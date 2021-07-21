США достигли соглашения с Германией по "Северному потоку-2"
Документ предусматривает, что ФРГ берет на себя ряд обязательств по безопасности в ЕС. В том числе — ввод санкций за использование газа для давления на другие страны.
Соединенные штаты и Германия достигли соглашения по российскому газопроводу "Северный поток-2". Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
"Мы ввели в мае значительные по объемам санкции в отношении дополнительных 19 организаций, были также введены санкции против компании — оператора и сотрудников, но мы приостановили их в интересах того, чтобы посмотреть, могли ли мы сделать так, чтобы Германия работала с нами, Украиной и Польшей по вопросу последствий и уязвимостей, которые создает этот газопровод для Украины", — заявила Нуланд.
Все подробности стороны планируют озвучить позднее, но на данный момент известны основные его части:
- Германия будет добиваться продления контракта по транзиту газа через Украину еще 10 лет после 2024 года
- Если Россия начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны, то Германия будет добиваться ввода санкций против Кремля
- Вашингтон и Берлин выделят финансовую поддержку Украине для диверсификации источников энергоресурсов.
Напомним, в СМИ появилась информация, что США призвали не критиковать Украину "Северный поток-2". Но затем эту информацию опровергли в Госдепе. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что достройка газопровода ничем не отличается от аннексии Крыма.