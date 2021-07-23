Слабых бьют. Почему Украине на мировой арене нужно перестать плакать и выпрашивать деньги

С руководителем государства, которое толсто троллит весь коллективный Запад, кормит террористов всех мастей и цветов, измывается над своими соседями, дедушка Байден уже встречался два раза — на климатическом саммите (онлайн), где отвешивал этому руководителю комплименты, затем 16 июня на саммите в Женеве, на котором просил "не кибератаковать США" и после которого начал де-факто выполнять условия "сделки" по "переделу сфер влияния".

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А до, между и после встреч с этим приятным человеком дедушка Байден несколько раз говорил с ним по телефону, а если не говорил, то публично перманентно чуть ли не через день анонсировал то, как они вдвоем будут создавать "архитектуру безопасности" в мире и лелеял надежду, что тот поможет США "бороться с китайской угрозой".

Поможет, ага. Обязательно поможет. Мало не покажется.

Президента же страны, которая восьмой год является жертвой нековенциональной агрессии в центре Европы и которая уже заготовлена жертвенным агнцем на обед людоеду для "достижения мира" в этой же Европе, на климатические саммиты не приглашают, посла не представляют, оружием не помогают, жалкую финансовую помощь этой стране урезают, об агрессии против нее различных миролюбивых дедушек не вспоминают.

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Лишь рассказывают о том, что только "минские соглашения являются выходом", а что касается встреч самого дедушки Байдена с президентом этой разнесчастной страны, то, оказывается, вопрос только в том, чтобы найти время в плотном расписании президента Байдена.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе" (с) — заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент (когда колонка готовилась к печати, стало известно, что Зеленского ждут в США 30 августа, но это неточно, т.к четыре сопредседателя Украинского кокуса Конгресса обратились в Госдеп с просьбой перенести визит украинского президента — Ред).

В "переводе" на понятный "язык" — это значит — идите лесом. Вот так это и работает. Вот это и есть "принципы" нового миропорядка.

Это, между прочим, закономерный "результат", который получило все наше глупое общество и не менее глупая "элита", вышедшая из этого общества, которые за 30 лет, научились лишь наступать на грабли, верить в чудеса, схематозить, воровать, но даже не сподобились на попытку построения своего государства.

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Это все очень похоже не "сделку" Даладье и Чемберлена в Мюнхене в 1938 году по поводу Чехословакии, которую принесли в жертву одному австрийскому художнику, надеясь на мир. Похоже. Но знаете, что главное? Чехословакии от этого было не легче.

[ + – ] Происходящее сейчас вокруг Украины на мировой арене очень похоже не "сделку" Даладье и Чемберлена в Мюнхене в 1938 году, решившую судьбу Чехословакии, которую принесли в жертву одному австрийскому художнику, надеясь на мир.

У нас так вздыхают о сроках "визита Зеленского в Вашингтон", как будто бы сам факт поездки в США что то меняет в нашей реальности несубъектности.

Политическую субъектность государства определяет не факт встречи с дедушкой Байденом или с каким либо иным дедушкой или бабушкой, а действия, направленные на укрепление (!) своей (!) государственной стратегии и наличие сильной переговорной позиции по ключевым геополитическим вопросам, интересующим обе (!) стороны.

У Украины сильной переговорной позиции нет. Есть позиция жертвы, которая выпрашивает защиту и деньги. Это проигрышная позиция, так как мы не предлагаем потенциальному партнеру ничего взамен кроме лозунгов и рассказов о том, какие мы несчастные.

Это уже никому не интересно, а Украина давно стала обузой и "больным человеком Европы", политическая смерть которого ожидается сильными акторами не как катастрофа, но уже как облегчение и дополнительная возможность выстраивания новой политической реальности. Без Украины.

Отсутствие своей сильной позиции, самостоятельной державной инициативы и отсутствие даже (!) желания (!) создать ее, впустую тратит драгоценное время и дает возможность Москве, используя слабости и интересы западных стран, формировать вокруг нас не де-юре, но де-факто (!) антиукраинскую коалицию, состоящую из самых сильных геополитических игроков. Включая уже и США.

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Поэтому, в данном конкретном случае — поедет ли Зеленский в США уже в августе (как говорят) или не поедет, будет он звонить в Китай два раза в неделю, будет ли он хотеть обсудить с Путиным его ультиматум в "статье", или не будет, уже не важно.

Неважно до тех пор, пока Украина не начнет выдвигать свои государственные инициативы, а не только лишь выпрашивать деньги на "компенсацию" своей "элите" и проливать слезы, апелируя к каким то там древним "договорам" и "меморандумам".

Договора и меморандумы в реальной политике обязательны для исполнения слабейшими, но не наоборот.

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Публикуется с согласия автора.