Нужна победа. Сможет ли Украина использовать крах США в Афганистане в своих интересах

Главный вывод для Украины из ситуации в Афганистане — это то, что иностранный госаппарат тоже умеет осваивать деньги и плодить пустые сущности, которые на бумаги выглядит "ого-го", а на деле являются пустышкой, которая лишь сосет деньги. Поэтому эта вся трухлявая конструкция и рухнула в один момент в Афганистане.

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У нас эта шарманка играет играет уже седьмой год, когда созданные при прямой поддержке посольств структуры типа НАБУ, САП, Наблюдательные советы производят не функционал, а ментальный шлак и финансируют пафосных персонажей типа Лещенко и Милованова, которые очень остро реагируют, когда начинаешь задавать им вопросы: "А результат когда будет?".

Все это активно крышуется посольствами, которым тоже удобна имитация бурной деятельности.

При этом, позволяют себе еще нас же обвинять в отсутствии результатов. Начинаешь задавать вопросы об адекватности Сытника и Ко, так сразу прибегает передвижной балаган в виде "антикоррупционеров" и требует не трогать "независимость" этой шайки-лейки.

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Какой еще вам независимости не хватает? Уже все давно есть, а результатов нет. При этом нас же пафосно обвиняют в отсутствии результатов. Не офигели ли вы, господа?

То же самое касается так называемой "корпоративной реформы", когда в Наблюдательных советах сидят предельно мутные персонажи, которые премии себе космические выписывают при абсолютно полном отсутствии результатов.

Начинаешь их трогать за вымя, так сразу десант от посольств. "Не трогайте!".

А не офигели ли вы?

Пора проводить ревизию "реформ" и начинать задавать вопросы, а то товарищи наглеют на глазах.

Кстати, месяц назад США обещали, что "Талибан" не захватит Афганистан, потому что там "300 тысяч армии". На бумаге, как оказалось.

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Думаю, нам тоже пришла пора задавать вопросы "союзникам".

Как ни странно, но бардак в Кабульском аэропорте, который бьет по имиджу США просто наотмашь, может сыграть нам на руку. Переговорная позиция Украины теперь усиливается. Список требований можно расширять. США нужны победы. Вопрос, понимает ли это Зеленский, и сможет ли этим воспользоваться во время визита в США?

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