлін виділять фінансову підтримку Україні для диверсифікації джерел енергоресурсів.

Нагадаємо, у ЗМІ зʼявилася інформація, що США закликали Україну не критикувати "Північний потік-2". Але потім цю інформацію спростували в Держдепі. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що добудова газопроводу нічим не відрізняється від анексії Криму.