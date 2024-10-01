Взрывные пейджеры, тайные туннели и операция "Северные стрелы": что происходит в Ливане

Между Израилем и Ливаном разворачивается уже третий конфликт в истории. ЦАХАЛ обвиняет соседей в атаках под прикрытием мирных жителей и планировании масштабного нападения, а обвинения "Хезболлы" касаются подрыва пейджеров и ликвидации вожака Хасана Насраллы.

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Израиль начал боевые действия на территории Ливана, вторгшись через границу страны. Фокус собрал все, что известно о причинах конфликта и наземной операции ЦАХАЛ.

Вторжение Израиля в Ливан — как участие "Хезболлы" в войне в Газе спровоцировало операцию

7 октября 2023 года начался вооруженный конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. На помощь Палестине пришли боевики группировки "Хезболла", поэтому 23 сентября Израиль объявил операцию "Стрелы севера" против Ливана. ЦАХАЛ нанес массированные высокоточные удары, нацелившись на военную инфраструктуру.

Между Израилем и Ливаном уже были конфликты — в 1982 и 2000 годах. Страны воевали за территории, 13 участков вдоль границы до сих пор считаются спорными.

Вторжение Израиля в Ливан — подрыв пейджеров и тайные туннели

17 сентября в Ливане взорвались тысячи пейджеров, которые используют боевики "Хезболлы". Ранения получили до четырех тысяч человек, количество погибших достигало 11 человек. Пострадали несколько районов, в частности южные окраины Бейрута.

Сообщалось, что перед взрывом пейджеры в течение 10 секунд выдавали звуковой сигнал. Многие пользователи поднесли устройства ближе к лицу, чтобы прочитать сообщения. В СМИ информировали, что ответственность за атаку лежит на Израиле, якобы операцию реализовали ЦАХАЛ и разведка "Моссад".

В самом Ливане также обвинили во взрывах пейджеров Израиль, анонсировав месть. В ООН осудили атаку, назвав ее "крайне тревожной эскалацией".

19 сентября ЦАХАЛ атаковал базы на территории Ливана. В Израиле заявили, что целями стали тайники "Хезболлы". Боевики строили тоннели вблизи жилых домов, создавая риск для гражданского населения. Из этих точек потом атаковали Израиль, из-за чего пришлось проводить эвакуацию.

Вожак "Хезболлы" Хасан Насралла заявил о начале "военной эскалации" и гибели 37 боевиков в результате подрыва пейджеров. Он подчеркнул, что Израиль "пересек все красные линии".

23 сентября ЦАХАЛ снова атаковал Ливан, отчитавшись о 800 уничтоженных объектах. Авиационные ракеты, запущенные с истребителей F-15, попали по зданиям, где "Хезболла" прятала ракеты, пусковые установки, БПЛА и тому подобное.

В Израиле объяснили, что боевики действовали на территории Ливана примерно 20 лет. В течение этого времени они построили склады с боеприпасами в приграничных селах. Разведка предварительно выяснила, в каких именно зданиях засела "Хезболла", и они стали целями для ударов. Местных жителей предупредили об опасности, чтобы они успели спастись.

Вторжение Израиля в Ливан — убийство лидера "Хезболлы"

28 сентября "Хезболла" официально подтвердила гибель своего главаря Хасана Насраллы. Он умер в результате авиаудара по Бейруту, и это стало тяжелым ударом для боевиков.

В СМИ со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщили, что Насралла играл ключевую роль в большом террористическом плане Ирана, а его ликвидация была призвана избежать наземного наступления в Ливане. Собеседник рассказал, что Иран совместно с "Хезболлой" планировал окружить Израиль с целью уничтожения в 2040 году.

По информации СМИ, Насралла задохнулся в бункере, не получив физических ранений. Тело лидера "Хезболлы" достали из-под обломков обвалившегося здания, но его смерть вызвали токсичные пары, которые просочились в укрытие.

Вторжение Израиля в Ливан — наземная операция ЦАХАЛа

30 сентября в СМИ сообщили, что боевые действия на территории Ливана могут начаться в течение ближайших 72 часов. Отмечалось, что израильские спецназовцы пересекли границу и подготовили плацдарм для масштабного вторжения. В Белом доме призвали к немедленному прекращению огня.

В ЦАХАЛ объявили приграничные районы Метула, Мисгав Ам и Кфар Гилади на севере Израиля "закрытой военной зоной" и строго запретили вход туда до 6 октября. Ливанская армия, по данным медиа, начала перебрасывать силы на юг, эвакуировав несколько пограничных военных центров.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Адрей 1 октября призвал жителей приграничья в южной части Ливана к эвакуации. Он предупредил, что жители находятся "вблизи интересов и объектов террористической Хезболлы", и армия Израиля "будет действовать против них агрессивно".

Также 1 октября Израиль официально объявил о начале наземной операции "Северные стрелы". В войске уточнили, что под ударом — цели, которые представляют угрозу для израильских общин. Бейрут подвергся авиаударам.

Напомним, в Financial Times назвали ликвидацию главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы "успешной кульминацией многолетних усилий Израиля". Журналисты рассказали, что операцию санкционировали еще в 2006 году.