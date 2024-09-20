Підрив гаджетів у Лівані: чи потрібно українцям боятися пейджерів, смартфонів та інших девайсів

"Моссад" провів унікальну спецоперацію у військовій історії проти угруповання "Хезболла". Але кожен успіх має зворотний бік медалі: безладні вибухи спровокують хвилю боязні гаджетів. Фокус з'ясував, чи потрібно українцям проявляти обережність.

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Спецоперація Ізраїлю з підриву тисячі пейджерів членів угруповання "Хезболла" увійде в історію. Фахівці "Моссаду" могли зламати програмне забезпечення і підвищити температуру батарей пристроїв. Акумулятори багатьох мобільних пристроїв уразливі: після нагрівання до 400°C вони вибухнуть.

Інша версія — вбудована поруч із батареєю вибухова речовина вагою до 2 унцій. Йдеться переважно про пейджери моделі AR924 від тайванської компанії Gold Apollo, у які вбудували перемикачі для дистанційного підриву.

Ізраїльські фахівці помістили на батареї пристроїв деяку кількість PETN (пентаеритриттетранітрат). Але вибухали не тільки пейджери. Jerusalem Post пише про вибухи iPhone, відеокамер, радіостанцій IC-V82, рацій і пристроїв із літій-іонними акумуляторами.

Примітним став випадок вибуху смартфона Honor 70 в руках у москвича під час підриву техніки в Лівані 18 вересня. Російське медіа Mash, зазначало, що через вибух він травмував руку. Телефон відправили на експертизу, де перевірять, чи не пов'язаний він із партією техніки, що надійшла в Бейрут.

Бойовики палестинського руху ХАМАС використовували смартфони моделей Honor і Huawei під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Ізраїльські спецслужби заявляли, що не могли зламати пристрої через особливий китайський шифр.

Загрози для України: головне — не зв'язуватися з "Хезболлою"

Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що внаслідок атак із використанням пристроїв загинули 37 осіб, тисячі дістали серйозні поранення. Попередні дані розвідки засвідчили, що партію електронних пристроїв надсилали членам терористичних осередків безпосередньо із заводу.

Пейджери давали змогу налагодити закриті канали зв'язку. Якщо людина ніяк не пов'язана з угрупованнями "Хезболла", "ХАМАС" та іншими, вона не отримала від терористів службовий девайс, їй боятися нічого, запевняє інженер у сфері військового зв'язку та комунікацій із позивним "Остін".

"Члени "Хезболли" спеціально для себе купували пристрої з метою комунікацій. Головне завдання українців — не отримати такий службовий пейджер або смартфон", — пояснює він Фокусу.

Якщо все ж таки в Україні присутні члени терористичних угруповань, насамперед їх мають виявити спецслужби і забрати потенційно небезпечні пристрої. За словами фахівця, військовим ЗСУ точно не загрожують девайси, що вибухають, на поточному етапі повномасштабної війни.

Літієві акумулятори в мобільних пристроях відомих брендів, зокрема в iPhone або Samsung, витримають будь-які навантаження, включно з попаданням кулі. Переживати про вибухи через технічні несправності акумулятора, за словами "Остіна", не потрібно.

Про наслідки некоректного поводження з акумуляторами виробники теж подумали і вбудували запобіжники, щоб навіть відкритий літій не горів. Речовина нагріється, корпус почне плавитися і людина одразу відчує проблему.

Чи повторить Росія трюк ЦАХАЛ?

Щоб відтворити сценарій масового вибуху девайсів, необхідно реалізувати дві складові: технологічну та агентурну. Технологічна полягає у визначенні, яку застосували вибухівку і як її вбудувати в мобільні пристрої або акумулятори, міркує в бесіді з Фокусом експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

"Думаю, російські фахівці скоро це з'ясують, оскільки ймовірно вже мають доступ до великої кількості підірваних у Бейруті пейджерів і радіостанцій", — вважає експерт.

Інше питання полягає у з'ясуванні шляхів здійснення віддаленого і швидкого перегріву акумуляторів. Подібні технології відомі досить давно, але ізраїльтяни явно вдосконалили їх завдяки серйозній науковій базі, чого немає у росіян.

"Чи зможе Росія якісно відтворити таке "технологічне рішення"? Сумніваюся. Принаймні, це буде нескоро", — зауважує він.

Агентурна складова полягає в тому, щоб доставити техніку цільовій аудиторії в масових масштабах: українським військовим, політикам або пересічним громадянам України.

У цьому разі росіянам буде простіше працювати: в Україні досі діє розгалужена мережа російських агентів, а рівень корупції місцевої влади загрозливо високий, підсумовує Корсун.

Нагадаємо, у розвідці США говорили, що Ізраїль планував підрив пейджерів "Хезболли" щонайменше 15 років. Під час операції задіяли низку підставних компаній, у яких працювали співробітники ізраїльської розвідки.

ЦАХАЛ 19 вересня почав завдавати ударів по базах бойовиків угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. Терористи змогли побудувати мережу тунелів поруч із житловими будинками і звідти завдавали ударів по північній частині Ізраїлю.