"Красных линий" больше нет: к чему привела гибель лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы

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Что продемонстрировала гибель генсека движения "Хезболла" Хасана Насраллы?

Израиль превысил традиционный уровень эскалации, который, казалось, был принят в регионе с 1990-х годов. Теперь "красные линии" размыты окончательно и, скорее всего, уже не будут работать, как раньше. Хороший пример доламывания старой системы безопасности, созданной в последние годы холодной войны и затем в эпоху "однополярного момента" после 1991 года. Тактика Б. Нетаньяху остается прежней: вывести Иран на более активное участие в войне с Израилем, увести фокус общественного и международного внимания от Газы и Палестины, нанести сильные и медийно громкие удары по противнику, делая ставку на устрашение как на способ принуждения к миру, чтобы избежать невыгодных для себя прекращений огня. Иран в очередной раз показал, что стратегически будет пытаться сохранить формат прокси-противостояния с Израилем. Однако ему становится все сложнее, и более активное вовлечение в конфликт — вопрос времени и формата, к которому придут на совещаниях в Тегеране: от отправки войск в Ливан до очередных воздушных ударов по территории Израиля. Израиль хорошо показывает, что "многополярный / полицентричный" мировой порядок — это реальность, которая нас неизбежно ждет в ближайшие годы или десятилетия с ликвидацией "западного миропорядка". Но если Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Иран и многие другие бросают вызов старому "западному мировому порядку" в роли плохих парней из "оси зла", то Израиль показывает ту же логику, только из самого западного блока, с которым его ассоциируют. Международно-правовая система — "порядок, основанный на правилах", защищаемый Западом, к сожалению, перестает работать, и уже все меньше привлекает государства в их стремлении решать свои задачи. Впереди — все большее скатывание к "миру силы", а не "миру права", и восприниматься все будет в первую очередь с позиции силового давления, особенно в незападных регионах. Россия тоже будет использовать кейс "Хезболлы", чтобы более скептично и утилитарно относиться к концептам "красных линий". Ядерное оружие будет и дальше восприниматься единственной гарантией безопасности. Гибель Насраллы, как и в свое время гибель Каддафи, лишь укрепит этот тезис для целого ряда государств, включая РФ, Иран, КНДР и многих других. Страны ЕС и НАТО будут и дальше терять инициативу в отношениях с незападными регионами. Их реальная или мнимая неспособность повлиять на Израиль будет восприниматься на Ближнем Востоке и в других незападных регионах как слабость, потеря лидерства и необязательность в переговорах. По сути, воспроизводится эффект после "арабской весны" и развала "ядерной сделки" с Ираном. Уровень доверия между Западом и не-Западом будет и дальше падать, осложняя между ними переговоры и перспективы взаимопонимания. Боевики "Хезболлы" были не готовы к такому удару. Их система внутренней безопасности была скомпрометирована, и они явно ожидали, что Израиль будет оставаться в определенных рамках эскалации, не пересекая их. Обстреливая север Израиля, они явно надеялись сохранить формат ограниченного участия в войне, делая ставку на международное давление и протесты части общества в Израиле, которые заставят Нетаньяху пойти на мировую. Но они просчитались и отдали инициативу управления эскалацией в руки Израиля.

Возможно, были ожидания и со стороны Ирана, который при новой администрации пытался наладить диалог на базе общего неприятия широкой региональной войны на Ближнем Востоке. Этим объясняется, почему иранцы не особенно спешили на помощь "Хезболле", несмотря на просьбы последней. Это может внести определенные напряжения в их отношениях с другими группировками в регионе, и потребует пересмотра формата этих отношений и гарантий безопасности.

P.S. Я не считаю, что "Хезболла" развалится после гибели Насраллы. Как и в случае с ХАМАСом или хуситами, это организация с сильной сетевой структурой, вмонтированная в политическую и социальную систему Ливана. По ней нанесен сильный удар, потребуется время на восстановление. Но корень конфликта между Израилем и палестинскими арабами и Ираном эти удары по руководству "Хезболлы", конечно, не решают.

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