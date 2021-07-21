США достигли соглашения с Германией по "Северному потоку-2"

Документ предусматривает, что ФРГ берет на себя ряд обязательств по безопасности в ЕС. В том числе — ввод санкций за использование газа для давления на другие страны.

Соединенные штаты и Германия достигли соглашения по российскому газопроводу "Северный поток-2". Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

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"Мы ввели в мае значительные по объемам санкции в отношении дополнительных 19 организаций, были также введены санкции против компании — оператора и сотрудников, но мы приостановили их в интересах того, чтобы посмотреть, могли ли мы сделать так, чтобы Германия работала с нами, Украиной и Польшей по вопросу последствий и уязвимостей, которые создает этот газопровод для Украины", — заявила Нуланд.

Все подробности стороны планируют озвучить позднее, но на данный момент известны основные его части:

Германия будет добиваться продления контракта по транзиту газа через Украину еще 10 лет после 2024 года Если Россия начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны, то Германия будет добиваться ввода санкций против Кремля Вашингтон и Берлин выделят финансовую поддержку Украине для диверсификации источников энергоресурсов.

Напомним, в СМИ появилась информация, что США призвали не критиковать Украину "Северный поток-2". Но затем эту информацию опровергли в Госдепе. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что достройка газопровода ничем не отличается от аннексии Крыма.