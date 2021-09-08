Немецкий пасьянс. Чего ждать Украине, если партия Меркель проиграет выборы в Германии

Шольц и цвет немецкой неожиданности.

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ФРГ. Скоро выборы в бундестаг, и социал-демократы, согласно опросам общественного мнения среди немцев, впервые с 2017 года самая сильная партия в Германии.

Это по опросам, опубликованным 2 сентября телеканалом "ARD" и институтом исследований общественного мнения "Infratest dimap"

Такие же выводы у социологов института "Insa" (опрос по заказу издания "Bild am Sonntag").

Выходит, если бы выборы состоялись уже в конце этой недели, то СДПГ (лидер Олаф Шольц и он же, кстати, сейчас является министром финансов и вице-канцлером) получила бы 25 % голосов немцев, то есть, на 7 пунктов больше, чем в августе.

За блок Ангелы Меркель, то есть за консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) готовы проголосовать только 20 % немцев.

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Более того, если бы в ФРГ прошли гипотетические "прямые" выборы канцлера, то 43% опрошенных немцев отдали бы свои голоса за Олафа Шольца (СДПГ) . Его рейтинг, по сравнению с августом, вырос еще на 2 %, а вот за Армина Лашета (наследник Меркель) голоса отдали бы только 16% респондентов.

Лидер партии "зеленых" Анналена Бербок набрала по итогам опроса всего 12 %.

В общем, если такая тенденция будет продолжаться, то нетленная ХДС/ХСС может неиллюзорно схлопнуться.

Наибольшее количество опрошенных немцев — 35% — отдают предпочтение коалиции под руководством СДПГ. Только 24% опрошенных поддерживают сохранение при власти ХДС/ХСС

Между прочим, маловероятно, что возможный канцлер ФРГ Олаф Шольц станет "внезапным адвокатом" Украины взамен жесткой и неулыбчивой "фрекен Бок", как тут надеются романтики.

На мой взгляд, будущие украино-германские отношения при очень возможном Шольце, вряд ли будут сильно отличаться от эпохи скучной Меркель.

Шольц — такой же немецкий прагматик и, как большая часть политического истеблишмента ФРГ, он поддерживает "Северный поток-2", так как этот проект, объективно, повышает статусность и геополитический вес Германии.

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Между прочим, в феврале 2021 г, уже будучи министром финансов ФРГ, Шольц, якобы, предлагал своему американскому коллеге Стивену Мнучину (главе Минфина в администрации Дональда Трампа) "сделку" — 1 млрд евро инвестиций в импорт сжиженного газа в обмен на "мороз" по санкциям США против "Северного потока-2". Ну… возможно, это все злые "языки".

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Сейчас Шольц, конечно же, как и большинство других немецких политиков, заявляют о "готовности блокировать работу СП-2, если Россия откажется транспортировать газ через украинскую ГТС".

Это обычная предвыборная и конъюнктурная риторика, так как именно "обещание" ФРГ наказать Москву (если что), данное фрау Меркель дедушке Байдену, позволило Берлину и Вашингтону 22 июля 2021 года заключить очень важное двухстороннее соглашение, открывающее новые перспективы для будущего Германии.

Причем, настоящие масштабы этого будущего, граждане, пока еще скрываются за живописными немецкими горизонтами и пейзажами, писать которые так любил один австрийский художник.

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