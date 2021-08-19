"Газпром" обвалил цены на газ в Европе заявлением о поставках через "Северный поток-2"

Российский монополист "Газпром" анонсировал, что в 2021 году через "Северный поток-2" могут поставить 5,6 млрд кубометров газа.

Заявление российского монополиста "Газпром" об использовании газопровода "Северный поток-2" спровоцировало падение цены на газ на европейской бирже ниже $500 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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В четверг, 19 августа, российский монополист "Газпром" заявил, что после запуска через "Северный поток-2" в страны Европы будет поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

Поскольку фактор запуска газопровода "Северный поток-2" является главным для динамики газового рынка Европы, подобное заявление спровоцировало падение цен на газ. Так, срочный контракт – сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – обвалился с $531 до $482 за тысячу кубометров.

Подобные скачки цен на газ на европейском рынке были зафиксированы днем ранее. В данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, обслуживающий сухопутный отвод от "Северного потока-2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали – Libmin II. Слухи спровоцировали падение котировок на газ с $550 до $515 за тысячу кубометров, но оператор Gascade быстро опроверг данные о получении физических объемов топлива (первых поставках газа через СП-2 — ред.).

Ранее Фокус рассказывал, что США и Германия достигли соглашения по газопроводу "Северный поток-2". После договора Берлин берет на себя обязательства по безопасности в Евросоюзе. Соглашение разрешает Германии вводить санкции за использование газа для давления на другие страны.

Также Фокус в своей статье разбирался, чем обернется для Украины соглашение США и Германии о Северном потоке-2.