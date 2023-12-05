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Мнения

95% проголосовали за войну. Венесуэльский друг Путина может напасть на Гайану хоть завтра

Реальная война Венесуэлы еще не началась, хотя вполне возможна, утверждает эксперт-международник Илия Куса. По его мнению, Николас Мадуро вполне может себе это позволить, несмотря на тяжелое положение его страны.

Илия Куса
Илия Куса
Эксперт по международным отношениям
eye 555
Мадуро, Венесуэла
Фото: GettyImages | Николас Мадуро решил, что настало время поиграть мускулами
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Венесуэла напала на Гайану?

Пока что нет. У нас повелись на вброс на прошлой неделе о якобы нападении Венесуэлы на соседнюю Гайану с целью оккупации спорной территории, на которую претендует Каракас с XIX века. Но мне кажется, крики преждевременные.

Вчера в Венесуэле прошел консультационный референдум, на котором люди, по сути, решали, поддерживать ли притязания страны на спорную территорию или нет. Конечно же, 95% проголосовали "за".

Из 20 млн. проголосовало чуть больше 10. Так как референдум консультационный, его решение юридически не обязывают Мадуро начинать войну. Для венесуэльцев спорная территория Эссекибо в соседней Гайане — это "скрепная" тема, причем как для власти, так и для оппозиции, в этом многие едины.

Но есть разница между реальными боевыми действиями и риторикой.

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Фото: Фокус

На мой взгляд, то, что мы видим сейчас — риторика, психологическое давление со стороны Николаса Мадуро с целью мобилизовать вокруг себя электорат, напомнить о скрепах, которые всем понятны, и склонить США к уступкам в преддверии выборов, которые Каракас пообещал сделать в 2024 году для перезагрузки политической системы и снятия санкций (часть которых уже ослабили).

Никаких боевых действий на границе Венесуэлы и Гайаны не было. Пока что. Все зависит от готовности Мадуро покачать ситуацию больше, чем на словах, и от уровня напряжения, которое эта ситуация создаст в Гайане. Президент последней вчера выступил и заверил граждан, что референдум в Венесуэле ни к чему не приведет, и что бояться большой войны не нужно.

С точки зрения военной подготовки, Венесуэла может позволить себе маленькую войнушку. Армия Гайаны слабая и малочисленная, а территория, на которую претендует Венесуэла — малозаселенная, хотя богатая ресурсами (собственно, в этом и предмет спора, а не только ради джунглей как таковых).

Но политически и экономически, Венесуэла в очень тяжелом положении, и рисков от такого конфликта больше, чем предполагаемых выгод. Поэтому, мне кажется, никакого финального решения о нападении в Каракасе пока что нет. Как и нет мирового заговора "плохих парней" против "хороших" и ручного управления миром, к чему часто склоняются разговоры о подобных ситуациях и конфликтах. Повторюсь, конфликт за территорию Эссекибо, длится как минимум с XIX века, и достался региону в наследство от колониальных империй, как это часто бывает в странах так называемого "Глобального юга".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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Новая война за нефть и территории. Почему Венесуэла хочет напасть на Гайану и чем ей поможет Москва