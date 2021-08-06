О чем вы не думаете жарким летом. Как Россия готовит мощный энергетический удар по Украине

Пока мы в информационном поле пережевываем визит Ермака и Кулебы в США, возможное количество участников "Крымской платформы", "рапанов", "песок на зубах" и обсуждаем поток сознания, высказанный Зеленским в недавнем интервью, Москва жарким летом потихоньку формирует плацдарм для нанесения по Украине мощного энергетического удара в тот момент, когда мы тут все будем, как всегда по-детски "не готові" и все случится, как обычно, "несподівано".

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Сейчас "Газпром", готовясь к переброске основных объемов газа через СП-2, потихоньку снижает, так называемый, материковый транзит газа, несмотря на контрактные обязательства.

Само собой — это уменьшает поставки газа в Европу. Также снижается закачка газа в крупнейшие, используемые "Газпромом" хранилища Европы.

Что это значит?

Во-первых, если транзит через Украину упадет, маленьких украинцев ждет такой коллапс отопительного сезона, которого мы еще не видели. Почему? Потому что мы физически не сможем выбрать из транзитной трубы необходимые объемы в холода, даже если и будем иметь возможность возместить эти объемы из ПХГ (подземные хранилища) и нашим якобы "европейским реверсным" газом.

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То есть, центральные, южные и восточные районы Украины (что очень нужно Путину) получают небывалую газовую катастрофу в холодный сезон, так как у нас не будет технологического газа, чтобы доставить газ из ПХГ (подземных хранилищ) в эти районы страны.

Что будет твориться в домах украинцев, когда летний зной за окнами сменит осенне-зимняя холодрыга, сами понимаете. Как это будет сказываться на "стабильных" рейтингах действующей власти, тоже понимаете, да?

В Кремле знают — холодная катастрофа заставит наших дятлов, любящих с гордым видом нести в публичное пространство псевдопатриотическую чушь, на четвереньках ползти к дедушке Путину — униженно просить газ и выполнять все (!) политические условия Москвы. Причем, от слова — все!

В том числе и "минские" соглашения имплементировать. А если нет, извольте, в условиях коллапса в Украине, Путин может угрожать нам "миротворческой операцией", чтобы защитить "братский народ" от "несправедливой власти" в холодную зиму. Ага.

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Учения по концентрации войск они уже провели весной. И Лукашенко можно подключить. Можете даже не сомневаться.

Во-вторых, сейчас Россия, под маской "проблем на газопроводах", всяких "ремонтов", "профилактик", создает искусственный дефицит газа в европейских газовых хранилищах. Это нагоняет цену. Ну, тут, сами понимаете.

В третьих, эти действия простимулируют европейцев, а, главным образом, немцев и австрийцев, не открывать свой озабоченный ротик при скором запуске "Северного Потока -2". Холодная катастрофа в Украине будет для изнеженных европейцев дополнительной и очень яркой картинкой того, что дедушка Путин шутить не любит.

В четвертых, искусственный дефицит газа, спровоцированный Россией, намертво убивает "басни венского леса" нашего "Нафтогаза" о каком-то там "европейском реверсном газе" для Украины. Старая мошенническая разводка, когда мы брали (и пока еще берем) газ из нашей ГТС, а затем где- то в Словакии или в Венгрии через три метра от границы, из соседнего патрубка, тем же российским газом компенсируем "разницу в полученных объемах", уже не пройдет.

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Как говорится, нема ні голих ні дурних. После российского газовой спецоперации, этого лоховского "газу з Європи" для "разницы" уже не будет.

Так что, такие дела. Можно и дальше обсуждать очень интересную тему — встретился ли все таки Блинкен с Ермаком в США или отморозился и встретился только с Кулебой.

Как будто бы это что-то принципиально решает.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.