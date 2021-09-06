На дно моря уложена последняя труба газопровода "Северный поток – 2"

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, газопровод начнет работать в ближайшие дни.

На борту трубоукладочной баржи "Фортуна" подготовлена к укладке последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток – 2", получившая номер 200 858. Она будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах, сообщила 6 августа компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода.

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После окончания прокладки труб, будут состыкованы немецкая и датская секции газопровода, потом перейдут к пусконаладке.

В Nord Stream сообщили, что намерены ввести газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.

Это не помешало министру иностранных дела Сергею Лаврову заявить, что газопровод "достроен будет через несколько дней, работать начнет".

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что первые поставки газа по "Северному потоку – 2" могут быть сделаны в отопительном сезоне текущего года.

На днях глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в телеэфире пояснял, что завершение постройки газопровода не означает автоматического начала его работы. Для разрешения коммерческой эксплуатации газопровод должен быть сертифицирован как регуляторами Германии, так и ЕС. Пока такая сертификация выглядит сомнительной, так как "Северный поток – 2" не соответствует требованиям ЕС. В частности, владелец газопровода не должен быть единственным поставщиком газа по нему. Пока же "Газпром" един в этих двух лицах.

По словам Витренко, сейчас борьба разворачивается именно за недопущение сертификации газопровода в нынешней конфигурации.

Ранее Фокус писал, почему Украине не нужна компенсация, предложенная США и Германией за "Северный поток — 2".

Также мы писали о том, что Москва формирует плацдарм для нанесения по Украине мощного энергетического удара в тот момент, когда мы будем, как всегда, не готовы.