В ожидании часа "X". Три афганских урока для Украины
То, что сейчас происходит в Афганистане после начала вывода оттуда американских войск — хороший урок для Украины.
То, что сейчас происходит в Афганистане — очень хороший урок для нас. В чем именно? Я бы выделил три момента.
1. Наличие мощного союзника не является панацеей от всех проблем и гарантией успеха.
Если у вас есть надежный и сильный партнер, который готов оказывать вам помощь, это все равно не является заменой собственным силам, и не значит, что можно расслабиться и ничего не делать, уповая на внешнюю помощь, везение или волю Господа.
Как только государство расслабляется, и начинает пассивно ожидать чуда из-за границы, вбирая в себя все больше дармовых и кредитных ресурсов, но не создавая ничего серьезного взамен, оно, в конечном счете, становится чемоданом без ручки, от которого со временем захотят избавиться при первом удобном случае.
С Афганистаном так и получилось: как только Штатам подвернулся удобный случай, а война стала слишком токсичной и обременительной, они сдали Афганистан, подписали мирный договор с талибами ("с террористами переговоры вести нельзя") и уехали, настраиваясь уже на совсем другие направления и задачи.Важно
2. Изменение среды влечет за собой изменение ситуации. Кто этого не успевает увидеть, тот проигрывает.
Ничто не остается вечным. Окружающая среда изменчива, особенно в нынешнюю эпоху. Когда это происходит, привычный мир рушится.
Если государство не замечает этого тренда, оно проигрывает тем, кто его успевает не просто заметить, а осознать, проанализировать и предпринять какие-то действия, чтобы подстроиться.
Афганские власти не смогли найти компромисс между собой до того, как США завершили переговоры с "Талибаном". Вместо этого, они считали, что полностью из страны Вашингтон не выйдет, переговоры несерьезные, Афганистан все еще "восточный вал" Запада, и потому продолжали ссориться между собой за финансовые потоки, должности и влияние, не в силах преодолеть внутренние распри.
А когда "внезапно" пришел час "X", начались лихорадочные торги, крики, паника и бурные призывы к "партнерам" что-то сделать.
Да, разумеется, они могут договориться, но получат гораздо меньше, чем могли, если бы занялись этим раньше.
3. Куча денег, высококлассные специалисты и советники, новейшее оборудование, лоббисты, военные базы — все это не имеет никакого эффекта, если не подкреплено реальными действиями и не конвертировано в решения на национальном уровне с учетом местной специфики.
США вбухали в Афганистан $ 928 млрд. за 20 лет, но как только несколько тысяч американских военных начали сворачивать свои пожитки и улетать, бравая и мощная афганская армия, подготовленная западными инструкторами, просто рассыпалась.Важно
Неважно, в каком объеме иностранцы помогают что-то сделать. Даже имея миллиарды от них, можно все завалить и остаться у разбитого корыта, если не заниматься внутренними трансформациями, используя внешнюю помощь, в том числе.
Это касается отсутствия у афганского правительства четкой стратегии развития и неспособность найти компромисс с другими элитами.
Что до США, то в их случае, этот пункт показал нечто другое. Нельзя копипастить вроде бы успешные западные концепты и проекты, и слепо натягивать их на местную специфику, занимаясь национальным и государственным строительством там, где а) этого никто не требует и б) это невозможно сделать, игнорируя местные реалии.