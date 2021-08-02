World of Tanks, только в реале. Почему войны меняют человечество

Почему изменяется старый политический Миропорядок, а старые "ценности", описанные в "договорах" и "соглашениях", как снег на солнце превращаются в ничего не значащие бумажки, о которых приходится только вздыхать?

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Все просто. Политика, как государственная деятельность — "есть концентрированное выражение экономики", которая подчиняется своим законам, основанным на способе/доступе к добыче ресурсов и средствах производства, преобразующих ресурсную энергию в продукты человеческого потребления.

Сообщества, умеющие более эффективно преобразовывать ресурсы и средства производства в конечный продукт человеческого потребления, становятся более эффективными с точки зрения общественно-политической модели, совершенствуют логистику и неизбежно вступают в конфронтацию с другими моделями.

Война или конфронтация запускает новый виток научного и технологического прогресса, выводящего принципиально новые законы в экономике, основанные на доступе к новым видам ресурсов и новым средствам производства и, как следствие, к новым видам продуктов человеческого потребления.

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После завершения конфронтации между общественными моделями (вне зависимости от морально-этических аспектов) возникает новый и относительно стабильный экономический и политический Миропорядок, существующий в некотором историческом промежутке.

Однако, экономический уклад этого миропорядка, в отличие от законов физических или химических, недолговечен, и действует лишь только в течение определенного исторического периода, после чего он неизбежно становится архаичным, как и политический Миропорядок, основанный на этом укладе.

Относительная стабильность Миропорядка увеличивает технологические возможности существующих в нем больших и малых моделей — бороться за доступ к ограниченным ресурсам, что снова ведет к их неизбежному столкновению и конфронтации.

Именно стабильность, как ни странно, открывает "ящик Пандоры" войны (или цепочки войн), который снова и снова запускает научный и технологический прогресс, старые экономические законы уступают место новым экономическим законам, которые видоизменяют саму экономику и, как следствие, глобальную политику, рождающую новый Миропорядок.

Что тут главное? Главное — не прозевать тот момент, когда твои возможности доступа к ресурсам или технологические способности преобразовывать их в продукт потребления, как модели, могут быть обрушены другой моделью в процессе конфронтации.

В противном случае — более агрессивная общественная модель поглощает модель, по каким либо причинам (например, по причине врожденного инфантилизма) не способную защитить свою экономическую возможность добывать и преобразовывать ресурс и, как следствие, теряет политическую субъектность

В общем, итог, как Вы понимаете, немного предсказуем.

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