Про що ви не думаєте у спеку влітку. Як Росія готує потужний енергетичний удар по Україні

Поки ми в інформаційному полі пережовуємо візит Єрмака та Кулеби в США, можливу кількість учасників "Кримської платформи", "рапанів", "пісок на зубах" і обговорюємо потік свідомості, висловлений Зеленським у недавньому інтерв'ю, Москва під час спекотного літа потихеньку формує плацдарм для нанесення по Україні потужного енергетичного удару в той момент, коли ми тут всі будемо, як завжди по-дитячому "не готові", і все трапиться, як зазвичай, "несподівано".

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Зараз "Газпром", готуючись до перекидання основних обсягів газу через "ПП-2", потихеньку знижує, так званий, материковий транзит газу, незважаючи на контрактні зобов'язання.

Само собою, це зменшує поставки газу в Європу. Також знижується закачування газу в найбільші, використовувані "Газпромом", сховища Європи.

Що це означає?

По-перше, якщо транзит через Україну впаде, маленьких українців чекає такий колапс опалювального сезону, якого ми ще не бачили. Чому? Тому що ми фізично не зможемо вибрати з транзитної труби необхідні обсяги під час холодів, навіть якщо й матимемо можливість відшкодувати ці обсяги з ПСГ (підземні сховища) і нашим нібито "європейським реверсним" газом.

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Тобто, центральні, південні та східні райони України (що дуже потрібно Путіну) отримують небувалу газову катастрофу в холодний сезон, оскільки в нас не буде технологічного газу, щоб доставити газ із ПСГ (підземних сховищ) у ці райони країни.

Що відбуватиметься в будинках українців, коли літня спека за вікнами змінить осінньо-зимова холодрига, самі розумієте. Як це позначатиметься на "стабільних" рейтингах чинної влади, теж розумієте, так?

У Кремлі знають — холодна катастрофа змусить наших дятлів, які люблять із гордим виглядом нести в публічний простір псевдопатріотичну нісенітницю, навкарачки повзти до дідуся Путіна — принижено просити газ і виконувати всі (!) політичні умови Москви. Причому, від слова — всі!

У тому числі й "мінські" угоди імплементувати. А якщо немає, будьте ласкаві, в умовах колапсу в Україні, Путін може загрожувати нам "миротворчою операцією", щоб захистити "братський народ" від "несправедливої влади" в холодну зиму. Ага.

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Навчання за концентрацією військ вони вже провели навесні. І Лукашенка можна підключити. Можете навіть не сумніватися.

По-друге, зараз Росія під маскою "проблем на газопроводах", усіляких "ремонтів", "профілактик" створює штучний дефіцит газу в європейських газових сховищах. Це наганяє ціну. Ну, тут самі розумієте.

По-третє, ці дії простимулюють європейців, а, головним чином, німців та австрійців, не відкривати свій заклопотаний ротик при швидкому запуску "Північного Потоку -2". Холодна катастрофа в Україні буде для розпещених європейців додатковою та дуже яскравою картинкою того, що дідусь Путін жартувати не любить.

По-четверте, штучний дефіцит газу, спровокований Росією, намертво вбиває "байки віденського лісу" нашого "Нафтогазу" про якийсь там "європейський реверсний газ" для України. Старий шахрайський обман, коли ми брали (і поки ще беремо) газ із нашої ГТС, а потім десь у Словаччині чи в Угорщині через три метри від кордону, із сусіднього патрубка, тим же російським газом компенсуємо "різницю в отриманих обсягах", вже не пройде.

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Як-то кажуть, нема ні голих ні дурних. Після російської газової спецоперації цього лоховського "газу з Європи" для "різниці" вже не буде.

Так що такі справи. Можна й далі обговорювати дуже цікаву тему — чи зустрівся все-таки Блінкен із Єрмаком у США або відморозився та зустрівся тільки з Кулебою.

Начебто це щось принципово вирішує.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.