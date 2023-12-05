95% проголосовали за войну. Венесуэльский друг Путина может напасть на Гайану хоть завтра

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Венесуэла напала на Гайану?

Пока что нет. У нас повелись на вброс на прошлой неделе о якобы нападении Венесуэлы на соседнюю Гайану с целью оккупации спорной территории, на которую претендует Каракас с XIX века. Но мне кажется, крики преждевременные.

Вчера в Венесуэле прошел консультационный референдум, на котором люди, по сути, решали, поддерживать ли притязания страны на спорную территорию или нет. Конечно же, 95% проголосовали "за".

Из 20 млн. проголосовало чуть больше 10. Так как референдум консультационный, его решение юридически не обязывают Мадуро начинать войну. Для венесуэльцев спорная территория Эссекибо в соседней Гайане — это "скрепная" тема, причем как для власти, так и для оппозиции, в этом многие едины.

Но есть разница между реальными боевыми действиями и риторикой.

Фото: Фокус

На мой взгляд, то, что мы видим сейчас — риторика, психологическое давление со стороны Николаса Мадуро с целью мобилизовать вокруг себя электорат, напомнить о скрепах, которые всем понятны, и склонить США к уступкам в преддверии выборов, которые Каракас пообещал сделать в 2024 году для перезагрузки политической системы и снятия санкций (часть которых уже ослабили).

Никаких боевых действий на границе Венесуэлы и Гайаны не было. Пока что. Все зависит от готовности Мадуро покачать ситуацию больше, чем на словах, и от уровня напряжения, которое эта ситуация создаст в Гайане. Президент последней вчера выступил и заверил граждан, что референдум в Венесуэле ни к чему не приведет, и что бояться большой войны не нужно.

С точки зрения военной подготовки, Венесуэла может позволить себе маленькую войнушку. Армия Гайаны слабая и малочисленная, а территория, на которую претендует Венесуэла — малозаселенная, хотя богатая ресурсами (собственно, в этом и предмет спора, а не только ради джунглей как таковых).

Но политически и экономически, Венесуэла в очень тяжелом положении, и рисков от такого конфликта больше, чем предполагаемых выгод. Поэтому, мне кажется, никакого финального решения о нападении в Каракасе пока что нет. Как и нет мирового заговора "плохих парней" против "хороших" и ручного управления миром, к чему часто склоняются разговоры о подобных ситуациях и конфликтах. Повторюсь, конфликт за территорию Эссекибо, длится как минимум с XIX века, и достался региону в наследство от колониальных империй, как это часто бывает в странах так называемого "Глобального юга".

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