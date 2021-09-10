Россия достроила "Северный поток – 2"

Начало поставок газа в Европу из РФ планируется с 1 октября — по первой нитке трубопровода. Еще через пару месяцев планируется запуск еще одной.

Российский монополист "Газпром" завершил строительство трубопровода "Северный поток — 2". Об этом утром 10 сентября заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

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Первые поставки газа из России в Германию, как ожидается, начнутся уже с 1 октября, будет задействована одна из ниток трубопровода. Вторая нитка, как пишут СМИ, будет задействована спустя еще пару месяцев.

То, когда из Германии газ начнет поступать в газотранспортную систему Европы, неизвестно. Зависеть это будет от германских регулирующих органов.

Свое начало "Северный поток — 2" берет в Ленинградской области, а заканчивается он на балтийском побережье Германии.

Строить первую нитку СП-2 закончили в июне, вторую — в сентябре.

После того, как на швейцарскую компанию-подрядчика США наложили санкции, "Газпром" самостоятельно завершал строительство проекта.

Напомним, что 6 сентября на борту трубоукладочной баржи "Фортуна" была подготовлена к укладке последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток – 2", получившая номер 200 858. Она будет погружена в территориальные воды Германии на дне Балтийского моря.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский ожидает роста цен на газ после запуска "Северного потока-2".