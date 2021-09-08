Німецький пасьянс. Чого чекати Україні, якщо партія Меркель програє вибори в Німеччині

Шольц і колір німецької несподіванки.

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ФРН. Скоро вибори в бундестаг, і соціал-демократи, згідно з опитуваннями громадської думки серед німців, уперше з 2017 року найсильніша партія в Німеччині.

Це за опитуваннями, опублікованими 2 вересня телеканалом "ARD" та інститутом досліджень громадської думки "Infratest dimap"

Такі ж висновки в соціологів інституту "Insa" (опитування на замовлення видання "Bild am Sonntag").

Виходить, якби вибори відбулися вже в кінці цього тижня, то СДПН (лідер Олаф Шольц і він же, до речі, зараз є міністром фінансів і віцеканцлером) отримала б 25% голосів німців, тобто на 7 пунктів більше, ніж у серпні.

За блок Ангели Меркель, тобто за консерваторів з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) готові проголосувати лише 20% німців.

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Більше того, якби в ФРН пройшли гіпотетичні "прямі" вибори канцлера, то 43% опитаних німців віддали б свої голоси за Олафа Шольца (СДПН). Його рейтинг, порівняно із серпнем, виріс ще на 2%, а ось за Арміна Лашета (спадкоємець Меркель) голоси віддали б тільки 16% респондентів.

Лідер партії "зелених" Анналена Бербок набрала за підсумками опитування всього 12%.

Загалом, якщо така тенденція триватиме, то нетлінна ХДС/ХСС може не ілюзорно згорнутися.

Найбільша кількість опитаних німців — 35% — віддають перевагу коаліції під керівництвом СДПН. Тільки 24% опитаних підтримують збереження при владі ХДС/ХСС.

Між іншим, малоймовірно, що можливий канцлер ФРН Олаф Шольц стане "раптовим адвокатом" України на заміну жорсткій і похмурій "фрекен Бок", як тут сподіваються романтики.

На мій погляд, майбутні українсько-німецькі відносини при максимально можливому Шольці навряд чи будуть сильно відрізнятися від епохи нудної Меркель.

Шольц — такий же німецький прагматик і, як велика частина політичного істеблішменту ФРН, він підтримує "Північний потік-2", оскільки цей проект об'єктивно підвищує статусність і геополітичну вагу Німеччини.

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Між іншим, у лютому 2021 р, вже будучи міністром фінансів ФРН, Шольц, нібито, пропонував своєму американському колезі Стівену Мнучіну (главі Мінфіну в адміністрації Дональда Трампа) "угоду" — 1 млрд євро інвестицій в імпорт зрідженого газу в обмін на "мороз" щодо санкцій США проти "Північного потоку-2". Ну ... можливо, це все злі "язики".

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Наразі Шольц, звичайно ж, як і більшість інших німецьких політиків, заявляє про "готовність блокувати роботу ПП-2, якщо Росія відмовиться транспортувати газ через українську ГТС".

Це звичайна передвиборча і кон'юнктурна риторика, адже саме "обіцянка" ФРН покарати Москву (якщо що), дана фрау Меркель дідусеві Байдену, дозволила Берліну і Вашингтону 22 липня 2021 року укласти дуже важливу двосторонню угоду, що відкриває нові перспективи для майбутнього Німеччини.

Причому, справжні масштаби цього майбутнього, громадяни, поки ще ховаються за мальовничими німецькими горизонтами і пейзажами, які так любив писати один австрійський художник.

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