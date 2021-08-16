Вспоминая Сайгон. Почему Афганистан — это колоссальный удар по репутации Джо Байдена

Думается мне, не столько само падение Кабула, сколько вот эта кошмарная картинка чудовищной паники и отчаяния в аэропорту Кабула станет сильнейшим репутационным ударом по США и президенту Джо Байдену персонально.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Захват афганской столицы военными колоннами вооруженных боевиков с автоматами наперевес, стоящих в подранных и грязных пикапах с огромными белыми флагами на фоне надписи "Добро пожаловать в Кабул" — это то еще зрелище, навеивающее неприятные воспоминания 20-летней давности, особенно у американских ветеранов афганской войны.

[ + – ] Захват афганской столицы вооруженными боевиками с автоматами наперевес — то еще зрелище

Однако, стоит учесть гипер-чувствительнось нынешней (прежде всего, западной) аудитории к медийно-обособленным эпизодам людских страданий, а также склонность медиа сверх-драматично передавать эмоциональные потрясения.

И с этой точки зрения, именно кабульский аэропорт станет символом ухода США из Афганистана. А не вхождение талибов в Кабул и не фотография политического представителя Талибана, сидящего с уставшей улыбкой в кабинете сбежавшего президента.

В аэропорту творится настоящий хаос. Тысячи связанных с проамериканской администрацией афганцев и членов их семей — взволнованные женщины, плачущие дети, перепуганные старики, уже бывшие чиновники государственной администрации, знаменитости, министры, военные чины — все ринулись в аэропорт в надежде поймать самолет, который заберет их в другую страну, одну из тех, на которые они работали последние 20 лет.

Параллельно, британцы, американцы и канадцы завезли туда своих солдат, чтобы эвакуировать персонал посольств.

Они не успевают всех забрать, афганцы мечутся от одного улетающего борта к другому прямо на взлетно-посадочной полосе, пытаются залезать на крылья тяжелых американских транспортников, прорываются через ограждения, перелазят через колючую проволоку, перебрасывают через нее детей, цепляются за шасси взлетающих самолетов и бросаются вперед, пытаясь запрыгнуть внутрь идущего на полном ходу С-17.

Важно

Крах карточного домика. Почему в Афганистане победил "Талибан" и что там будет дальше

Чиновники спешат вылететь первыми, что еще больше обозляет простых афганцев, приводя их в гнев, который они выливают, осыпая проклятьями то сбежавшего президента Гани, то западных союзников.

Можно много дискутировать о том, проиграли ли США в геостратегическом плане, или же это такой хитрый дальновидный маневр, призванный всех переиграть.

Но глядя на афганцев в аэропорту Кабула, перечитывая перевозбужденный сегмент соцсетей, смотря репортажи с места событий, можно с уверенностью сказать, что для Штатов 15 августа станет колоссальным репутационным и имиджевым ударом. Да и для остальных стран НАТО тоже.

[ + – ] Можно с уверенностью сказать, что для Штатов 15 августа станет колоссальным репутационным и имиджевым ударом.

Тут не хватает еще стрельбы в толпу афганцев со стороны американских военных и массовой давки, которая приведет к гибели кучи народу. Впрочем, новости об этом уже приходят.

В этом и состоит трагедия безысходности Штатов. Они не могли не уйти, этот момент позора должен был настать, ибо они сами загнали себя в такую ситуацию. Вопрос лишь состоял в том, когда это сделать, как организовать, как объяснить и кто примет решение. Вот здесь, конечно, могло получится, наверное, получше, чем то, что мы увидели.

Важно

В ожидании часа "X". Три афганских урока для Украины

Со своей стороны, "Талибан" будет использовать эту ситуацию по максимуму, раскручивая в своей пропаганде свой образ как самых человечных и адекватных на фоне бездушных американцев, которые бросают своих же людей. Уже начали, соцсети забиты этим.

В общем, кабульский аэропорт, как написал один колумнист в Twitter — это, пожалуй, тот самый "сайгонский момент" Джозефа Байдена.

Одна надежда на Пандшерское ущелье. Это единственная провинция, оставшаяся неподконтрольной талибам. Туда бежали вице-президент Афганистана Амрулла Салех (этнический таджик) и Ахмад Масуд (сын легендарного "пандшерского льва" Ахмада Шаха Масуда) — пожалуй, двое самых яростных командиров анти-талибских сил, сохранившие желание сопротивляться.

Правда, без поддержки Запада и местного населения, сделать это будет чрезвычайно трудно.

Первоисточник.