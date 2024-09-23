800 целей за сутки: ЦАХАЛ продолжил удары по террористам "Хезболлы" (фото, видео)

Террористы "Хезболлы" прячут ракеты в домах на юге Ливана, объяснили офицеры ЦАХАЛ. Разведка показала точное месторасположение тайников, в которых были специальные отверстия в потолках и крышах для проведения пусков.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опередила прокси Ирана, террористов из группировки "Хезболла", которые планировали ракетные обстрелы с территории Ливана. Благодаря точным ударам удалось обезвредить помещения, в которых террористы прятали средства поражения для обстрелов израильтян. О деталях спецоперации против террористов в Ливане говорится в заметке ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Сообщение ЦАХАЛ с деталями ударов 23 сентября появились в сети около 17 часов. Указано, что командование одобрило ряд атак по военным базам террористов "Хезболлы". Результат спецоперации — 800 уничтоженных объектов, говорится в заметке. Атаки осуществили с помощью самолетов F-15. Произошло несколько волн ударов авиационными ракетами, которые попали по зданиям, в которых террористы прятали "ракеты, ракеты, пусковые установки, беспилотные летательные аппараты и другую военную инфраструктуру", пояснило командование ЦАХАЛ.

Война в Израиле — авиация ЦАХАЛ перед атакой на "Хезболлу" Фото: ЦАХАЛ Война в Израиле — F-15 ЦАХАЛ Фото: ЦАХАЛ

В предыдущем обращении ЦАХАЛ разъясняются предпосылки сегодняшнего удара. Представитель командования объяснил, что "Хезболла" около 20 лет свободно действовала на юге Ливана. В течение этого времени террористы построили склады снарядов и ракет в селах возле границы — на видео показали карту с названиями населенных пунктов. Израильская разведка предварительно установила, какие именно здания используют террористы. На кадрах видно, что ракеты лежат в гражданских домах, под ними или вплотную к ним. Для пусков этих ракет предусмотрены специальные отверстия, объяснили военные. Перед атакой местных жителей предупредили, что будут удары по объектам "Хезболлы", и у гражданских было достаточно времени, чтобы спастись, говорится на видео.

"Мы предупредили жителей ливанских деревень. Было заблаговременное предупреждение для их собственной безопасности и безопасности семей. [Им следует — Ред.] немедленно отойти для собственной безопасности", — предупредил Иерусалим.

Война в Израиле — юг Ливана с базами "Хезболлы" Фото: ЦАХАЛ Война в Израиле — как террористы "Хезболлы" прячут ракеты Фото: ЦАХАЛ

Война в Израиле — детали атаки на "Хезболлу"

Днем 23 сентября в сети X опубликовали видео с кадрами попаданий по военным объектам "Хезболлы". На кадрах с места событий видны столбы огня в точках попаданий и возгласы наблюдателей.

Отметим, Фокус писал о первом дне ударов ЦАХАЛ по убежищах иранских прокси в Ливане. Удары начали наносить 19 сентября, после обращения премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который предупредил, что Иерусалим поможет израильтянам вернуться в дома на севере страны. После этого появилось сообщение Армии обороны Израиля, которая напомнила, что террористы "Хезболлы" настроили тайных тоннелей и складов на юге Ливана, и били оттуда по гражданским. Чтобы сделать местность вновь безопасной, начали наносить прицельные удары.

Вскоре после начала ударов главарь "Хезболлы" Хасан Насралла сообщил о начале войны с Израилем. Также он рассказал о последствиях подрыва пейджеров на поясах террористов, которые произошли 16 сентября. По словам Насраллы, погибло 37 боевиков, а 3 тыс. получили ранения.

Напоминаем, издание The New York Times рассказало, как пейджеры со взрывчаткой могли появиться у террористов "Хезболлы" и был ли Израиль к этому причастен. 22 сентября агентство Reuters показало фото женщины, которая, вероятно, продала пейджеры в Ливан.