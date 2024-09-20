Подрыв гаджетов в Ливане: нужно ли украинцам бояться пейджеров, смартфонов и других девайсов

"Моссад" провел уникальную спецоперацию в военной истории против группировки "Хезболла". Но каждый успех имеет обратную сторону медали: беспорядочные взрывы спровоцируют волну боязни гаджетов. Фокус выяснил, нужно ли украинцам проявлять осторожность.

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Спецоперация Израиля по подрыву тысячи пейджеров членов группировки "Хезболла" войдет в историю. Специалисты "Моссада" могли взломать программное обеспечение и повысить температуру батарей устройств. Аккумуляторы многих мобильных устройств уязвимы: при нагреве до 400°C они взорвутся.

Другая версия — встроенное рядом с батареей взрывчатое вещество весом до 2 унций. Речь идет преимущественно о пейджерах модели AR924 от тайваньской компании Gold Apollo, в которые встроили переключатели для дистанционного подрыва.

Израильские специалисты поместили на батареи устройств некоторое количество PETN (пентаэритриттетранитрат). Но взрывались не только пейджеры. Jerusalem Post пишет о взрывах iPhone, видеокамер, радиостанций IC-V82, раций и устройств с литий-ионными аккумуляторами.

Примечательным стал случай взрыва смартфона Honor 70 в руках у москвича во время подрыва техники в Ливане 18 сентября. Российское медиа Mash, отмечало, что из-за взрыва он травмировал руку. Телефон отправили на экспертизу, где проверят, не связан ли он с поступившей в Бейрут партией техники.

Боевики палестинского движения ХАМАС использовали смартфоны моделей Honor и Huawei при атаке на Израиль 7 октября 2023 года. Израильские спецслужбы заявляли, что не могли взломать устройства из-за особого китайского шифра.

Угрозы для Украины: главное — не связываться с "Хезболлой"

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате атак с использованием устройств погибло 37 человек, тысячи получили серьезные ранения. Предварительные данные разведки показали, что партия электронных устройств отправляли членам террористических ячеек непосредственно с завода.

Пейджеры позволяли наладить закрытые каналы связи. Если человек никоим образом не связан группировками "Хезболла", "ХАМАС" и другими, он не получил от террористов служебный девайс, ему бояться нечего, уверяет инженер в сфере военной связи и коммуникаций с позывным "Остин".

"Члены "Хезболлы" специально для себя приобретали устройства с целью коммуникаций. Главная задача украинцев — не получить такой служебный пейджер или смартфон", — объясняет он Фокусу.

Если все же в Украине присутствуют члены террористических группировок, прежде всего их должны выявить спецслужбы и забрать потенциально опасные устройства. По словам специалиста, военным ВСУ точно не угрожают взрывающиеся девайсы на текущем этапе полномасштабной войны.

Литиевые аккумуляторы в мобильных устройствах известных брендов, в частности в iPhone или Samsung, выдержат любые нагрузки, включая попадание пули. Переживать о взрывах из-за технических неисправностей аккумулятора, по словам "Остина", не нужно.

О последствиях некорректного обращения с аккумуляторами производители тоже подумали и встроили предохранители, чтобы даже открытый литий не горел. Вещество нагреется, корпус начнет плавиться и человек сразу почувствует проблему.

Повторит ли Россия трюк ЦАХАЛ?

Чтобы воспроизвести сценарий массового взрыва девайсов, необходимо реализовать две составляющие: технологическую и агентурную. Технологическая заключается в определении, какую применили взрывчатку и как ее встроить в мобильные устройства или аккумуляторы, рассуждает в беседе с Фокусом эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

"Думаю, российские специалисты скоро это выяснят, поскольку вероятно уже имеют доступ к большому количеству взорванных в Бейруте пейджеров и радиостанций", — полагает эксперт.

Другой вопрос заключается в выяснении путей осуществления удаленного и быстрого перегрева аккумуляторов. Подобные технологии известны довольно давно, но израильтяне явно усовершенствовали их благодаря серьезной научной базе, чего нет у россиян.

"Сможет ли Россия качественно воспроизвести подобное "технологическое решение"? Сомневаюсь. По крайней мере, это будет нескоро", — замечает он.

Агентурная составляющая состоит в том, чтобы доставить работающую технологию целевой аудитории в массовых масштабах: украинским военным, политикам или рядовым гражданам Украины.

В этом случае россиянам будет проще работать: в Украине до сих пор существует разветвленная сеть российских агентов, а уровень коррупции местных властей угрожающе высок, заключает Корсун.

Напомним, в разведке США говорили, что Израиль планировал подрыв пейджеров "Хезболлы" по меньшей мере 15 лет. В ходе операции задействовали ряд подставных компаний, в которых работали сотрудники израильской разведки.

ЦАХАЛ 19 сентября начал наносить удары по базам боевиков группировки "Хезболла" на юге Ливана. Террористы смогли построить сеть тоннелей рядом с жилыми домами и оттуда наносили удары по северной части Израиля.