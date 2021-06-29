В оружии — отказано. Как Германия призналась, что она военный союзник России

"Художественный европейский свист" или "Как Германия призналась, что она военный союзник России".

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На днях вышло интересное интервью посла Германии в Украине Анки Фельдхузен. Много интересного она нарасказывала. Не буду останавливаться на сказках о том, как они переживают по поводу того, что будет с нами после запуска "Северного потока-2", и как они буду помогать нам развивать "водородную энергетику".

После Будапештского меморандума в эти сказки как-то слабо верится.

Интересен оказался пассаж по поводу отказа поставлять оружие в Украину. Как оказалось, чисто из гуманитарных переживаний из-за того, что нашу землю когда-то топтал сапог немецкого солдата.

Дословно цитата посла звучит так: "Відповідаючи на питання, чому Німеччина, один із найбільших світових експортерів зброї, відмовляє Україні в постачанні озброєння, посол сказала, що "для Німеччини історично Східна Європа — особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде".

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Аж слеза навернулась на щеку от чувствительности немцев. То есть, до 2014 года они России спокойно себе продавали оружие, и ничего их не мучало.

Венгрии сейчас поставляют оружие на 1,2 млрд евро и тоже не сильно мучаются (кстати, Венгрия негласно тоже поддерживает Россию (какое совпадение! Надо же!) по многим вопросам). Причем, Венгрия не скрывает территориальных претензий к Украине (опять же, удивительное совпадение позиций с Россией).

Я уже молчу о том, что Германия почему то, не имеет такой чувствительности в вопросе поставок оружия Израилю…

Что это означает? Это реальное признание того факта, что немцы в одной упряжке с Россией и "разводят" нас на пару.

Это ни плохо и не хорошо. Оружие сами сделаем, и есть куча стран, с которыми мы можем войти для этого в кооперацию.

Это означает, что нужно внимательней присматриваться к "рекомендациям ЕС" и G7, среди которых, как минимум, три страны, мягко говоря, смотрят на Россию (Германия, Франция, Италия).

Особенно это касается экономических вопросов. Совместное удушение Украины устраивает всех (за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочего). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться.

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Это ни плохо и не хорошо. Пора смотреть на мир реально. И меньше слушать ерунды. Особенно, в части требований ЕС получить контроль над нашими стратегическими предприятиями в виде приватизации и т.д.

Развал "Укрзализниці" под чутким руководством мутного Наблюдательного Совета, тому пример. И так везде.

Наш национальный интерес должен быть в приоритете. Как он в приоритете у ЕС и русских. Мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться.

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