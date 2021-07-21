США досягли угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

Документ передбачає, що ФРН бере на себе ряд зобов'язань з безпеки в ЄС. У тому числі — введення санкцій за використання газу для тиску на інші країни.

Сполучені штати і Німеччина досягли угоди щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявила заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд.

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"Ми ввели в травні значні за обсягами санкції щодо додаткових 19 організацій, були також введені санкції проти компанії — оператора і співробітників, але ми призупинили їх, щоб подивитися, чи могли ми зробити так, щоб Німеччина працювала з нами, Україною і Польщею з питання наслідків і вразливостей, які створює цей газопровід для України", — заявила Нуланд.

Усі подробиці сторони планують озвучити пізніше, але наразі відомі основні його частини:

Німеччина буде домагатися продовження контракту з транзиту газу через Україну ще 10 років після 2024 року Якщо Росія почне використовувати енергоресурси для тиску на інші країни, то Німеччина буде домагатися введення санкцій проти Кремля Вашингтон і Берлін виділять фінансову підтримку Україні для диверсифікації джерел енергоресурсів.

Нагадаємо, у ЗМІ зʼявилася інформація, що США закликали Україну не критикувати "Північний потік-2". Але потім цю інформацію спростували в Держдепі. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що добудова газопроводу нічим не відрізняється від анексії Криму.