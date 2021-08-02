World of Tanks, тільки в реалі. Чому війни змінюють людство

Чому змінюється старий політичний світовий порядок, а старі "цінності", описані в "договорах" і "угодах", як сніг на сонці, перетворюються в нічого не значущі папірці, про які доводиться тільки зітхати?

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Усе просто. Політика як державна діяльність — "є концентроване вираження економіки", яка підпорядковується своїм законам, заснованим на способі/доступі до видобутку ресурсів і засобах виробництва, що перетворюють ресурсну енергію в продукти людського споживання.

Спільноти, які вміють більш ефективно перетворювати ресурси і засоби виробництва в кінцевий продукт людського споживання, стають більш ефективними з точки зору суспільно-політичної моделі, вдосконалюють логістику і неминуче вступають у конфронтацію з іншими моделями.

Війна або конфронтація запускає новий виток наукового і технологічного прогресу, котрий виводить принципово нові закони в економіці, засновані на доступі до нових видів ресурсів і нових засобів виробництва і, як наслідок, до нових видів продуктів людського споживання.

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Після завершення конфронтації між громадськими моделями (незалежно від морально-етичних аспектів) виникає новий і відносно стабільний економічний і політичний світовий порядок, що існує в деякому історичному проміжку.

Однак, економічний уклад цього світопорядку, на відміну від законів фізичних або хімічних, недовговічний, і діє лише тільки протягом певного історичного періоду, після чого він неминуче стає архаїчним, як і політичний світопорядок, заснований на цьому укладі.

Відносна стабільність світоустрою збільшує технологічні можливості великих і малих моделей, що існують у ньому — боротися за доступ до обмежених ресурсів, що знову веде до їх неминучого зіткнення і конфронтації.

Саме стабільність, як не дивно, відкриває "скриньку Пандори" війни (або ланцюжка воєн), який знову і знову запускає науковий і технологічний прогрес, старі економічні закони поступаються місцем новим економічним законам, які видозмінюють саму економіку і, як наслідок, глобальну політику, котрі народжують новий світопорядок.

Що тут головне? Головне — не проґавити той момент, коли твої можливості доступу до ресурсів або технологічні можливості перетворювати їх в продукт споживання, як моделі, можуть бути завалені іншою моделлю в процесі конфронтації.

В іншому випадку — більш агресивна громадська модель поглинає модель, з якихось причин (наприклад, через вроджений інфантилізм) неспроможну захистити свою економічну можливість добувати і перетворювати ресурс і, як наслідок, втрачає політичну суб'єктність

Загалом, підсумок, як ви розумієте, трохи передбачуваний.

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