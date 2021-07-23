Слабких б'ють. Чому Україні на світовій арені потрібно перестати плакати та випрошувати гроші

Із керівником держави, яке товсто тролить увесь колективний Захід, годує терористів всіх мастей і кольорів, знущається над своїми сусідами, дідусь Байден вже зустрічався два рази — на кліматичному саміті (онлайн), де відважував цьому керівнику компліменти, потім 16 червня на саміті в Женеві, на якому просив "не кібератакувати США" і після якого почав де-факто виконувати умови "угоди" щодо "перерозподілу сфер впливу".

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А до, між і після зустрічей із цією приємною людиною дідусь Байден кілька разів говорив із ним по телефону, а якщо не говорив, то публічно перманентно мало не через день анонсував те, як вони удвох будуть створювати "архітектуру безпеки" в світі, і плекав надію, що той допоможе США "боротися з китайською загрозою".

Допоможе, ага. Обов'язково допоможе. Мало не здасться.

Президента ж країни, яка восьмий рік є жертвою нековенціональної агресії в центрі Європи і яка вже заготовлена жертовним ягням на обід людоїда для "досягнення миру" в цій же Європі, на кліматичні саміти не запрошують, посла не уявляють, зброєю не допомагають, жалюгідну фінансову допомогу цій країні урізують, про агресію проти неї різних миролюбних дідусів не згадують.

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Лише розповідають про те, що тільки "мінські угоди є виходом", а що стосується зустрічей самого дідуся Байдена з президентом цієї нещасної країни, то, виявляється, питання тільки в тому, щоб знайти час у щільному розкладі президента Байдена.

"Коли президент Байден і президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а думаю, в серпні" (с) — заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент (коли колонка готувалася до друку, стало відомо, що Зеленського чекають у США 30 серпня, але це неточно, оскільки чотири співголови українського кокусу Конгресу звернулися до Держдепу з проханням перенести візит українського президента — Ред).

У "перекладі" на зрозумілу "мову" — це значить — йдіть лісом. Ось так це й працює. Ось це і є "принципи" нового світового порядку.

Це, між іншим, закономірний "результат", який отримало все наше дурне суспільство і не менш дурна "еліта", яка вийшла з цього суспільства, яке за 30 років навчилося лише наступати на граблі, вірити в чудеса, схематозити, красти, але навіть не спромоглося на спробу побудови своєї держави.

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Це все дуже схоже не "угоду" Даладьє і Чемберлена в Мюнхені в 1938 році з приводу Чехословаччини, яку принесли в жертву одному австрійському художнику, сподіваючись на мир. Схоже. Але знаєте, що головне? Чехословаччині від цього було не легше.

[ + – ] Те, що відбувається зараз навколо України на світовій арені, дуже схоже не "угоду" Даладьє і Чемберлена в Мюнхені в 1938 році, вирішила долю Чехословаччини, яку принесли в жертву одному австрійському художнику, сподіваючись на мир.

У нас так зітхають про терміни "візиту Зеленського в Вашингтон", як ніби-то сам факт поїздки в США щось змінює в нашій реальності несуб'єктності.

Політичну суб'єктність держави визначає не факт зустрічі з дідусем Байденом або з якимось іншим дідусем чи бабусею, а дії, спрямовані на зміцнення (!) своєї (!) державної стратегії та наявність сильної переговорної позиції щодо ключових геополітичних питань, що цікавлять обидві (!) сторони .

В України сильної переговорної позиції немає. Є позиція жертви, яка випрошує захист і гроші. Це програшна позиція, оскільки ми не пропонуємо потенційному партнеру нічого натомість, крім гасел і розповідей про те, які ми нещасні.

Це вже нікому не цікаво, а Україна давно стала тягарем і "хворою людиною Європи", політична смерть якої очікується сильними акторами не як катастрофа, але вже як полегшення та додаткова можливість вибудовування нової політичної реальності. Без України.

Відсутність своєї сильної позиції, самостійної державної ініціативи та відсутність навіть (!) бажання (!) створити її даремно витрачає дорогоцінний час і дає можливість Москві, використовуючи слабкості й інтереси західних країн, формувати навколо нас не де-юре, але де-факто (!) антиукраїнську коаліцію, що складається з найсильніших геополітичних гравців. Включаючи вже й США.

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Тому в цьому конкретному випадку — чи поїде Зеленський у США вже в серпні (як кажуть) або не поїде, буде він дзвонити в Китай два рази на тиждень, чи буде він хотіти обговорити з Путіним його ультиматум в "статті", чи не буде, вже не важливо.

Неважливо до тих пір, поки Україна не почне висувати свої державні ініціативи, а не тільки випрошувати гроші на "компенсацію" своєї "еліті" та проливати сльози, апелюючи до якихось там стародавніх "договорів" і "меморандумів".

Договори та меморандуми в реальній політиці є обов'язковими для виконання слабішими, але не навпаки.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.