Восточный базар. Чего больше в зоне свободной торговли с Турцией – плюсов или минусов

Зона свободной торговли с Турцией – плюсы, минусы, подводные камни.

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Во время визита Эрдогана в Киев не исключено, что Украина подпишет соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. К этому документу было очень много вопросов с самого начала. Как показывает статистика, несмотря на то, что Турция является для Украины третьим по величине рынком сбыта после Китая и Польши (товарооборот превышает $5 млрд), в украинском экспорте преобладает все-таки в основном сырье – металл, пшеница и прочее.

Уровень машиностроения приблизительно 3% в то время как Турция проводила активную модернизацию своей промышленности последние 20 лет. Основой ее экспорта в нашу страну являются товары с повышенной дополнительной стоимостью. Мы, по сути, являемся сейчас сырьевым придатком для Турции.

Как они этого добились? У них есть много разных стимулов: региональные, для инвестиций приоритетной отрасли, для осуществления масштабных инвестиций, поддержки стратегических инвестиций, стимулирования НИОКР и так далее. Бывают пакеты по преференции для отдельных инвесторов. Например, для технопарков – освобождение от уплаты НДС, корпоративных налогов, взноса социального страхования, ввозимых пошлин на оборудование и так далее.

Украина только начала делать первые шаги в этом направлении, были приняты законопроекты. Наконец-то процесс запущен, но пока со скрипом работает экспортное агентство, несмотря на яростное сопротивление сторонников так называемой "свободной торговли" и прочих "реформаторов", которые нам навязывали невыгодную промышленную политику с 2014 года. Поэтому пока наши промышленники имеют плохие ожидания от зоны торговли с ЕС, Турцией.

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Но то, что мы сейчас видим из позитива – Турция пошла на уступки в торговле с Украиной.

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Мы выстраиваем в Черноморском регионе единое экономическое пространство, что открывает интересные перспективы. Снижены таможенные тарифы. Если раньше средний тариф на импорт из Турции составлял около 30%, то теперь для Украины он снизится до 10%. Для Турции было 5%, снизится до 0,5%. Также Турция пошла на пошлины на 10337 товарных позиций (95% от общего количества товаров). Плюс – сняла ограничения по доступу на аграрный рынок, о чем ранее не было и речи.

Конечно, радоваться по этому вопросу сильно не стоит, поскольку это сырье. Но это не означает, что Кабмин должен расслабляться. Он должен продолжать экономическую политику по поддержке промышленности и стимулировать привлечение прямых иностранных инвестиций из Турции, открытию компаний с турецким капиталом в наших индустриальных парках, стимулированию локализации турецкого бизнеса в Украине, что даст возможность им получить доступ к публичным закупкам продукции машиностроения ( закон о локализации в государственных закупках уже принят). Тогда торговые отношения будут более выгодными для нас.

Из плюсов, как сообщает Министерство экономики, соглашение с Турцией будет пересматриваться раз в два года, а не в 5 лет как с ЕС. Это позволит украинским промышленникам оперативно реагировать и формировать свою позицию в торговле, понять, что покупается, а что нет, отслеживать потерю позиций и по каким товарам и, соответственно, защищать свои позиции. Это важно, потому что рынок достаточно большой – 80 млн населения.

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Есть ли политика в этом соглашении? Конечно, есть. Но в данном случае скорее плюс, чем минус. На мой взгляд, нужно выстраивать экономические отношения с теми странами, которые являются нашими союзниками, которые у нас имеют экономический интерес.

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А, как показывает практика, чем больше денег в нашей стране от наших союзников, тем больше у них интереса оказывать давление на нашу главную угрозу – Россию. Тем более, что Турция показала, что не боится входить с ними в прямое боевое столкновение (Нагорный Карабах, Сирия и т.д.). То же самое касается и денег из других стран.

Я вас уверяю, что если бы нам удалось привлечь масштабные британские или американские деньги (например, в нефтегазовую отрасль), то фокус внимания к нашей стране был бы на порядок выше. И желание активней нас защищать поднялось в разы.

В конце концов, конфликт Украины и России тоже имеет не только политический аспект, но и экономический – убивается конкурент на схожих с российскими производителями рынках. Ну и тормозится добыча, например, сланцевого газа на территории Украины, что очень устраивает "Газпром".

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Не будем забывать, "Мотор-Сич" поставляет двигатели для турецких "Байрактаров" после того, как Турция поссорилась с западом. Считаю, что если у нас выстраивается какая-то союзническая ось между Турцией, Британией, Польшей, странами Балтии и Скандинавии, то следует выстраивать и экономические цепочки с этими странами, а не, например, с Германией. Чем больше у нас будет завязок по экономике и оборонке, тем более стабильный будет регион.

Конечно же, этот шаг не лучший, но работать нужно в этом направлении. Тем более, что через Турцию можно еще получать энергоресурс с Азербайджана. Сами они будут активно разрабатывать свои газовые месторождения.

Посмотрим. Риски есть. По крайней мере, опыт Турции в поддержке своей промышленности мы должны перенять. Да и промышленникам значительно легче будет торговать на турецком и на других рынках.

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